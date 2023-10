Nữ người mẫu ngoại cỡ đắt giá từng bật khóc vì thân hình quá khác biệt

Không dễ để một người mẫu có thể được xuất hiện trên trang bìa tạp chí Vogue. Những tiêu chí như da trắng, dáng cao và nhất định người mẫu phải gầy được xem là bắt buộc.

Loạt tiêu chuẩn đó khiến Paloma Elsesser bị lạc lõng. Cô bật khóc ngay khi thấy những người mẫu xung quanh mình hầu hết là người da trắng, tất cả họ đều gầy.

Với chiều cao 1,70m và thân hình đầy đặn, ngoại cỡ, Paloma Elsesser trông khác biệt với hầu hết người mẫu (Ảnh: Primer).

Từ cô gái nghèo đến nàng thơ hàng đầu

Samuel Ellis Scheinman của DM Casting nói rằng, sự trỗi dậy của Paloma Elsesser "có tính tự nhiên hơn". Cô đến với nghề người mẫu muộn, bắt đầu dấn thân năm 22 tuổi với sự khuyến khích của người bạn Stevie Dance - cựu biên tập viên thời trang tại tạp chí Pop.

Paloma Elsesser cho hay: "Điều hấp dẫn không phải là "Tôi sẽ thay đổi ngành này". Lúc đó, tôi đang làm bồi bàn và cần tiền. Nó giống như: Ôi Chúa ơi, tôi có thể được trả 500 USD (12,1 triệu đồng) trong một ngày - điều này thật tuyệt vời".

Sự tự tin đã giúp Paloma Elsesser vượt qua được những rào cản về ngoại hình, màu da khi vừa bước chân vào ngành thời trang (Ảnh: WhoWhatWear).

Paloma Elsesser sinh ra ở London (Anh) nhưng lớn lên trong gia đình nghèo ở Los Angeles, Mỹ. Cô nhận được học bổng vào một trường tư thục ưu tú. Điều quý giá nhất cô học được khi còn nhỏ là sự tự tin.

Một ngày sau giờ học, cô phàn nàn với mẹ về việc "tất cả bạn gái trong lớp đều là người da trắng và gầy gò". Vì vậy, mẹ cô đã đưa cho cô cuốn sách The Bluest Eye - cuốn sách đầu tay năm 1970 của Toni Morrison về tiêu chuẩn vẻ đẹp của người da trắng làm méo mó nhận thức, giá trị bản thân của phụ nữ da màu như thế nào. Cô nhớ lại: "Tôi khác biệt nhưng được tiếp thêm sức mạnh từ sự khác biệt của mình".

Sau trung học, Paloma Elsesser chuyển đến New York, Mỹ. Cô học tâm lý học và văn học tại The New School nhưng đã bỏ học. Thời gian đó, cô kết bạn với các ông trùm thời trang hiện tại là Angelo Baque và Raul Lopez. "Tình bạn của chúng tôi giống như một cái vạc kỳ lạ, chứa đầy những kẻ lập dị cùng nhau cố gắng", cô nói.

Paloma Elsesser đã ghi lại phong cách cá nhân mang hơi hướng thời trang dạo phố của mình trên Instagram, thu hút được lượng người theo dõi nhỏ nhưng có sức ảnh hưởng. Năm 2014, cô lọt vào mắt xanh của Pat McGrath - người đã biến Paloma Elsesser trở thành nàng thơ của phấn mắt Gold 001 do Pat McGrath Labs tạo ra. Đây chính là bước khởi đầu sự nghiệp của cô.

Paloma Elsesser trên sàn diễn thời trang của Salvatore Ferragamo, Fendi và Alexander McQueen (Ảnh: Getty).

Mạnh dạn thay đổi bản thân

Năm 2015, Paloma Elsesser khi đó 22 tuổi, đến thị trấn với nghệ sĩ trang điểm Pat McGrath - người đã ký hợp đồng với cô để quảng cáo phấn mắt đầu tiên do Pat McGrath tạo ra.

Một ngày nọ, nữ người mẫu thấy mình ở hậu trường của buổi chụp ảnh thời trang. Tự nhận mình là cô nàng tomboy (từ chỉ những cô gái có phong cách thời trang, cử chỉ và sở thích giống với con trai), cô chưa từng đến một buổi biểu diễn nào ở Paris (Pháp) trước đây.

Cảm giác phấn khích của cô dần biến mất khi những người mẫu khác xuất hiện. Điểm chung của họ là người da trắng, gầy. Chỉ có Paloma Elsesser khác biệt với làn da màu, thân hình ngoại cỡ với đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười rạng rỡ. Cô bắt đầu khóc khi bị "đè bẹp" bởi sức nặng của những người xung quanh.

Paloma Elsesser trở thành cảm hứng về sự tự tin vào bản thân cho những phụ nữ ngoại cỡ khác (Ảnh: COS).

"Tôi không được phép ở đây. Tôi trông không giống ai ở đây cả", cô nhớ lại.

Paloma Elsesser gia nhập thị trường người mẫu vào thời điểm chính trị hỗn loạn. Tại Mỹ, một cuộc chiến văn hóa âm ỉ kéo dài, thúc đẩy phong trào Black Lives Matter (phong trào mạng sống của người da màu cũng đáng giá).

Thời điểm đó, những lời kêu gọi rộng rãi hơn cũng được thực hiện vì "sự tích cực của cơ thể", một phong trào nhằm chấp nhận nhiều hơn về hình dáng cơ thể, bất kể kích thước, hình dạng, màu da, giới tính.

Khi xã hội thay đổi, thời trang cũng vậy. Năm 2017, tạp chí Vogue Anh mời nhà tạo mẫu và nhà báo da màu Edward Enninful làm tổng biên tập.

Năm 2018, Louis Vuitton chọn nhà thiết kế người Mỹ gốc Phi - Virgil Abloh - làm giám đốc nghệ thuật trang phục nam. Các sàn diễn thời trang và tạp chí bắt đầu giới thiệu nhiều nhân vật da màu hơn.

Năm 2016, dù được chọn để chuẩn bị cho sự ra mắt liên doanh làm đẹp của Pat McGrath, Paloma Elsesser vẫn gặp khó khăn khi xin việc trên sàn diễn cho các thương hiệu thời trang hàng đầu.

Mọi thứ bắt đầu khởi sắc vào năm 2017 khi cô trình diễn cho các nhãn hiệu nghệ thuật như Eckhaus Latta. Đến năm 2018, cô được chọn cùng với Bella Hadid và Gigi Hadid cho buổi ra mắt dòng nội y Fenty x Savage của Rihanna.

Phải đến mùa xuân năm 2020, nữ người mẫu mới được các thương hiệu xa xỉ như Alexander McQueen, Lanvin và Fendi chiêu mộ.

Hiện tại, Paloma Elsesser là một trong những nàng thơ được săn đón nhiều nhất tại làng thời trang (Ảnh: Getty, PopSugar).

Thời điểm đó là bước ngoặt cho những người mẫu ngoại cỡ. Theo dữ liệu do Tagwalk - công ty theo dõi xu hướng sàn diễn thời trang, từ cuối năm 2018 đến đầu năm 2022, số lượng thương hiệu tuyển chọn người mẫu ngoại cỡ cho các buổi trình diễn của họ tăng 374%.

Tagwalk cho biết, sự thay đổi này mang lại lợi ích cho những người mẫu như Paloma Elsesser. Sự hiện diện của họ trên sàn diễn đã tăng hơn 830% so với cùng kỳ. Trong hai mùa thời trang vừa qua, cô đã tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang cao cấp hơn bất kỳ người mẫu ngoại cỡ nào khác trên thế giới.

Paloma Elsesser trở thành cái tên đắt giá, được nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng săn đón (Video: High Fashion Moment).

Chưa từng tự mãn dù đã có ánh hào quang

Paloma Elsesser không phải là người mẫu điển hình và không nổi tiếng chỉ vì vẻ ngoài của cô. Trong khi hầu hết người mẫu đều thụ động trên phim trường, tuân theo tầm nhìn của những người còn lại trong nhóm sáng tạo, Paloma Elsesser đóng vai trò tích cực hơn trong các buổi chụp của mình. Cô gọi các nhiếp ảnh gia và nhà tạo mẫu mà cô làm việc cùng là "cộng tác viên".

Đối với trang bìa iD có hình Paloma Elsesser trong chiếc áo crop top (áo dáng ngắn) và váy mini (váy ngắn) mỏng manh của Miu Miu, cô được tham gia vào quá trình sáng tạo nên bộ ảnh.

Điều đó thường không cần thiết. Tuy nhiên, Paloma Elsesser không ngại thiết kế lại chiếc váy để trông vừa vặn và phù hợp với bản thân mà không làm mất đi nét đẹp nguyên bản.

Nhà tạo mẫu Carlos Nazario chia sẻ: "Paloma Elsesser là người giúp bạn học hỏi và phát triển cùng bạn, đồng thời giúp đỡ bạn trong suốt quá trình".

Carlos Nazario cho biết, anh cẩn thận, tránh những câu nói sáo rỗng về ngoại cỡ như "đường cong gợi cảm, ngực nở, eo thon, váy ôm sát". "Tôi nghĩ khi chúng tôi chụp những bức ảnh cho người mẫu ngoại cỡ, chúng tôi thực sự làm vậy với mục đích nhìn thấy một cơ thể khác biệt nhưng nhiều ấn tượng", anh nói.

Vượt qua nghịch cảnh, Paloma Elsesser liên tục được săn đón ở nhiều chiến dịch thời trang. Tuy nhiên, thái độ làm nghề của cô còn khiến các chuyên gia tôn trọng hơn (Ảnh: Coveteur).

Paloma Elsesser không coi mình là nhà hoạt động vì xã hội mà thích dùng từ ủng hộ hơn. "Tôi ủng hộ các vấn đề xung quanh cơ thể và danh tính của mình. Đó là điều luôn xuất hiện vì đó là thực tế của tôi. Những bức ảnh của tôi với cơ thể khác biệt có thể giúp một cô gái bớt ghét bản thân hơn. Điều đó khiến tôi hạnh phúc", cô cho hay.

Dù là cứu tinh hay không, Paloma Elsesser đã nỗ lực đưa ngành công nghiệp này phát triển, thúc đẩy các nhãn hiệu mà cô làm việc cùng nhìn xa hơn.

Nhưng Paloma Elsesser cũng gặp khó khăn về cả hình ảnh lẫn sức khỏe. Trên mạng, những bình luận ác ý thường xuyên chế nhạo cơ thể của cô và gọi cô là người không khỏe mạnh.

Nhà tạo mẫu Carlos Nazario cho biết, anh từng chứng kiến cô phải chịu đựng "nỗi sợ béo" từ những người trong ngành.

"Tôi nghĩ cô ấy thật hào phóng. Cô ấy cống hiến hết mình và đôi khi cho phép mình trở thành cái túi cát để sự thay đổi có thể được thực hiện. Chúng tôi đang kinh doanh việc bán những giấc mơ và giờ đến lượt chúng tôi thể hiện những gì chúng tôi cho là tốt đẹp", anh chia sẻ.

Paloma Elsesser đã liên tục leo lên các cấp bậc trong ngành thời trang, ngày càng có nhiều hợp đồng trình diễn danh giá và phá vỡ các rào cản khi cô tiến bước (Ảnh: Net-a-porter).

Ngày nay, Paloma Elsesser là một trong những nàng thơ được săn đón nhiều nhất trong giới thời trang. Cô đã sải bước trên sàn diễn của các thương hiệu xa xỉ châu Âu, từ Fendi đến Chlóe, bao gồm 4 buổi trình diễn của Lanvin, xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo lớn cho Marc Jacobs, Coach và H&M. Ngay cả Victoria's Secret - nơi từng "khét tiếng" với tiêu chuẩn vẻ đẹp, cũng đã lựa chọn Paloma Elsesser.

Becca Thorpe - đại diện của Next Models - cho biết, khi xã hội thay đổi, nhu cầu về người mẫu ngoại cỡ ngày càng tăng cao.

Treanna Lawrence - giám đốc casting của Cast Partner - cho biết thêm: "Khách hàng đang trả bằng hoặc cao hơn số tiền họ từng trả cho những người mẫu truyền thống để được tiếp cận người mẫu ngoại cỡ".

Nhà tạo mẫu Carlos Nazario tiết lộ: "Khi các công ty nhận thấy con đường thực sự dẫn đến thành công cho một cô gái như Paloma Elsesser, họ bắt đầu ký hợp đồng nhiều hơn. Và khi các thương hiệu nhìn thấy sự tương tác và chú ý mà họ nhận được trên sàn diễn cũng như trong các chiến dịch, họ càng muốn tranh giành nhau miếng bánh giá trị này".