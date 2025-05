NSND Huỳnh Tú nói về tiết mục cùng SOOBIN: “Tôi đã khóc rất nhiều lần”

Tối 26-27/5 vừa qua, SOOBIN Live Concert: All-rounder - concert (đêm nhạc trực tiếp) đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của SOOBIN - đã diễn ra tại Hà Nội.

Hai đêm nhạc gây ấn tượng mạnh với công chúng bởi quy mô dàn dựng công phu, sân khấu hoành tráng, hiệu ứng thị giác mãn nhãn và âm nhạc đa sắc màu.

Trong đó, tiết mục kết hợp giữa SOOBIN và bố của nam ca sĩ - NSND Huỳnh Tú - thực sự tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn lẫn khán giả đại chúng.

Với 2 ca khúc Mục hạ vô nhân và Ngồi tựa mạn thuyền, NSND Huỳnh Tú và SOOBIN đã mang đến một màn trình diễn giao hòa giữa âm nhạc đương đại và nhạc cụ truyền thống, kết nối tinh tế giữa chiều sâu văn hóa dân gian và hơi thở nghệ thuật hiện đại.

Dành 1 ngày ở nhà xem lại tất cả tiết mục

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Huỳnh Tú cho biết, sau 2 đêm nhạc đầy ắp cảm xúc của con trai, ông đã dành trọn một ngày ở nhà, tắt điện thoại, không đi đâu, chỉ để xem lại các tiết mục và đọc từng bình luận của khán giả.

Với NSND Huỳnh Tú, đó không chỉ là niềm vui khi nhận được lời khen từ công chúng, mà hơn hết, đó là phần thưởng vô giá, một sự động viên, ông đã chờ đợi từ rất lâu.

Ngay trong ngày đầu tiên của concert, sau màn trình diễn cùng con trai, trên sân khấu, trước hàng nghìn khán giả, NSND Huỳnh Tú cũng đã chia sẻ đầy xúc động.

Ông nói: “Fan (người hâm mộ - PV) của SOOBIN có thể chờ đợi đêm nay 10 năm, nhưng với tôi, tôi đã chờ suốt hơn 30 năm. Từ khi SOOBIN còn trong bụng mẹ, tôi đã tin rằng con sẽ làm nghệ thuật. Và mẹ của SOOBIN - người phụ nữ luôn bên tôi trong những ngày khốn khó - chính là người đầu tiên tin vào điều đó”.

Nghệ sĩ gạo cội bộc bạch: “Tôi đã khóc, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Từ khoảnh khắc đứng sau cánh gà dõi theo con trình diễn trên sân khấu trong concert đầu đời, cho đến giây phút khi tôi ngồi một mình, lặng lẽ xem và chiêm nghiệm lại tất cả”.

Bởi hơn ai hết, ông hiểu rằng, đằng sau những màn trình diễn mãn nhãn ấy của con trai là biết bao công sức, mồ hôi và những tháng ngày khổ luyện vất vả.

“Tôi từng tận mắt chứng kiến con tập luyện ở TPHCM với cường độ chẳng khác gì một vận động viên chuyên nghiệp. Việc vừa hát, vừa nhảy nhưng vẫn giữ được hơi thở ổn định là điều vô cùng khó.

Nghệ thuật biểu diễn ngày nay không đơn thuần chỉ ca hát, mà là một tổ hợp đòi hỏi nghệ sĩ phải làm chủ nhiều kỹ năng cùng một lúc: Hát, múa, diễn xuất, thậm chí cả tư duy sân khấu và cảm quan thị giác...

Tất cả đều cần được trau dồi đồng bộ để tạo nên một tổng thể hoàn chỉnh trên sân khấu”, NSND Huỳnh Tú nói.

Bố của SOOBIN kể rằng, ông đã có cơ hội biểu diễn cùng nhiều nghệ sĩ và đưa SOOBIN theo trong những chuyến lưu diễn quốc tế khi anh còn nhỏ, khoảng 3-4 tuổi.

Tuy nhiên, phải đến tiết mục Mục hạ vô nhân trong concert đầu tiên của SOOBIN vừa qua, ông mới thực sự cảm nhận được ý nghĩa của việc cùng con trai đứng trên sân khấu, với tư cách 2 nghệ sĩ.

Ông bộc bạch: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi thực sự “diễn” cùng nhau, không chỉ là những khoảnh khắc hồn nhiên như ngày trước.

Với tôi, điều xúc động nhất không phải là sự hoan nghênh từ khán giả, mà là được đồng hành và sáng tạo cùng con trai trong một cột mốc đặc biệt”.

NSND Huỳnh Tú cho biết, dù đã rời xa ánh đèn sân khấu chuyên nghiệp từ lâu để tập trung vào công việc giảng dạy, sáng tác và đạo diễn, sân khấu vẫn luôn là một phần không thể tách rời trong cuộc sống của ông. Với nam nghệ sĩ, giọng hát có thể không còn được tôi luyện thường xuyên, nhưng ngọn lửa đam mê nghệ thuật vẫn cháy bỏng.

“Tiết mục Mục hạ vô nhân không chỉ là một màn trình diễn, mà còn là kết tinh của tình cảm cha con và sự sáng tạo chung. Đó là khoảnh khắc tôi cảm nhận rõ nhất sự kết nối giữa 2 thế hệ, khi cùng SOOBIN mang đến một bài xẩm được làm mới, vừa đậm chất truyền thống vừa gần gũi, hiện đại. Niềm tự hào ấy, với tôi, là phần thưởng vô cùng quý giá”, NSND Huỳnh Tú bày tỏ.

Bước sang tuổi 65, NSND Huỳnh Tú nói rằng, ông cảm thấy có chút ngại ngùng khi trở lại sân khấu. Không phải vì thiếu tự tin, mà bởi hát hò, biểu diễn ở độ tuổi này với nghệ sĩ chẳng còn dễ dàng.

Tuy nhiên, lần hợp tác cùng con trai trong concert của anh là một dịp đặc biệt, mang đến cho ông nguồn động lực lớn lao.

NSND Huỳnh Tú chia sẻ: “Hai bố con rất hòa hợp, ăn ý. SOOBIN diễn cùng tôi với sự thoải mái, thậm chí còn hào hứng, thích thú chứ không có chút gò bó.

Về phần mình, tôi cố gắng cân bằng giữa vẻ đĩnh đạc, chuẩn mực của một người đi trước và nét trẻ trung để hòa nhịp với con.

Tôi không thể “cưa sừng làm nghé”, nhưng cũng không để mình trở nên cũ kỹ hay khô khan. Chính sự dung hòa này đã giúp chúng tôi tạo nên một màn trình diễn thống nhất, vừa giữ được bản sắc riêng, vừa gần gũi với khán giả trẻ”.

“Tôi không nhận cát-xê”

NSND Huỳnh Tú cho biết, nhiều người nghĩ ông chọn bài Mục hạ vô nhân để biểu diễn trong concert đầu tiên của SOOBIN. Song, chính SOOBIN mới là người đã chọn bài xẩm này và mời ông lên sân khấu.

Ông nói: “Từ thuở còn nhỏ, SOOBIN đã yêu thích tác phẩm này, khi thường xuyên xem tôi biểu diễn trên sân khấu. Cách đây 4-5 năm, con đã ấp ủ kế hoạch thổi hồn mới cho bài xẩm cổ.

Phiên bản gốc tôi biểu diễn là bản cổ theo truyền thống. Sau này, tôi cũng đã nâng cấp đôi chút cho phù hợp với thời đại.

Nhưng ở bản dựng lần này, SOOBIN và ê-kíp đã phát triển thêm một bước dài. Vẫn giữ được hồn cốt dân gian, nhưng tiết tấu, hòa âm đã hiện đại, bắt tai hơn rất nhiều”.

NSND Huỳnh Tú tin rằng, để một nghệ sĩ tồn tại lâu dài, họ phải xây dựng được bản sắc riêng, gắn bó với cội nguồn văn hóa dân tộc. Theo ông, những trào lưu như hip-hop hay nhạc pop, dù có thể rực rỡ một thời, thường chỉ mang tính thời điểm.

Ngược lại, nghệ thuật thấm đẫm hồn Việt - gắn với lịch sử, phong tục, tín ngưỡng và con người Việt Nam - mới là thứ có sức sống bền bỉ, có khả năng để lại dấu ấn qua năm tháng.

Đó cũng là lý do ông luôn khuyến khích và mong SOOBIN tìm đến nghệ thuật dân gian đương đại - nơi bản sắc truyền thống có thể hòa quyện một cách tinh tế với hơi thở hiện đại. Chỉ khi ấy, nghệ thuật mới vừa giữ được gốc rễ, vừa mở ra cánh cửa kết nối với thế giới.

NSND Huỳnh Tú cũng cho rằng, giới trẻ ngày nay không thờ ơ hay quay lưng với văn hóa dân tộc. Vấn đề cốt lõi nằm ở khả năng sáng tạo của các nghệ sĩ trong việc làm mới những giá trị truyền thống.

“Tôi tin tiết mục Mục hạ vô nhân gây sốt không phải chỉ vì bố con tôi biểu diễn, mà bởi nó đã được đặt đúng vào một dòng chảy. Nhiều năm qua, từ Bánh trôi nước, Tứ phủ, đến Trống cơm, rồi Bắc Bling, công chúng dần tiếp nhận trở lại tinh thần dân gian, yếu tố văn hóa truyền thống trong âm nhạc hiện đại. Nghệ sĩ trẻ đã dũng cảm đi tìm con đường riêng, dũng cảm làm mới”, ông bộc bạch.

NSND Nguyễn Huỳnh Tú sinh năm 1960 tại Thanh Trì (Hà Nội). Mẹ ông là cố NSƯT Lê Thị Hảo Yến, nghệ sĩ nổi danh tại đoàn cải lương Thanh Hóa.

Ông tốt nghiệp đại học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam Khoa nhạc cụ truyền thống bộ môn Đàn Nhị và Trống, năm 1982. Sau đó, ông ở lại trường giảng dạy 3 năm trước khi về Đoàn ca múa Hà Nội nay là Nhà hát ca múa nhạc Thăng Long. Hiện tại NSND Nguyễn Huỳnh Tú làm đạo diễn âm nhạc cho các chương trình, sự kiện, liên hoan âm nhạc quốc gia và quốc tế.

SOOBIN được khán giả biết đến khi liên tục đoạt thành tích ấn tượng tại các cuộc thi âm nhạc, điển hình là danh hiệu Á quân Ngôi Sao Việt 2014, giải bạc The Remix - Hòa âm ánh sáng…

Từ bước đệm đó, anh liên tục ra mắt các sản phẩm âm nhạc thuộc thể loại ballad, gây sốt với Phía sau một cô gái, Đi để trở về, Lalala, Vài lần đón đưa, Anh đã quen với cô đơn,…

Không giới hạn bản thân với ballad, SOOBIN còn lấn sân sang thể loại R&B và gặt hái thành công vang dội với các sản phẩm nổi bật như: Dancing in the dark, The Playah, Blackjack, Trò chơi, Giá như…