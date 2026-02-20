Quách Thu Phương tuổi U50: Không ngại đóng cảnh tình cảm, chưa muốn yêu ai

Mới đây, NSƯT Quách Thu Phương xuất hiện cùng Hồng Đăng trong phim Đồng hồ đếm ngược trên VTV3. Nữ diễn viên vào vai Tuyết - một người phụ nữ lớn tuổi có điều kiện. Tuyết cùng người tình của mình bàn mưu tính kế để chiếm đoạt tài sản mà chồng cũ để lại cho con gái.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSƯT Quách Thu Phương cho biết, khi mới diễn, chị và Hồng Đăng cũng "khớp" nhau một chút vì nam diễn viên nghỉ đóng phim gần 4 năm, cần thời gian để hoà nhập cùng đồng nghiệp.

"Chỉ một vài cảnh diễn, Hồng Đăng đã bắt nhịp được cùng đồng nghiệp. Hồng Đăng là một diễn viên tài năng, có thể đóng được vai chính diện và phản diện. Trong phân cảnh thân mật với Tuyết, Hồng Đăng cũng thể hiện bản lĩnh diễn xuất của mình", Quách Thu Phương chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm, bước vào tuổi U50, chị vẫn tự tin khi diễn cùng các đồng nghiệp kém tuổi. Chị không ngại đóng các cảnh tình cảm, cũng chưa bao giờ say nắng bạn diễn vì phân biệt rõ đâu là công việc, đâu là đời sống.

Vào dịp Tết Bính Ngọ 2026, nữ diễn viên hạnh phúc khi con gái từ nước ngoài trở về Việt Nam ăn Tết cùng mẹ. Quách Thu Phương đã đưa con gái đi ngắm phố phường, thưởng thức đặc sản của Hà Nội trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết.

Quách Thu Phương cho biết, mỗi lần xuất hiện trước công chúng, chị luôn giữ cho mình hình ảnh chỉn chu nhất.

Chia sẻ về bí quyết giữ gìn vóc dáng, nữ nghệ sĩ tiết lộ rằng, đó chính là nhờ sự bền bỉ và niềm đam mê của bản thân dành cho bộ môn yoga suốt 20 năm qua.

Theo Quách Thu Phương, với lịch trình bận rộn của một nghệ sĩ, việc duy trì sức khỏe và vẻ đẹp luôn là một thách thức. Tuy nhiên, yoga đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp chị cân bằng cuộc sống, giữ gìn sức khỏe thể chất và tinh thần.

Ở tuổi 49, Quách Thu Phương hài lòng với cuộc sống của mình. Chị nói, năng lượng của chị đến từ những suy nghĩ tích cực với mọi điều xung quanh mình.

"Tôi vẫn độc thân và chưa muốn yêu ai. Tôi cũng tin sẽ có một tình yêu đẹp đến với mình vì tôi là người sống tích cực và biết yêu bản thân, yêu mọi người", nữ nghệ sĩ bày tỏ quan điểm.

Nữ diễn viên cũng chơi thân với nhiều đồng nghiệp trong showbiz như: Phương Oanh, Tú Oanh... Trong phim Hương vị tình thân, Quách Thu Phương và Tú Oanh đã ghi dấu ấn với vai diễn hai bà thông gia, có hoàn cảnh trái ngược nhau.

Quách Thu Phương sinh năm 1977, sở hữu ngoại hình đẹp, gương mặt đài các, hiền hậu, từng được khán giả ưu ái gọi là "mỹ nhân màn ảnh nhỏ".

Trên sân khấu kịch, chị cũng từng là gương mặt sáng giá của Nhà hát Tuổi trẻ với nhiều vở kịch: Vũ nữ đêm giao thừa, Diễm 500 đô, Kiều Loan...

Chị xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình: Sống mãi với Thủ đô, Hà Nội mùa đông năm 46, Tết này ai đến xông nhà…

Gần đây nữ diễn viên liên tục góp mặt trong các dự án phim truyền hình của VFC, vào vai những bà mẹ có ngoại hình đẹp, sang chảnh như: Đừng bắt em phải quên, Hương vị tình thân, Đừng nói khi yêu, Đấu trí, Đồng hồ đếm ngược…

Ảnh: Facebook nhân vật