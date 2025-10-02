Nicole Kidman có thể mất cho chồng 17 triệu USD khi ly hôn

Nguồn tin thân cận cho hay, Keith Urban đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Nicole Kidman trước khi cả hai tổ chức đám cưới vào năm 2006.

Thỏa thuận này quy định, nam ca sĩ nhạc đồng quê nhận 900.000 USD cho mỗi năm chung sống. Do vậy, khi ly hôn, Keith có thể nhận được khoản tiền lên tới 17 triệu USD từ vợ cũ.

Tuy nhiên, hợp đồng đi kèm điều khoản rõ ràng rằng, Keith chỉ có thể nhận tiền từ vợ nếu anh hoàn toàn không sử dụng rượu hay chất cấm trong thời gian chung sống.

Nicole Kidman có thể phải chi cho chồng 17 triệu USD khi ly hôn, theo thỏa thuận tiền hôn nhân của cặp đôi (Ảnh: Getty Images).

Keith Urban từng phải đi cai nghiện ngay sau đám cưới của cặp đôi vào năm 2006. Thời điểm đó, nam ca sĩ thừa nhận, sự xuất hiện và động viên của Nicole là nguồn lực lớn giúp anh vượt qua chứng nghiện ngập.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2010, anh kể rằng Nicole đã cứu rỗi cuộc đời anh, giúp nam ca sĩ bỏ rượu và ma túy.

Keith Urban cũng phát biểu khi nhận giải vào năm ngoái: “Chúng tôi cưới nhau vào năm 2006. Và chỉ chưa đầy 4 tháng sau, những cơn nghiện đã khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi gần như nổ tung. Rất may mắn, tôi có Nicole ở bên. Cô ấy đã giúp tôi vượt qua tất cả”.

Trong thời gian bên nhau, Nicole Kidman và Keith luôn đồng hành trong công việc cũng như việc chăm sóc 2 con gái. Họ được xem là cặp tình nhân kiểu mẫu tại Hollywood.

Hé lộ thỏa thuận ly thân của cặp sao nổi tiếng Hollywood

Tuy nhiên, vào cuối tháng 9 vừa rồi, cặp đôi xác nhận chia tay. Một nguồn tin cho hay, nam ca sĩ nhạc đồng quê đã rời khỏi tổ ấm của cặp đôi từ tháng 6 vừa rồi.

Nicole được cho là nỗ lực cứu vãn hôn nhân nhưng không thể. Ngày 30/9, nữ diễn viên đã đệ đơn ly hôn chồng với lý do “bất đồng không thể hòa giải”.

Theo tài liệu của tòa án, trong thỏa thuận ly thân, Nicole được nuôi 2 con gái trong 306 ngày, Keith được nuôi trong 59 ngày. Họ cũng phân chia lịch gặp con vào các dịp đặc biệt: Nicole ở cùng con vào Ngày của Mẹ và Lễ Phục sinh, còn Keith đưa hai đứa trẻ đi vào Ngày của Cha và Lễ Tạ ơn.

Nicole Kidman và Keith Urban ly thân từ tháng 6 vừa rồi nhưng rạn nứt quan hệ từ năm ngoái (Ảnh: Getty Images).

Tài liệu cũng chỉ ra rõ, Nicole và Keith cùng đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến con cái, bao gồm việc học hành và các hoạt động ngoại khóa. Hai bên không phải trợ cấp nuôi con hàng tháng vì Keith đã trả trước toàn bộ nghĩa vụ cấp dưỡng.

Cặp sao nổi tiếng cũng cam kết không nói xấu nhau, tập trung dành cho các con tình yêu. Họ cũng được yêu cầu tham gia khóa học nuôi dạy con bắt buộc trong vòng 60 ngày kể từ khi nộp đơn ly hôn.

Nicole Kidman là người đau khổ hơn khi hôn nhân đổ vỡ

Nguồn tin của Page Six cho hay, nữ diễn viên sinh năm 1967 là người đau khổ hơn trong cuộc chia tay này. “Cô ấy cảm thấy bị phản bội. Cô ấy thực sự rất buồn”, người trong cuộc chia sẻ về tình trạng của Nicole.

Một người bạn tiết lộ, rạn nứt tình cảm của cặp đôi trở nên rõ rệt hơn ngay từ khi mẹ của Nicole qua đời vào tháng 9/2024.

Lần xuất hiện công khai cuối cùng của cả hai là tại trận chung kết FIFA Club World Cup 2025 hồi tháng 6. Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Louise Mahler nhận xét Kidman liên tục mân mê tay trái trong khi Urban tránh giao tiếp bằng mắt, điều này hé lộ phần nào mối quan hệ không còn hạnh phúc giữa 2 vợ chồng.

Nicole Kidman được cho là đau khổ hơn khi hôn nhân đổ vỡ (Ảnh: News).

“Nicole là người của gia đình, cô ấy chỉ muốn được ở nhà bên người thân. Nicole gánh vác gia đình, chăm sóc các con và cố gắng giữ cho mọi thứ ổn thỏa. Cô ấy luôn ở đó vì Keith. Nicole là người tuyệt vời. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất với cô ấy”, một nguồn tin tiết lộ.

Ngược lại, Keith Urban vắng nhà phần lớn thời gian trong năm qua vì chuyến lưu diễn quảng bá cho High - album có thành tích thấp nhất của anh trong 25 năm.

Nam ca sĩ nhạc đồng quê đã không xuất hiện trong chuyến quảng bá phim Babygirl của vợ vào năm 2024, vắng mặt tại Liên hoan phim Venice 2024, cũng không tham gia lễ trao giải Palm Springs Film Awards cùng Nicole vào tháng 1 vừa rồi.

Tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng hồi tháng 1 vừa rồi, Nicole nhận được đề cử Nữ diễn viên xuất sắc với bộ phim Babygirl, nhưng Keith không cùng cô đi trên thảm đỏ.

Nguồn tin của E! News tiết lộ, trong thời gian ly thân, Nicole chăm sóc con gái Sunday Rose và Faith Margaret tại ngôi nhà nơi cô và Keith Urban từng chung sống ở Nashville (Mỹ).

Trong khi đó, Keith sống tại một căn hộ riêng trong cùng thành phố. Anh đang bận rộn lưu diễn và sẽ biểu diễn tại Hershey, Pennsylvania (Mỹ) trong tháng 10 này.

Cùng thời điểm này, truyền thông quốc tế đưa tin, Keith được cho là đang hẹn hò với một cô gái trẻ.

“Có tin đồn cho biết, anh ấy đang ở bên một cô gái trẻ hơn trong giới. Đây là chuyện ai cũng bàn tán. Mọi người đều muốn biết đó là ai”, nguồn tin nói.

Nicole Kidman sở hữu 646 triệu USD trong khi chồng cô, Keith Urban, có 75 triệu USD (Ảnh: Getty Images).

Nicole Kidman và Keith Urban kết hôn tại Sydney (Australia) vào tháng 6/2006, gần 1 năm sau khi họ gặp nhau tại bữa tiệc thường niên G'Day USA vào tháng 1/2005. Cặp sao có hai con chung gồm: Sunday Rose (17 tuổi) và Faith Margaret (14 tuổi).

Nicole Kidman (SN 1967) được nhiều trang điện ảnh đánh giá là một trong những nữ diễn viên tài năng của điện ảnh thế giới với 111 giải thưởng điện ảnh, trong đó có một tượng vàng Oscar và 5 giải Quả Cầu Vàng. Mỹ nhân tóc vàng đang sở hữu khối tài sản lên tới 646 triệu USD.

Keith Urban (SN 1967) là ca sĩ kiêm nghệ sĩ guitar Australia nổi tiếng với phong cách nhạc đồng quê. Anh từng nhận 4 kèn vàng Grammy và nhiều giải thưởng lớn nhỏ khác trong sự nghiệp ca hát. Theo Celebrity Net Worth, nam ca sĩ nhạc đồng quê sở hữu 75 triệu USD.