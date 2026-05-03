Nữ du kích phim "Địa đạo": Thời trang cá tính, sắc vóc thăng hạng sau 1 năm

Cách đây 1 năm, phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả, gây tiếng vang với doanh thu hơn 170 tỷ đồng. Một trong những gương mặt được chú ý của bộ phim là Hồ Thu Anh - diễn viên đảm nhận vai du kích Ba Hương kiên cường, dũng cảm.

Hồ Thu Anh sinh năm 1994, quê ở Hà Nội. Cô được khán giả biết đến sau khi tham gia The Face Vietnam 2018, sau đó phát triển theo hướng fashionista (người có ảnh hưởng trong giới thời trang). Cô từng đóng các phim: Sài Gòn trong cơn mưa, Fanti, Đi về phía lửa...

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là cột mốc đặc biệt đưa tên tuổi Hồ Thu Anh đến gần hơn với khán giả. Vốn quen thuộc với hình ảnh hiện đại, thời thượng, Thu Anh được nhận xét lột xác hoàn toàn trong tác phẩm của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Hồ Thu Anh cũng gây sốt với khoảnh khắc cùng bạn diễn Quang Tuấn (vai Tư Đạp) mặc áo bà ba, quàng khăn rằn cầm cờ hoa sải bước trong đội hình nghệ sĩ diễu hành.

Sau 1 năm từ khi phim ra rạp, Hồ Thu Anh có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Cô đắt show chụp hình thời trang, xuất hiện trên các tạp chí với vai trò người mẫu, tham gia các sự kiện trong nước và quốc tế.

Hồi tháng 10/2025, Hồ Thu Anh cùng đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Lamoon có chuyến quảng bá Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối tại Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 38 tại Nhật Bản.

Nhiều khán giả cũng chờ đợi Hồ Thu Anh tái xuất màn ảnh, song cô chưa có dự án mới. Trò chuyện với truyền thông hồi tháng 3, nữ diễn viên cho biết có lúc cô cũng sốt ruột khi bạn bè xung quanh liên tục xuất hiện, còn cô khá chậm rãi. Tuy nhiên, Hồ Thu Anh tin rằng mỗi người có một nhịp điệu riêng và đây là cách làm việc phù hợp với tính cách, con người cô.

"Mỗi lần nhận một vai diễn, tôi dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu nhân vật, để tin và sống cùng nhân vật. Tôi không giỏi làm nhiều thứ cùng lúc nên chọn cách đi chậm, tập trung toàn bộ năng lượng cho từng vai diễn. Có thể vì vậy mà số lượng vai tôi đóng không nhiều, nhưng tôi yêu những nhân vật đó hết mình", nữ diễn viên nói.

Nhìn lại hành trình sự nghiệp, Hồ Thu Anh cho rằng một người diễn viên cần có khả năng đứng vững, đối diện với những điều khó khăn, dám đi đến cùng với những vai diễn khó. Ngoài ra, diễn viên cần biết nói không với những lựa chọn không phù hợp với mình dù chúng có thể an toàn hay dễ mang lại sự chú ý.

Về đời tư, Hồ Thu Anh nói cô hiện độc thân, tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh rỗi, nữ diễn viên ở nhà đọc sách, xem phim hoặc đi ăn với bạn bè để nạp lại năng lượng. Theo người đẹp, công việc diễn xuất đòi hỏi cảm xúc nhiều nên cô luôn học cách sống chậm lại để cân bằng, giữ tinh thần thoải mái.

Ở tuổi 32, Hồ Thu Anh được nhận xét về thần thái, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Trong những bộ ảnh thời trang, cô ghi dấu ấn bởi đường nét đậm chất Á đông, làn da bánh mật đặc trưng. Khán giả khen Hồ Thu Anh mang vẻ đẹp khác biệt so với nhiều người mẫu, diễn viên cùng lứa.

Đời thường, Hồ Thu Anh chuộng phong cách thanh lịch, tối giản nhưng có điểm nhấn thẩm mỹ. Cô ưu tiên các kiểu trang phục như blazer, quần ống suông, quần jeans ống loe, áo sơ mi rộng...

Kiểu tóc ngắn cùng lối trang điểm màu trầm giúp tôn lên đường nét góc cạnh trên khuôn mặt, đồng thời cân bằng với phong cách thời trang cá tính của nữ diễn viên.

Trong chuyến du lịch tại Nhật Bản năm ngoái, Hồ Thu Anh lựa chọn chiếc áo khoác họa tiết gấm hoa nhiều màu mang hơi hướng cổ điển kết hợp cùng chân váy đen dáng dài tối giản để dạo phố.

Một góc chụp khác, Hồ Thu Anh mặc áo khoác màu xanh rêu với phần cổ dựng và khóa kéo kim loại, kết hợp cùng chân váy tối màu và túi da đen. Điểm nhấn của diện mạo nằm ở chiếc mũ beret đen đậm chất cổ điển.

Du xuân dịp Tết Bính Ngọ, Hồ Thu Anh chọn bộ đồ gấm màu xanh nổi bật, phối cùng túi xách Chanel, tạo dấu ấn đối lập giữa cổ điển và hiện đại.

Xuất hiện tại các sự kiện giải trí, Hồ Thu Anh ưu tiên những trang phục phá cách. Tại một lễ trao giải hồi đầu năm, cô mặc váy đen có phần thân trên xuyên thấu, tạo cảm giác mong manh đối lập với phần thân váy dưới phồng lớn. Kiểu trang điểm với tông trầm tôn vẻ ngoài bí ẩn cho nữ diễn viên 9X.

Hồ Thu Anh cho biết, trong mỗi lần lựa chọn trang phục để xuất hiện trước công chúng, cô đều cố gắng duy trì sự tự nhiên, thoải mái nhất có thể. "Tôi luôn biết mình thích mặc gì. Tôi không cần gồng lên "chặt chém" ai, không cần tỏ ra mình là người biết ăn mặc", người mẫu từng nói.

Ảnh: Facebook nhân vật