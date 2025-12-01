NSND Quốc Anh: "AI không thể hát cảm xúc như con người"

Mới đây, đêm chung kết cuộc thi Hài hát tình ca mang đến nhiều bất ngờ khi các nghệ sĩ hài bước lên sân khấu ca hát và thể hiện khả năng âm nhạc theo cách riêng.

Nghệ sĩ Quang Tèo (thứ 4, từ phải) giành giải cao nhất của cuộc thi "Hài hát tình ca" (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau vòng tuyển online, 8 thí sinh được lựa chọn vào chung kết và 4 người bước vào vòng cuối, gồm: NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo), Chiến Thắng, Dũng Nhí và Thanh Tú.

Ở vòng quyết định, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) là người tạo dấu ấn mạnh nhất. Với ca khúc Vết thù trên lưng ngựa hoang, anh trình diễn bằng giọng hát nhiều tâm sự và diễn xuất cảm xúc. Đến đoạn kết, anh bật khóc, nước mắt chảy xuống khi gương mặt cúi gục trên sân khấu. Màn trình diễn này giúp anh giành giải Giọng ca vàng xuất sắc.

Điểm đáng chú ý tại đêm chung kết là sự xuất hiện của NSND Quốc Anh. Ông vừa là giám khảo vừa tham gia biểu diễn song ca cùng Thanh Tú.

NSND Quốc Anh chia sẻ rằng, khi ngồi ghế giám khảo, ông thấy chương trình khơi lại nhiều thể loại nhạc giàu giá trị như nhạc đỏ, tiền chiến, bolero, dân ca - những dòng nhạc theo ông là “hồn cốt” của âm nhạc Việt.

"Trước giờ khán giả nghĩ chúng tôi chỉ biết diễn hài. Nhưng thời gian qua nhiều nghệ sĩ đã bước ra khỏi "vùng an toàn" để hát và thậm chí đi thi được", NSND Quốc Anh nói.

NSND Quốc Anh cho rằng, dù hiện đại đến đâu, AI cũng không thể thay thế được con người (Ảnh: Ban tổ chức).

Khi phóng viên hỏi: "Thời gian gần đây, mạng xã hội chia sẻ nhiều clip do AI hát, thu hút hàng triệu lượt nghe, theo ông, trong tương lai AI có thể thay thế được con người?".

Nam nghệ sĩ khẳng định: "Dù công nghệ hiện đại đến đâu, AI không bao giờ thay thế được cảm xúc của con người. Nếu mất đi cảm xúc, thì nghệ thuật không còn ý nghĩa gì nữa”.