Cô du kích trong phim "Địa đạo" ngoài đời là người mẫu thời trang sành điệu

Trên màn ảnh phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Hồ Thu Anh vào vai chiến sĩ Ba Hương. Vai diễn của Hồ Thu Anh gây ấn tượng với hình ảnh người nữ du kích gan dạ, gương mặt lấm lem bùn đất, mái tóc rối, tay súng luôn trong tư thế sẵn sàng giữa chiến trường khốc liệt.

Vai diễn mang màu sắc chiến tranh đầy thử thách là bước chuyển mình mới mẻ với cô người mẫu vốn quen thuộc với sàn catwalk và những MV ca nhạc.

Trước khi bén duyên với điện ảnh, Hồ Thu Anh là gương mặt "phủ sóng" trong loạt MV đình đám.

Cô bắt đầu được chú ý từ năm 2016 qua các sản phẩm như: Lách thật phong cách (Ngô Kiến Huy), How deep is your love (Quang Vinh), Sau tất cả (Erik).

Tuy nhiên, cái tên Hồ Thu Anh thật sự "bùng nổ" sau khi xuất hiện ở phần cuối MV Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP. Dù thời lượng xuất hiện của Thu Anh trong MV khá ngắn, vẻ đẹp Á Đông bí ẩn, đầy ma mị của cô vẫn khiến dân mạng phải "truy lùng" danh tính.

Thu Anh cũng từng tham gia cuộc thi The Face 2018, trong đội của siêu mẫu Thanh Hằng. Tuy nhiên, sự nghiệp của Thu Anh lại gặt hái nhiều chú ý hơn qua các lần xuất hiện trong MV của dàn ca sĩ như: Sơn Tùng M-TP, JayKii, Noo Phước Thịnh, Erik...

Với vai diễn Ba Hương, Thu Anh không ngần ngại lăn xả. Cô dành nhiều tháng đọc kịch bản, tham gia các khóa huấn luyện quân sự, học sử dụng vũ khí, rèn thể lực và giảm tới 8kg để phù hợp tạo hình nữ du kích.

"Tôi rất vui khi được thử sức ở thể loại mới và được học hỏi từ những anh chị diễn viên giàu kinh nghiệm như Thái Hòa, Quang Tuấn," cô chia sẻ.

Từ một người mẫu ảnh mang vẻ đẹp lạ trên sàn diễn, đến vai diễn gai góc trong phim chiến tranh, Hồ Thu Anh đang cho thấy sự chuyển mình đầy tiềm năng - một cô du kích trên màn ảnh và một fashionista (tín đồ thời trang) ngoài đời thực.

Thu Anh chia sẻ về quá trình thử vai vào phim Địa đạo: "Tôi nghĩ: "Cứ thử đi, mình sẽ cố hết sức". Quá trình casting kéo dài 2-3 tháng, có lúc tôi tưởng mình trượt vì chưa từng cầm súng, diễn xuất còn ngây ngô. Thậm chí, khi đang quay ở Đà Nẵng, tôi vẫn bay về Sài Gòn casting rồi quay lại ngay trong ngày. Tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội, vì nếu bỏ qua, tôi sẽ nuối tiếc mãi".

Thu Anh khẳng định, bản thân đã thoát khỏi mác "người mẫu đi đóng phim" từ lâu.

"Ngay từ bộ phim đầu tiên, tôi đã cố gắng để khán giả thấy mình là một diễn viên thực thụ. Những vai diễn tôi chọn đều khác xa hình ảnh thời trang của mình, và tôi luôn nỗ lực để chứng minh khả năng diễn xuất, không chỉ dựa vào ngoại hình", cô nói.

Ảnh: Facebook nhân vật