NSND Tạ Minh Tâm bất ngờ tái xuất màn ảnh sau 23 năm vắng bóng

NSND Tạ Minh Tâm là tên tuổi lớn trong làng nhạc Việt Nam, được biết đến với giọng ca nội lực, gắn với nhiều ca khúc cách mạng và dòng nhạc thính phòng.

Nhiều năm qua, NSND Tạ Minh Tâm vẫn miệt mài ca hát, hoạt động nghệ thuật. Ông thường góp mặt trong các chương trình chính luận, các lễ kỷ niệm lớn.

Nam nghệ sĩ còn là Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM, tập trung công tác đào tạo, giảng dạy, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho lớp trẻ.

NSND Tạ Minh Tâm biểu diễn trong một buổi hòa nhạc thính phòng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Mới đây, NSND Tạ Minh Tâm gây bất ngờ khi xuất hiện trong dàn diễn viên phụ của phim điện ảnh Chị ngã em nâng (đạo diễn Vũ Thành Vinh). Đây là lần đóng phim hiếm hoi của nam nghệ sĩ kể từ vai diễn bác sĩ Lê Hùng trong tác phẩm Blouse trắng năm 2002.

Đặc biệt, trong Chị ngã em nâng, NSND Tạ Minh Tâm cũng đảm nhận vai bác sĩ - nhân vật xuất hiện ở phần cuối phim, gắn với biến cố cuộc đời nam chính.

23 năm từ phim "Blouse trắng", NSND Tạ Minh Tâm trở lại màn ảnh với vai diễn khách mời trong "Chị ngã em nâng" (Ảnh: Chụp màn hình).

Về sự góp mặt của NSND Tạ Minh Tâm, đạo diễn Vũ Thành Vinh nói: “NSND Tạ Minh Tâm vào vai bác sĩ, tôi nghĩ rất hợp lý vì từ Blouse trắng đến bây giờ, mọi người vẫn ấn tượng với nhân vật của anh. Anh hỗ trợ đoàn phim với cương vị đặc biệt, giúp cho tác phẩm có những dấu ấn đặc biệt hơn”.

Bên cạnh NSND Tạ Minh Tâm, phim còn có sự góp mặt của một số diễn viên phụ như NSƯT Hoài Linh, NSƯT Hạnh Thúy... Đạo diễn Vũ Thành Vinh cho biết, anh đã dành nhiều tâm huyết để thuyết phục từng diễn viên tham gia, bằng cách chia sẻ rõ thông điệp mà anh muốn truyền tải thông qua nhân vật.

Trước câu hỏi làm sao để dàn diễn viên tên tuổi có “đất diễn”, đạo diễn Vũ Thành Vinh chia sẻ: “Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng trong kịch bản và cách dàn dựng, để mỗi nhân vật đều có vai trò hợp lý. Không ai chỉ làm nền cho ai, mà tất cả cùng góp phần đẩy mạch phim, tạo nên một bức tranh nhiều tầng nghĩa về tình thân”.

Theo đạo diễn, dù là vai lớn hay nhỏ, mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, có số phận và thông điệp riêng. Chính điều này đã khiến nhiều nghệ sĩ tên tuổi đồng ý góp mặt.

Chị ngã em nâng xoay quanh Thương (Lê Khánh) và Lực (Thuận Nguyễn) - hai chị em lớn lên trong gia đình gắn bó với nghề làm nhang truyền thống. Khi trưởng thành, hai chị em rơi vào những mâu thuẫn sâu sắc, thậm chí đối mặt sinh tử. Phim dự kiến ra rạp đầu tháng 10.