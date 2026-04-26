Mỹ Linh - Bằng Kiều hòa giọng, ôn kỷ niệm thời “Trái tim không ngủ yên”

Tối 25/4, đêm nhạc Vé về thanh xuân diễn ra tại Cung Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như Mỹ Linh, Bằng Kiều, Lam Trường, Cẩm Ly, Quốc Thiên, Đông Nhi, Phạm Quỳnh Anh, Phương Thanh… Chương trình được xây dựng theo dòng chảy ký ức, tái hiện các bản nhạc đình đám gắn với các giai đoạn sôi động của V-pop.

Điểm nhấn của đêm diễn là phần trình diễn ca khúc Trái tim không ngủ yên với sự góp mặt của diva Mỹ Linh cùng nhóm Quả Dưa Hấu (Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa). Đây là ca khúc từng tạo dấu ấn trong thập niên 1990, gắn với tên tuổi của Mỹ Linh và Bằng Kiều.

Chia sẻ trên sân khấu, Bằng Kiều kể lại quá trình thu âm ca khúc từ năm 1996, khi Mỹ Linh thực hiện album Chiều xuân. Theo nam ca sĩ, ban đầu bài hát được viết ở tông nữ, nhưng trong quá trình thu âm, anh tham gia hát cùng, từ đó tạo nên phiên bản song ca được khán giả biết đến.

“Sau khi thu xong, tôi cũng không biết ca khúc được phát hành ra sao. Đến một ngày, bạn bè gọi điện nói nghe giọng tôi hát bài này ở các cửa hàng băng đĩa. Lúc đó tôi mới biết bài hát được yêu thích và phát hành rộng rãi đến vậy”, nam ca sĩ chia sẻ.

Mỹ Linh và Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Tú Dưa hòa giọng "Trái tim không ngủ yên" (Video: Mai Châm).

Bằng Kiều cho biết sân khấu biểu diễn đầu tiên của ca khúc là chương trình Làn sóng xanh, khi bài hát nằm trong top đầu bảng xếp hạng suốt thời gian dài.

Cùng đứng trên sân khấu, ca sĩ Tuấn Hưng - thành viên nhóm Quả Dưa Hấu - tạo không khí sôi nổi khi nhắc lại những kỷ niệm gắn với ca khúc, đồng thời gợi mở câu chuyện giữa hai giọng ca. Màn kết hợp của Mỹ Linh và nhóm Quả Dưa Hấu còn có sự tham gia góp giọng của một số khán giả đặc biệt đến theo dõi chương trình như MC Thảo Vân và bình luận viên Tạ Biên Cương, qua đó tạo thêm điểm nhấn cảm xúc cho tiết mục.

Chương trình được xây dựng theo cấu trúc xuyên suốt với nhiều lớp nghệ sĩ và màu sắc âm nhạc khác nhau, trải dài từ thế hệ 8X, 9X đến các giọng ca trẻ.

Mở đầu đêm nhạc là phần mashup (liên khúc) Ngỡ, Gót hồng, Katy Katy do Khắc Việt, Quốc Thiên và Lam Trường thể hiện, tạo không khí sôi động.

Sau đó, Khắc Việt tiếp tục mang đến loạt ca khúc Anh khác hay em khác, mashup Suy nghĩ trong anh - Chỉ anh hiểu em và Yêu lại từ đầu.

Nguyễn Trần Trung Quân nối tiếp chương trình với các bản hit Trong trí nhớ của anh, Màu nước mắt cùng liên khúc Em không quay về, Dành cho em, Để em rời xa, thể hiện màu sắc ballad đương đại.

Nhóm Quả Dưa Hấu tái xuất với mashup Mưa - Hè muộn, tiếp đó là Chỉ còn mưa rơi. Kết thúc màn trình diễn, Quả Dưa Hấu thể hiện ca khúc Cảm ơn âm nhạc, cho thấy tư duy âm nhạc mới mẻ của nhóm khi trở lại với khán giả.

Diva Mỹ Linh đưa khán giả trở lại những năm tháng đỉnh cao với Hương ngọc lan, Chuyện tình, Tóc ngắn.

Ca sĩ Cẩm Ly mang đến mashup Kẻ đứng sau tình yêu - Sao anh ra đi và Em sẽ là người ra đi, sau đó kết hợp cùng Lam Trường trong ca khúc Người cùng cảnh ngộ.

"Anh hai" Lam Trường mang đến cho khán giả ký ức thanh xuân với Mãi mãi - Chợt nghe bước em về, Tình thôi xót xa. Lam Trường từng là một trong những ca sĩ "đắt show" hàng đầu vào khoảng 2 thập kỷ trước. Nhiều khán giả thuộc lòng các bản hit của anh, nhưng lần đầu tiên được nghe anh thể hiện ca khúc nổi tiếng gần đây của nhạc sĩ Nguyễn Hùng - Phép màu.

Quốc Thiên xuất hiện cùng Lam Trường trong Mưa phi trường, trước khi trình diễn loạt ca khúc cá nhân Mong manh tình về, Ngày mai người ta lấy chồng, Kẻ say tình. Với chất giọng dày, khỏe và sáng, nam ca sĩ có màn trình diễn thuyết phục. Đặc biệt, Quốc Thiên còn làm mới ca khúc vốn được thể hiện bởi giọng ca AI đang được yêu thích là 50 năm về sau, khiến khán giả thích thú.

Phạm Quỳnh Anh mang đến Tình yêu cao thượng 1 và mashup Tùy em - Hạnh phúc mới - Bụi bay vào mắt. Cô kết hợp với Đông Nhi trong Cỏ dại và hoa dành dành, một ca khúc cũng đang được khán giả yêu thích qua giọng ca AI.

Đông Nhi tiếp nối với Ngọt ngào, Lời thú tội ngọt ngào, Mặt trời cô độc. Đây đều là những ca khúc làm nên tên tuổi của nữ ca sĩ.

Phần cuối chương trình có sự góp mặt của Phương Thanh với Đà Lạt còn mưa không em, mashup Một thời đã xa - Đêm lao xao, cùng màn kết hợp với Đông Nhi trong Trống vắng.

Đêm nhạc khép lại bằng ca khúc Giọt sương trên mí mắt với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, gồm Phương Thanh, Mỹ Linh, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi, nhóm Quả Dưa Hấu và Khắc Việt.