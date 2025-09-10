Mới đây, VTV3 thông báo NSND Xuân Bắc không dẫn chương trình Vua tiếng Việt mùa thứ 5.

"Suốt 4 mùa qua, MC Xuân Bắc đã để lại dấu ấn sâu đậm với lối dẫn dí dỏm, thông minh và đầy duyên dáng, góp phần làm nên thành công rực rỡ của chương trình. Mùa 5 của Vua tiếng Việt sẽ tiếp tục hành trình ấy cùng một gương mặt mới toanh ở vị trí MC", fanpage VTV3 chia sẻ.

NSND Xuân Bắc dừng dẫn "Vua tiếng Việt" trên VTV (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau thông báo từ nhà đài, khán giả dự đoán một số MC có thể thay thế Xuân Bắc như Lê Anh, Sơn Lâm, Thành Trung, Tuấn Tú hoặc Trần Ngọc. Tuy nhiên, gương mặt MC mới vẫn là ẩn số.

Theo nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, vì bận rộn với công việc ở cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn nên NSND Xuân Bắc khó sắp xếp thời gian để dẫn chương trình mùa 5.

"Anh Xuân Bắc đã để lại ấn tượng với khán giả. Nhiều người nhắc đến Vua tiếng Việt là nhớ đến nghệ sĩ Xuân Bắc. Nhưng hy vọng rằng gương mặt mới cũng sẽ góp phần làm nên thành công của chương trình mùa tới", nguồn tin cho biết.

Vua tiếng Việt do VTV sản xuất, lên sóng lần đầu năm 2021. NSND Xuân Bắc là người dẫn dắt xuyên suốt 4 mùa phát sóng.

Chương trình nhằm tôn vinh và lan tỏa những điều thú vị, hấp dẫn, lôi cuốn của tiếng Việt. Các phần thi khai thác sự phong phú, giàu có và cả sự thâm thúy của tiếng Việt qua từ vựng, ngữ pháp, ca dao tục ngữ trong đời sống, từ đó phát huy vẻ đẹp của tiếng Việt.

Chương trình gồm 4 vòng thi chính: Phản xạ, Giải nghĩa, Xâu chuỗi và Soán ngôi với độ khó tăng dần.

Trong tập phát sóng ngày 7/2, "ngai vua" của chương trình có chủ mới là chị Võ Thị Thu Hiền, 42 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội.

NSND Xuân Bắc gắn bó với chương trình qua 4 mùa. Anh được khán giả yêu mến vì lối dẫn dí dỏm, hài hước và hoạt ngôn.