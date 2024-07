Noo Phước Thịnh khóc nghẹn, hát không thành lời trên sân khấu trở lại

Tối 28/7, ca sĩ Noo Phước Thịnh đánh dấu sự trở lại sau 4 năm vắng bóng bằng đêm nhạc Noo's special night. Chương trình diễn ra gần 3 tiếng, với sự góp mặt của hơn 1.000 khán giả.

Mở màn, Noo Phước Thịnh xuất hiện bất ngờ từ cuối sân khấu, thể hiện mashup với loạt bài hát nổi tiếng, gồm Lặng thầm, Mất em, Rồi ta sẽ ngắm pháo hoa cùng nhau, Từng quen, Giá như...

Noo Phước Thịnh giao lưu với khán giả (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong phần đầu của đêm nhạc, Noo Phước Thịnh dẫn dắt cảm xúc khán giả qua những bản ballad da diết: Chạm khẽ tim anh một chút thôi, Những kẻ mộng mơ, Xin lỗi em, Em đã thương người ta hơn anh…

Với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của mình, Noo Phước Thịnh tự tin thể hiện giọng hát thực lực với phần diễn live cùng ban nhạc.

Ở phần 2 của chương trình, nam ca sĩ vừa thể hiện vũ đạo vừa hát loạt ca khúc: I don't believe in you, I'm still loving you, Chợt thấy em khóc, Xa em, Chờ ngày mưa tan…

Khán giả nhận xét anh vẫn giữ cột hơi vững vàng dù phải thể hiện vũ đạo liên tục.

Đặc biệt, Noo Phước Thịnh cũng xin thể hiện ca khúc Tự nguyện (nhạc sĩ: Trương Quốc Khánh) để bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tiết mục đã khiến nhiều khán giả xúc động.

Tại đêm nhạc, Noo Phước Thịnh nghẹn ngào khi xem video ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong 15 năm ca hát của mình do người hâm mộ thực hiện. Đây cũng là lần hiếm hoi nam ca sĩ rơi nước mắt trên sân khấu.

Noo Phước Thịnh khóc trên sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi thể hiện tiết mục Phía sau thiên đường, giọng ca sinh năm 1988 khóc nghẹn, hát không thành lời trước tình cảm của khán giả dành cho mình. Dù 4 năm mới ra sản phẩm và tổ chức đêm nhạc riêng, Noo Phước Thịnh vẫn được khán giả đón nhận nồng hậu.

"Nhờ mọi người siêng làm các clip trên mạng xã hội mà tôi có động lực quay trở lại với âm nhạc", nam ca sĩ bày tỏ.

Điểm nhấn chính của Noo's special night còn là lần đầu tiên Noo Phước Thịnh hát live ca khúc Đùa anh đau đấy - MV vừa trình làng của anh. Cùng với vũ đoàn hoành tráng và hiệu ứng pháo lửa mãn nhãn, Noo Phước Thịnh đã mang đến cho khán giả những phút giây cực cháy trên sân khấu.