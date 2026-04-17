Nữ nghệ sĩ duy nhất của châu Á lọt top 100 nhân vật ảnh hưởng thế giới

Theo truyền thông Hàn Quốc, danh sách được công bố ngày 16/4. Jennie là nghệ sĩ Hàn Quốc duy nhất được vinh danh, đồng thời cũng là gương mặt châu Á nổi bật trong lĩnh vực âm nhạc góp mặt ở bảng xếp hạng năm nay. Cô đứng cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Luke Combs, Dakota Johnson và Keke Palmer.

Nhận xét về Jennie, ca sĩ kiêm cây bút Gracie Abrams - người viết hồ sơ giới thiệu trên Time - cho rằng sức hút của nữ nghệ sĩ không chỉ đến từ thành tựu mà còn từ “nguồn năng lượng đặc biệt” cô mang lại.

Jennie được Time đưa vào danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 (Ảnh: IG).

“Có thể nói rất nhiều về ảnh hưởng của Jennie đối với văn hóa đại chúng, nhưng điều đọng lại đầu tiên là “ma thuật” trong con người cô ấy. Dù xuất hiện trên sân khấu trước hàng chục nghìn khán giả hay trong những khoảnh khắc đời thường, Jennie vẫn toát ra sức hút rất riêng”, Abrams nhận định.

Cây bút của Time cũng nhấn mạnh sự đối lập thú vị trong hình ảnh của Jennie, chính là vẻ ngoài mềm mại, nữ tính nhưng nội tại mạnh mẽ. Theo Abrams, chính điều này giúp cô trở thành một ngôi sao có sức ảnh hưởng bền vững, vượt lên trên những ồn ào của ngành giải trí.

Danh sách 100 nhân vật ảnh hưởng nhất thế giới năm 2026 của Time (TIME100) còn quy tụ nhiều nhân vật có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực chính trị và kinh tế như Donald Trump, Sanae Takaichi, Tập Cận Bình, Benjamin Netanyahu, Claudia Sheinbaum và Mark Carney.

Jennie hiện là một trong những ngôi sao châu Á nổi tiếng nhất thế giới (Ảnh: IG).

Giới chuyên môn đánh giá năm 2026 là giai đoạn bùng nổ của Jennie trong vai trò nghệ sĩ độc lập. Sau khi phát hành album solo đầu tay Ruby vào tháng 3/2025, cô liên tục đạt thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Nhiều ca khúc như Dracula hay ExtraL lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Mỹ Billboard Hot 100, đánh dấu bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp solo (cá nhân).

Không chỉ thành công trong âm nhạc, Jennie còn mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực điện ảnh và thời trang. Sau lần đầu lấn sân diễn xuất trong phim truyền hình The Idol, dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, cô vẫn duy trì vị thế biểu tượng phong cách. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện quốc tế, Jennie thường tạo ra xu hướng mới, được truyền thông và giới mộ điệu quan tâm.

Bên cạnh đó, việc thành lập công ty riêng Odd Atelier vào cuối năm 2023 được xem là bước đi chiến lược, giúp nữ nghệ sĩ chủ động hơn trong việc phát triển hình ảnh và định hướng sự nghiệp. Đây cũng là minh chứng cho tư duy kinh doanh của một nghệ sĩ trẻ trong bối cảnh ngành công nghiệp giải trí ngày càng cạnh tranh.

Theo kế hoạch, Jennie sẽ tham dự sự kiện TIME100 Gala diễn ra tại New York (Mỹ) vào trung tuần tháng 4. Sự kiện thường niên này quy tụ các nhân vật có ảnh hưởng trên toàn cầu, là dịp để tôn vinh và kết nối những cá nhân đang tạo ra tác động lớn trong nhiều lĩnh vực.

Tạp chí Time nhận xét Jennie sở hữu vẻ đẹp vừa nữ tính mềm mại vừa mạnh mẽ cuốn hút (Ảnh: IG).

Người hâm mộ kỳ vọng, sau sự kiện tại Mỹ, Jennie sẽ tiếp tục triển khai các dự án cá nhân mới, đặc biệt là trong âm nhạc và thời trang. Trước đó, vào năm 2025, Rosé - một thành viên khác của Blackpink - cũng từng được vinh danh trong danh sách TIME100.

Sinh năm 1996, Jennie là một trong những gương mặt nổi bật nhất của làn sóng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) toàn cầu. Cô được truyền thông quốc tế gọi là “biểu tượng thời trang” nhờ gu thẩm mỹ cá tính và khả năng dẫn dắt xu hướng. Trong những năm gần đây, phong cách của nữ ca sĩ có sự thay đổi rõ rệt, chuyển từ hình ảnh trẻ trung sang trưởng thành, gợi cảm và táo bạo hơn.

Sự chuyển mình này tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả ủng hộ tinh thần đổi mới, trong khi số khác bày tỏ sự tiếc nuối với hình ảnh trước đây. Dù vậy, không thể phủ nhận rằng mỗi bước đi của Jennie đều thu hút sự chú ý lớn từ công chúng và giới truyền thông.

Năm 2025, Jennie cùng Blackpink thực hiện chuyến lưu diễn toàn cầu, đồng thời đạt nhiều thành tích đáng kể với các sản phẩm cá nhân. Gần đây, cô lập kỷ lục trở thành nữ nghệ sĩ Kpop có nhiều ca khúc nhất góp mặt trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, với tổng cộng 7 bài hát.

Việc góp mặt trong TIME100 2026 được xem là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế của Jennie không chỉ trong Kpop mà còn trên bản đồ văn hóa đại chúng toàn cầu.