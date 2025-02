Nhập viện vì tự bẻ gãy dương vật

Ngày 22/2, Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo, Trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ vừa tiếp nhận hai bệnh nhân N.V.T. (17 tuổi) và N.T.H. (27 tuổi) nhập viện trong tình trạng cấp cứu vì tự bẻ dương vật.

"Tình trạng dương vật của các bệnh nhân sưng to, tím đen, biến dạng, đau nhiều. Xác định các bệnh nhân bị gãy dương vật, là một tình trạng cấp cứu nam khoa, các bệnh nhân được thực hiện phẫu thuật ngay", bác sĩ Thảo thông tin.

Các bác sĩ đã mổ cấp cứu làm sạch máu tụ và khâu phục hồi cho bệnh nhân. Rất may, cả hai bệnh nhân nhập viện và điều trị kịp thời, giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi, các chức năng hồi phục rất tốt.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thảo thăm khám cho bệnh nhân nam 27 tuổi (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Bác sĩ Thảo cho biết, tình trạng gãy dương vật có thể xảy ra do quan hệ sai tư thế, do nam giới tự bẻ. Trong đó, với các ca gãy dương vật do tự bẻ, thường gặp ở tình huống do "cậu nhỏ" cương cứng vào sáng sớm, người bệnh cố gắng làm giảm tình trạng này nhưng dùng lực quá mạnh, dẫn đến tổn thương nghiêm trọng.

Nếu không được xử lý kịp thời, chấn thương có thể gây hình thành mô xơ, biến dạng "cậu nhỏ", gây rối loạn chức năng cương cứng, khả năng quan hệ tình dục về sau.

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện Việt Đức khuyến cáo, nam giới không nên có những tác động thô bạo lên "cậu nhỏ" khi đang cương cứng.

Việc tự ý hay thói quen bẻ dương vật có thể dẫn đến tổn thương vi thể, lâu dài hình thành mô xơ làm biến dạng dương vật, trong trường hợp nặng tự bẻ dương vật gây gãy dương vật, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng sống hạnh phúc gia đình của người bệnh.