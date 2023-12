56 tuổi, Nicole Kidman vẫn xứng danh "thiên nga Australia"

Người đẹp xuất hiện với bộ đầm có thiết kế táo bạo, giúp khoe ra vẻ đẹp của làn da trắng sứ cùng vóc dáng trẻ trung ấn tượng. Xuất hiện tại sự kiện cùng với Kidman là chồng của cô - nam ca sĩ Keith Urban (56 tuổi).

Sự kiện diễn ra tại nhà hát Palace Verona nằm ở Sydney, Australia. Trong loạt phim nhiều tập Expats, Kidman vào vai Margaret, một người phụ nữ Mỹ giàu có, tận hưởng một cuộc sống dễ chịu ở Hong Kong cùng với gia đình. Bất ngờ một bi kịch xảy ra, người con trai của Margaret bị mất tích.

Người đẹp xuất hiện với bộ đầm có thiết kế táo bạo (Ảnh: Daily Mail).

Cuộc sống của Margaret bỗng đảo lộn. Câu chuyện của cô gắn chặt với câu chuyện của hai người phụ nữ khác cũng đang phải trải qua những vấn đề của riêng mình. Trong đó, người phụ nữ trẻ đang trốn chạy quá khứ, còn người phụ nữ trung niên đang trải qua hôn nhân đổ vỡ.

Điều đáng chú ý là cách đây 28 năm, Nicole Kidman đã có mặt tại sự kiện khánh thành nhà hát Palace Verona. Khi ấy, bộ phim To Die For (Tham vọng - 1995) do Kidman diễn xuất chính đã được công chiếu tại nhà hát này, nhân dịp khánh thành công trình. Điều đáng nói là vẻ đẹp của Kidman ở thời điểm 28 năm sau còn ấn tượng hơn nhiều so với thuở trước.

Nicole Kidman của hiện tại còn xinh đẹp và ấn tượng hơn ở thời điểm 28 năm trước (Ảnh: Daily Mail).

Kidman luôn nói rằng chính lối sống lành mạnh là bí mật đằng sau diện mạo trẻ trung của cô. Kidman thường phủ nhận những nghi vấn cho rằng cô có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.

"Nói một cách chân thành, vẻ đẹp của tôi hoàn toàn tự nhiên. Tôi thường dùng kem chống nắng, không hút thuốc, biết chăm sóc bản thân. Tôi rất tự hào khi nói ra những điều này", Kidman chia sẻ.

Nicole Kidman trong bộ phim nhiều tập "Expats" (Video: Prime).

Dù vậy, người đẹp không phủ nhận rằng cô có thử sử dụng một số biện pháp can thiệp thẩm mỹ không xâm lấn: "Tôi đã thử rất nhiều biện pháp, dù vậy, không phải biện pháp nào cũng phát huy tác dụng và đem lại kết quả khác biệt. Thực tế, tôi cũng từng thử tiêm Botox nhưng không thích kết quả đưa lại, nên tôi không sử dụng nữa để gương mặt có vẻ tự nhiên".

Nicole Kidman trở thành diễn viên vì... da quá trắng

Trong giới diễn viên, Nicole Kidman vốn nổi tiếng với biệt danh "thiên nga Australia", cô có làn da trắng sứ đầy ấn tượng. Khi còn nhỏ, mỗi khi mùa hè tới, Kidman thường phải ở trong nhà để không bị cháy nắng, do cô có làn da khá nhạy cảm.

Việc phải cẩn thận với ánh nắng mặt trời đã khiến Nicole Kidman ngay từ nhỏ đã quen với việc phải ở trong nhà nhiều hơn vào mỗi mùa hè. Ở nhà một mình, Kidman tự tìm niềm vui bằng cách dựng lên những vở kịch và biến mình trở thành nhân vật chính trong những vở kịch ấy. "Trò chơi thuở nhỏ đã đưa tôi đến với công việc diễn xuất về sau này", Nicole Kidman chia sẻ.

Kidman bên người chồng hiện tại - nam ca sĩ Keith Urban (Ảnh: Daily Mail).

Trong cuộc hôn nhân của mình với nam ca sĩ Keith Urban (kết hôn từ năm 2006), Nicole Kidman có hai cô con gái.

Trước khi đến với Urban, Kidman đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ với tài tử Tom Cruise (kết hôn năm 1990, ly hôn năm 2001). Khi còn gắn bó với Cruise, Kidman đã cùng nam tài tử nhận nuôi hai người con. Sau khi cô ly hôn Cruise, hai người con nuôi không duy trì liên lạc với Kidman nữa.

Nicole Kidman có sự nghiệp diễn xuất trải dài 4 thập kỷ. Cô từng nhận được nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực diễn xuất, trong đó có một giải Oscar với vai diễn trong phim The Hours (2002).

Kidman từng nhận được 3 đề cử Oscar với vai diễn trong các phim Moulin Rouge! (2001), Rabbit Hole (2010) và Lion (2016). Nicole Kidman đã có 3 lần xuất hiện trong danh sách những nữ diễn viên được trả thù lao cao nhất thế giới. Tạp chí Time (Mỹ) đã hai lần đưa người đẹp vào danh sách 100 nhân vật có tầm ảnh hưởng trên thế giới (năm 2004 và 2018).

Trong giới diễn viên, Nicole Kidman vốn nổi tiếng với biệt danh "thiên nga Australia", cô có làn da trắng sứ đầy ấn tượng (Ảnh: Daily Mail).

Năm 2020, tờ tin tức New York Times (Mỹ) đưa nữ diễn viên vào vị trí thứ 5 trong danh sách những diễn viên xuất sắc nhất thế kỷ 21.

Ban đầu, Kidman khởi nghiệp diễn xuất tại Australia. Sau đó, cô tới Hollywood (Mỹ) và được biết tới với vai diễn đầu tiên trong Days of Thunder (1990), diễn xuất bên Tom Cruise. Sau này, cô gây ấn tượng với các phim Far and Away (1992), Batman Forever (1995), To Die For (1995) và Eyes Wide Shut (1999).

Nicole Kidman cưới Tom Cruise để được bảo vệ khỏi nạn quấy rối

Nicole Kidman tổ chức lễ cưới với Tom Cruise khi cô mới 22 tuổi, Cruise khi ấy 27 tuổi. Ở thời điểm ấy, Tom Cruise đã là một tài tử nổi tiếng tại Hollywood. Kidman từng tiết lộ rằng cô cưới Tom Cruise bởi muốn có sự bảo vệ vững chắc ở Hollywood, để bản thân không bị quấy rối tình dục.

Kidman khi còn gắn bó với Tom Cruise (Ảnh: Daily Mail).

Khi Kidman gắn bó với Cruise, chính vị thế tài tử hạng A của Cruise đã khiến Kidman cảm thấy rất an toàn, bởi cô được bảo vệ khỏi những khía cạnh đen tối ở Hollywood, nơi những nữ diễn viên mới "chân ướt chân ráo" tới đây lập nghiệp có thể sẽ bị lạm dụng, quấy rối.

"Tôi kết hôn khi còn rất trẻ, nhưng chắc chắn không phải vì tôi mong muốn trở thành một phụ nữ quyền lực ở Hollywood, tôi chỉ mong muốn được bảo vệ. Tôi kết hôn dựa trên nền tảng tình yêu, nhưng kết hôn với Cruise còn giúp tôi không bị quấy rối", Nicole Kidman từng chia sẻ.

Trước nay, Kidman rất hiếm khi nói về thời gian gắn bó với Cruise, bởi cô cho rằng khi đã gắn bó với người chồng mới, cô cần phải nghĩ về bạn đời trong từng hành động của mình: "Tôi đã kết hôn với người đàn ông là tình yêu lớn của cuộc đời tôi, nếu tôi cứ nói về chồng cũ, đó là sự thiếu tôn trọng".