Khán giả đội mưa, xếp hàng chờ xem "Em xinh say hi"

Concert Em xinh say hi diễn ra tối 13/9 tại Khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM) thu hút đông đảo khán giả. Ngay từ trưa, hàng trăm bạn trẻ đã có mặt, xếp hàng để check-in và giao lưu cùng nghệ sĩ, bất chấp thời tiết mưa gió thất thường.

Khán giả đội mưa đến đêm nhạc (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, từ đầu giờ chiều, bầu trời tại địa điểm tổ chức liên tục đổ mưa. Cơn mưa không quá nặng hạt nhưng đủ khiến không gian trở nên ẩm ướt, bất tiện cho cả ban tổ chức lẫn khán giả.

Concert “Em xinh”: Khán giả đội mưa, người sợ phấn son lem nhem (Video: Quỳnh Tâm).

Dù vậy, nhiều bạn trẻ đã chuẩn bị áo mưa, ô, đồ ăn nhẹ để giữ sức. Cảnh tượng từng nhóm mặc áo mưa, tay cầm vé, kiên nhẫn chờ vào bên trong đã tạo nên bầu không khí háo hức nhưng cũng đầy thử thách.

"Tôi và bạn chuẩn bị thuộc lời các ca khúc để hát cùng 30 em xinh, còn mang áo mưa, ô và chút đồ ăn nhẹ. Dù mưa gió, chúng tôi tin thần tượng sẽ tỏa sáng hết mình", Quốc Anh (SN 2007, đến từ Bình Dương) chia sẻ.

Chị Quyên (áo trắng) hòa niềm vui cùng các bạn trẻ (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Đi cùng nhóm bạn trẻ, chị Quyên (46 tuổi) cho biết: "Khi đi cùng các bạn trẻ, tôi thấy mình cũng trẻ ra. Mưa gió không thành vấn đề, chỉ mong được hết mình cùng âm nhạc".

Không chỉ có giới trẻ, nhiều khán giả ở xa cũng tranh thủ xuống TPHCM để hòa vào không khí. Lan Anh (32 tuổi, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) kể, cô tự tay đan bộ trang phục suốt 15 ngày để diện trong concert.

"Đi làm nhiều áp lực, tôi muốn tìm cảm giác xả stress. Tôi thích năng lượng Gen Z, nên hôm nay đến đây để "quậy" hết mình, không ngại nắng mưa", cô nói.

Khán giả tự làm trang phục để đến xem concert (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Trong khi đó, Nguyễn Thúy Vy (26 tuổi) lại chọn cách ngồi trong quán cà phê gần đó để giữ tóc tai, lớp trang điểm, chờ cận giờ mới check-in.

Thuý Vy chia sẻ: "Mưa liên tục, tôi sợ vào sớm sẽ rũ rượi hết nên cố nán lại, nhưng cũng nôn nao lắm rồi".

Khán giả Thúy Vy ngồi ở quán cà phê chờ ngớt mưa để xem chương trình (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Một khán giả khác, Cẩm Hường (SN 2006, phường Tân Hưng), cho biết cô đã mang theo áo mưa và đồ ăn chống đói nhưng vẫn tiếc nuối khi lớp trang điểm bị lem nhem sau quãng đường gần 20km.

"May là tôi có sẵn hộp phấn trong túi, vào trong sẽ dặm lại để thật xinh khi xem thần tượng", Hường chia sẻ.

Khán giả tiếc nuối vì mưa làm trôi lớp trang điểm (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Không khí chờ đợi còn thêm phần đặc biệt khi có sự xuất hiện của những khán giả nhỏ tuổi. Em Trần Nguyễn Thanh Trúc (SN 2012, quận 12) được mẹ đưa đến từ sớm, háo hức chờ chị họ đến để có người giám hộ vào concert.

Mẹ của em chia sẻ: "Con gái rất thích chương trình nên tôi mua vé cho con. Dù không vào xem cùng, tôi vẫn muốn con có trải nghiệm tuổi trẻ thật đáng nhớ".