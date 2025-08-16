Nguyễn Thu Hằng tự hào hát Quốc ca tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám

Ngày 15/8, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám (Hà Nội), ca sĩ Nguyễn Thu Hằng xúc động hát bài Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao cùng gần 1.000 nghệ sĩ trong chương trình Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945. Đây là nghi thức mở đầu trang trọng và xúc động, diễn ra ngay trước lễ chào cờ.

Ngoài nữ ca sĩ, trong 1.000 nghệ sĩ còn có những tên tuổi nổi tiếng như: NSND Tấn Minh, NSND Hoàng Anh Tú, NSƯT Đăng Dương, nghệ sĩ Xuân Hinh, ca sĩ Văn Mai Hương, Hoàng Hải, Khánh Linh, nhóm Oplus…

Sao mai Nguyễn Thu Hằng trong tạo hình nữ dân quân tại chương trình nghệ thuật “Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945” (Ảnh: Thắng Phạm).

Chia sẻ về khoảnh khắc đặc biệt này, Quán quân dòng nhạc dân gian của Sao mai 2015 xúc động nói: “Tôi rất tự hào, hãnh diện đến mức khó diễn tả bằng lời khi được đứng trên Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, hòa giọng cùng anh chị em nghệ sĩ cất lên bài Quốc ca thiêng liêng của Tổ quốc.

Tôi hạnh phúc vì được góp tiếng hát vào những ngày tháng đặc biệt của dân tộc, và biết ơn khi được hát Quốc ca trong một chương trình ý nghĩa, hùng tráng như Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945...".

Nữ ca sĩ cho biết, việc được hát Quốc ca tại một sự kiện quan trọng, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm sự nghiệp là một khoảnh khắc không thể quên (Ảnh: Thắng Phạm).

Trước màn hát Quốc ca, Nguyễn Thu Hằng còn cùng các nghệ sĩ thể hiện liên khúc về những tháng năm hào hùng của Hà Nội trong chiến đấu. Trong đó, cô góp mặt trong 2 phần diễn Tiếng gọi thanh niên và Mười chín tháng Tám.

Với tạo hình một nữ dân quân, Thu Hằng cùng các nghệ sĩ tái hiện bầu không khí cách mạng sục sôi của Hà Nội năm 1945. Phần dàn dựng mang màu sắc tráng ca này đã góp phần dẫn dắt cảm xúc người xem trước khoảnh khắc hát Quốc ca.

Ở phần Hồi 5 - thuộc chương 3 của chương trình - Nguyễn Thu Hằng cũng tham gia biểu diễn ca khúc Ca ngợi Tổ quốc. Đây là tiết mục nằm trong mạch diễn phản ánh hình ảnh Thủ đô thời bình, nhân dân lao động, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại sau những thăng trầm lịch sử.

Chia sẻ sau chương trình, nữ ca sĩ cho biết việc được góp mặt trong một chương trình quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi là một vinh dự đối với cô. Đặc biệt, sự trùng hợp khi ngày biểu diễn đúng vào dịp tròn 10 năm cô đăng quang Sao mai càng khiến trải nghiệm này trở nên ý nghĩa hơn.

“Được hát Quốc ca đúng vào cột mốc 10 năm theo nghề là một điều mà tôi nghĩ mình sẽ còn nhớ rất lâu. Đây cũng là lời nhắc để tôi phải tiếp tục nỗ lực trong sự nghiệp, góp phần nhỏ bé vào sự phát triển chung của nghệ thuật và đất nước”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Từ trái sáng: Ca sĩ Quang Minh - thành viên nhóm OPlus, Sao mai Nguyễn Thu Hằng và NSƯT Đăng Dương tại đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Hà Nội - Từ mùa thu lịch sử năm 1945 là sự kiện nghệ thuật trọng điểm của Thủ đô nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Chương trình được dàn dựng thành 3 chương, 6 hồi, tập trung tái hiện các dấu mốc lịch sử quan trọng của Hà Nội và đất nước trong 80 năm qua.

Chương trình không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn chuyển tải thông điệp về lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, tinh thần biết ơn các thế hệ đi trước, và khơi gợi trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.