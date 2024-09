Nữ siêu mẫu từng mặc nội y 15 triệu USD, rời sàn diễn vẫn kiếm bộn tiền

Gisele Bündchen là một trong những thiên thần nội y nổi tiếng nhất của Victoria's Secret. Bên cạnh đó, cô còn là người mẫu kiếm được nhiều tiền nhất thế giới suốt nhiều năm liền.

Gisele Bündchen nằm trong nhóm "Legend" của chuyên trang hàng đầu về người mẫu models.com.

Những người mẫu "Legend" được nhận định đã vượt qua sự thử thách của thời gian để ghi lại dấu ấn lâu dài trong làng mốt. Tên tuổi của họ vượt khỏi lĩnh vực thời trang, được công nhận rộng rãi trên toàn cầu. Họ có sự nghiệp lẫy lừng, đạt đến mọi đỉnh cao, đồng thời trở thành tiêu chuẩn để đánh giá các người mẫu khác.

Gisele Bündchen gây ấn tượng trên sàn diễn với kiểu catwalk "ngựa giậm" (Biên dựng: Bình Tân).

Mở ra kỷ nguyên mới đối với thế giới người mẫu

Gisele Bündchen (SN 1980) lớn lên trong gia đình trung lưu ở thị trấn nhỏ Horizontina, thuộc vùng nông thôn Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil. Cô có 5 chị em gái, một trong số đó là chị em song sinh của cô.

Thời niên thiếu, Gisele Bündchen bị chế giễu vì vừa cao, vừa gầy. Cô được gọi bằng cái tên "Olly" (ám chỉ cô nàng gầy gò Olive Oyl - người yêu của nhân vật hoạt hình Popeye), hay thậm chí từng mặc hai chiếc quần để khiến đôi chân nhìn đầy đặn hơn.

Gisele Bündchen trình diễn trên đường băng Xuân - Hè 1998 của nhà thiết kế Alexander McQueen (Ảnh: Alexander McQueen).

Năm 1994, khi mới 14 tuổi, Gisele Bündchen được tuyển trạch viên từ công ty quản lý người mẫu nổi tiếng Elite Model Management phát hiện tại một trung tâm mua sắm.

Năm 1995, cô tham gia cuộc thi Look of the Year (về sau đổi tên thành Elite Model Look) của công ty, đoạt thành tích giải nhì cấp quốc gia và top 4 toàn cầu.

Năm 1996, Gisele Bündchen chuyển đến New York (Mỹ) nhằm theo đuổi sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp. Cô tham gia 42 buổi tuyển chọn người mẫu nhưng đều bị từ chối. Bên cạnh đó, chân dài gốc Brazil còn không thể giao tiếp bằng tiếng Anh.

Vào thời điểm này, tiêu chuẩn hình thể "heroin chic" được nhiều hãng thời trang ưa chuộng. Muốn lên sàn diễn, người mẫu phải cực kỳ gầy, mảnh mai, thậm chí trông không khác chiếc móc treo quần áo di động.

Trong khi đó, Gisele Bündchen lại có đường cong gợi cảm, vóc dáng cao lớn và làn da rám nắng. Tuy vậy, cô không nản chí, đón nhận mọi thứ một cách bình thản, đồng thời tập trung vào việc chinh phục mục tiêu.

Sự kiên trì của Gisele Bündchen đã được đền đáp. Khi ấy, cô tham gia tuyển chọn cho buổi trình diễn Xuân - Hè 1998 của nhà thiết kế Alexander McQueen và được đặt lịch.

Mang cơ thể với đường cong quyến rũ, chân dài gốc Brazil đã phá vỡ tiêu chuẩn "heroin chic" rất thịnh hành trong làng mốt khi ấy.

Không lâu sau đó, cô nhận được lời mời đóng chiến dịch quảng cáo cho các thương hiệu lớn như Versace, Valentino và Ralph Lauren.

Gisele Bündchen trên bìa tạp chí Vogue Mỹ ấn bản tháng 7/1999 (Ảnh: Vogue).

Năm 1998, Gisele Bündchen hiện diện trên trang bìa một số tạp chí lớn như Elle Brazil (số tháng 4/1998), Allure (số tháng 5/1998), Vogue Anh (số tháng 8/1998), i-D (số tháng 12/1998).

Năm 1999, Gisele Bündchen nhận giải thưởng "Model of the Year" được trao bởi tạp chí Vogue kết hợp với kênh truyền hình cáp VH1 của Mỹ. Cùng năm này, cô trở thành gương mặt trang bìa cho tạp chí Numéro Pháp (số tháng 5/1999), Vogue Ý (số tháng 6/1999), Vogue Pháp (số tháng 8/1999).

Chân dài gốc Brazil xuất hiện trên bìa tạp chí Vogue Mỹ (số tháng 7/1999) với tiêu đề "The Return of the Sexy Model" (tạm dịch: Sự trở lại của người mẫu gợi cảm).

Vẻ ngoài gợi cảm, cơ thể tràn đầy sức sống giúp Gisele Bündchen tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong làng mốt. Cô được ghi nhận đã mở ra kỷ nguyên mới đối với thế giới người mẫu, đánh dấu sự kết thúc của tiêu chuẩn hình thể đầy tranh cãi "heroin chic".

Nữ siêu mẫu hàng đầu

Gisele Bündchen trở thành một trong những gương mặt người mẫu dễ nhận biết nhất ở thế hệ của cô. Chân dài gốc Brazil đã khẳng định vị thế của bản thân khi đồng thời xuất hiện trên trang bìa hai tạp chí Vogue Mỹ và Vogue Anh, ở ấn bản tháng 1/2000.

Trong lịch sử thời trang, Gisele Bündchen là người mẫu thứ tư xuất hiện trên trang bìa tạp chí Rolling Stone. Tạp chí khi ấy đã vinh danh nữ siêu mẫu là "cô gái xinh đẹp nhất thế giới".

Gisele Bündchen mặc bộ nội y Red Hot Fantasy Bra trị giá 15 triệu USD (Ảnh: Getty).

Gisele Bündchen ký hợp đồng 5 năm với "gã khổng lồ" thời trang nội y Victoria's Secret vào năm 2000. Chân dài gốc Brazil đứng trong hàng ngũ thiên thần nội y, có hai lần được khoác lên mình thiết kế fantasy bra đắt đỏ. Năm 2007, cô rời Victoria's Secret.

Năm 2000, Gisele Bündchen diện mẫu Red Hot Fantasy Bra đính hơn 1.300 viên đá quý, bao gồm hồng ngọc Thái Lan, được định giá 15 triệu USD. Đây là thiết kế nội y đắt nhất thế giới cho đến nay.

Đến năm 2005, nữ siêu mẫu mặc thiết kế fantasy bra có viên kim cương hình giọt nước, treo ở giữa áo.

Với trọng lượng 101 carat, đây là một trong những viên kim cương lớn nhất thế giới vào thời điểm đó, đồng thời cũng là viên kim cương lớn nhất từng được sử dụng trong lịch sử show diễn của Victoria's Secret.

Công việc với Victoria's Secret giúp Gisele Bündchen có được sự đảm bảo về tài chính, đồng thời củng cố vị thế người mẫu hàng đầu của cô. Bên cạnh đó, cô còn mở đường cho thế hệ người mẫu Brazil về sau vươn tầm thời trang quốc tế.

Những đàn em người mẫu nổi tiếng cùng quê hương với Bündchen có thể kể đến như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio và Lais Ribeiro.

Gisele Bündchen gây ấn tượng bởi phong cách "horse walk" - thực hiện những sải bước giống như ngựa giậm trên đường băng. Khi trình diễn thời trang, cô vừa đi vừa bắt chéo chân, kết hợp đá chân về phía trước.

Trong suốt sự nghiệp, Gisele Bündchen từng trình diễn cho rất nhiều thương hiệu nổi tiếng như Alexander McQueen, Versace, Louis Vuitton, Calvin Klein, Prada, Givenchy, Valentino, Chrisitian Dior, Fendi, Celine, Gucci, Miu Miu, Ralph Lauren, Saint Laurent, Balmain, Moschino, Oscar de la Renta, Chlóe, Dolce & Gabbana…

Nữ siêu mẫu đã đóng chiến dịch quảng cáo của Versace, Valentino, Christian Dior, Givenchy, Balenciaga, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Isabel Marant, H&M, Ferragamo, Chanel, Carolina Herrera…

Gisele Bündchen là gương mặt yêu thích của nhiều thương hiệu thời trang hàng đầu (Ảnh: Getty).

Vẫn có thu nhập "khủng" dù rời sàn diễn

Gisele Bündchen vắng bóng trên sàn diễn thời trang từ năm 2015. Thỉnh thoảng, cô chụp ảnh bìa tạp chí và góp mặt trong một số chiến dịch quảng cáo.

Nữ siêu mẫu từng trải qua mối tình 5 năm (2000-2005) cùng tài tử Leonardo DiCaprio. Sau đó, cô bén duyên với cầu thủ bóng bầu dục Tom Brady. Cả hai kết hôn vào năm 2009, đến năm 2022 thì ly hôn. Cặp sao có hai con là Benjamin và Vivian.

Hậu ly hôn, Gisele Bündchen cùng hai con chuyển đến sinh sống tại một trang trại ở Florida (Mỹ), xung quanh được bao phủ bởi cây cối và vườn tược. Cô yêu thích công việc trồng trọt, chăm sóc vật nuôi, cưỡi ngựa, tập yoga, ngồi thiền ngoài trời.

Chân dài gốc Brazil đứng đầu danh sách người mẫu được trả lương cao nhất thế giới thường niên của Forbes, từ năm 2002 đến năm 2016 (trừ năm 2004 xếp ở vị trí thứ 2).

Gisele Bündchen chụp ảnh quảng bá bộ sưu tập Xuân - Hè 2024 của thương hiệu Balmain (Ảnh: Balmain).

Từ năm 2017 đến nay, vị trí số 1 của danh sách này thuộc về Kendall Jenner, tuy nhiên Gisele Bündchen vẫn luôn có mặt trong top 5.

Hiện tại, nữ siêu mẫu có giá trị tài sản ròng là 400 triệu USD, theo Celebrity Net Worth. Tài sản này tách biệt và độc lập với tài sản của chồng cũ Tom Brady.

Cô có nguồn thu nhập "khủng" đến từ các hợp đồng trị giá hàng triệu USD với những thương hiệu lớn như Pantene, Victoria's Secret, Chanel, Carolina Herrera. Bên cạnh đó, cô còn sở hữu bất động sản ở nhiều quốc gia.

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại với thời trang của Gisele Bündchen sau khi ly hôn. Vào tháng 8 năm ngoái, cô tái hợp các đồng nghiệp cũ Naomi Campbell, Adriana Lima và Candice Swanepoel trong chiến dịch "Icon" của Victoria's Secret.

Gần đây, Gisele Bündchen tham gia chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu thời trang như Frame (Xuân 2024), Boss (Xuân - Hè 2024), Alaïa (Xuân 2024), Balmain (Xuân 2024), Colcci (Thu 2024), Vivara (Thu - Đông 2024).

Bên cạnh đó, nữ siêu mẫu còn hiện diện trên trang bìa tạp chí Harper's Bazaar Mỹ (số tháng 2/2024), Pop (số tháng 3/2024).

Ngoài công việc thời trang, Gisele Bündchen còn yêu thích viết sách, cũng như tham gia các hoạt động xã hội liên quan đến môi trường. Cô hiện là đại sứ thiện chí chương trình vì môi trường của Liên Hợp Quốc.