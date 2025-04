Nick Carter của nhóm Backstreet Boys lần thứ 4 bị tố tấn công tình dục

Truyền thông Mỹ đưa tin, ngôi sao 45 tuổi bị một phụ nữ tên Laura Penly kiện vì hành vi tấn công tình dục, cố ý gây đau khổ về mặt tinh thần, đồng thời cáo buộc anh đã lây cho cô nhiều bệnh tình dục.

Theo Penly, cô gặp Nick Carter vào năm 2004 khi 19 tuổi. Họ bắt đầu mối quan hệ tình cảm tự nguyện trong nhiều tuần, bao gồm cả những cuộc gặp gỡ tại một căn hộ ở Los Angeles (Mỹ), nơi cả hai dành thời gian bên nhau và có quan hệ thân mật.

Nick Carter vừa bị người phụ nữ tên Laura Penly kiện vì cưỡng hiếp và lây truyền bệnh tình dục (Ảnh: Fox News).

Laura Penly tiết lộ, cô đã yêu cầu Nick Carter sử dụng các biện pháp bảo vệ khi gần gũi nhưng nam ca sĩ từ chối. Người phụ nữ khẳng định rằng, Carter không sử dụng bao cao su khi cưỡng hiếp cô và yêu cầu cô không tiết lộ với những người khác.

Laura nói thêm rằng, Nick Carter đã liên lạc với cô vài tháng sau vụ việc để xin lỗi và yêu cầu cô đến thăm anh một lần nữa.

Ngoài những chấn thương do bị tấn công tình dục, Laura tiết lộ, cô phải đối mặt với việc mắc nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục mà cô cáo buộc là do Carter lây nhiễm cho mình. Penly cũng cho biết, bản thân bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cổ tử cung.

Thông qua luật sư, Nick Carter cho biết, anh không nhớ từng quen biết Laura. Đại diện pháp lý của Nick Carter nhận định: "Đây chỉ là những lời vô nghĩa từ nhóm âm mưu và luật sư của họ, những kẻ tiếp tục lạm dụng hệ thống luật pháp để hủy hoại Nick Carter.

Nó được rút ra từ cùng một kịch bản có thể đoán trước. Theo đó, họ nằm chờ trong nhiều thập kỷ cho đến khi ông Carter gặt hái những thành công trong sự nghiệp và đưa ra những tuyên bố hoàn toàn sai sự thật nhằm gây ra thiệt hại tối đa cho Nick và gia đình ông ấy".

Đại diện của Nick cũng tìm hiểu và được biết, Laura có tiền sử gặp rắc rối về tài chính và pháp lý, đã nộp đơn xin phá sản và từng bị kiện vì tội gian lận. Luật sư của Nick Carter cho hay, họ sẽ trừng phạt nhóm luật sư của Laura vì những hành động sai trái họ đang gây ra.

Nick Carter phủ nhận cáo buộc xâm hại tình dục và cho rằng, Laura chỉ đang cố tình phá hoại danh tiếng của anh (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, Laura Penly cũng tuyên bố rằng, cô đã liên tục bị người hâm mộ Backstreet Boys quấy rối sau khi được triệu tập để làm chứng tại một phiên điều trần chống lại Nick Carter.

Vụ kiện của Penly là vụ kiện tấn công tình dục thứ 4 chống lại Carter trong những năm gần đây. Ngôi sao nhạc pop đã phủ nhận những cáo buộc trước đó, đồng thời tuyên bố khiếu nại trong vụ kiện hiện tại là vô căn cứ thông qua 2 luật sư nổi tiếng.

Năm 2023, nữ ca sĩ Melissa Schuman từng đệ đơn kiện Nick Carter và cáo buộc anh tấn công tình dục cô. Melissa Schuman chia sẻ: "Tôi đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội vì tự đứng lên bảo vệ mình. Tôi không phải là người đầu tiên, tuy nhiên tôi có ý định là người cuối cùng.

Đã đến lúc những nhân vật quyền lực trong ngành công nghiệp âm nhạc nhận được thông điệp rằng họ không còn đủ khả năng để tiếp tay và bảo vệ những kẻ săn mồi tình dục. Tôi đang đấu tranh để biến ngành công nghiệp âm nhạc trở thành một nơi an toàn hơn để làm việc và biểu diễn".

Năm 2023, Nick Carter bị nữ ca sĩ Melissa Schuman tố cáo xâm hại tình dục và đâm đơn kiện (Ảnh: EW).

Melissa Schuman và Nick Carter lần đầu gặp nhau khi cùng quay bộ phim truyền hình The Hollow. Cô lần đầu tiên lên tiếng vào năm 2017 và cáo buộc Nick Carter cưỡng hiếp mình.

Melissa Schuman tố Nick Carter đã cưỡng hiếp cô vào năm 2003 khi cô 18 tuổi. Theo các tài liệu của tòa án, thời điểm đó Nick đang 22 tuổi.

Nick Carter đã phủ nhận cáo buộc vào năm 2017 và giải thích: "Melissa chưa bao giờ bày tỏ với tôi khi chúng tôi ở bên nhau hoặc bất cứ lúc nào, vì bất cứ điều gì chúng tôi làm đều có sự đồng thuận. Chúng tôi đã thu âm một bài hát và biểu diễn cùng nhau. Tôi luôn tôn trọng và ủng hộ Melissa cả về mặt cá nhân và trong công việc".

Nick Carter cũng bị Shannon "Shay" Ruth và Ashley Repp kiện vì tội tấn công tình dục. Shannon "Shay" Ruth tố cáo "em út" của nhóm Backstreet Boys đã cưỡng hiếp cô vào năm 2001 khi cô 17 tuổi.

Cô nói: "21 năm qua tràn ngập nỗi đau, sự bối rối, thất vọng, xấu hổ và tự làm hại bản thân là hậu quả trực tiếp của việc Nick Carter cưỡng hiếp tôi".

Theo nguồn tin của Fox News, Nick Carter đã phủ nhận các cáo buộc thông qua luật sư của mình và đệ đơn kiện ngược lại.

Anh tuyên bố Shannon "Shay" Ruth và những người khác đã sử dụng phong trào #MeToo (phong trào chống lại xâm hại và tấn công tình dục nơi công sở) để phỉ báng, bôi nhọ và hủy hoại danh tiếng của anh.

Vụ kiện phỉ báng của Nick Carter đã bị bác bỏ tại một tòa án ở Nevada (Mỹ) vào tháng 8/2024.

Nick Carter là ngôi sao sáng của nhóm nhạc nam Backstreet Boys (Ảnh: News).

Nick Carter (SN 1980) là ca sĩ, nhạc sĩ kiêm diễn viên người Mỹ. Anh là thành viên nhỏ tuổi nhất trong ban nhạc danh tiếng Backstreet Boys và gia nhập nhóm khi mới 12 tuổi.

Gương mặt điển trai, giọng hát đặc biệt và khả năng chơi nhạc cụ giúp Nick trở thành nhân vật được săn đón nhất nhóm. Trong những năm cuối năm 1990 và đầu năm 2000, Nick Carter và nhóm nhạc Backstreet Boys trở thành hiện tượng trên thế giới.

Năm 1999, anh từng góp mặt trong danh sách Những nghệ sĩ dưới 21 tuổi nóng bỏng nhất thế giới của tạp chí Teen Scene, lọt danh sách 50 người đẹp nhất thế giới do tạp chí People bình chọn vào năm 2000.

Anh cũng có mặt trong danh sách Những ngôi sao độc thân quyến rũ nhất nước Mỹ do tạp chí Forbes bình chọn vào năm 2007 và đứng thứ 4 trong danh sách Những tài tử quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Hello (Anh) bình chọn vào năm 2008.

Nick Carter lập gia đình từ năm 2014 và có 3 con (Ảnh: People).

Nick bước chân vào lĩnh vực điện ảnh và tham gia các show truyền hình thực tế. Anh cũng phát hành 2 album cá nhân sau khi nhóm Backstreet Boys dừng hoạt động.

Ngôi sao 45 tuổi cũng rất tích cực với các hoạt động xã hội và được chọn làm đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc về vấn đề môi trường vào năm 2007.

Về đời sống tình cảm, Nick từng hẹn hò và quan hệ với rất nhiều phụ nữ nổi tiếng trong làng giải trí như: Willa Ford, Izabelle Filling, Mandy Moore, Angie Taylor, Paris Hilton, Dalene Kurtis, Kaya Jones và Ashlee Simpson.

Năm 2008, anh gặp gỡ huấn luyện viên thể dục Lauren Michelle Kitt và chính thức hẹn hò với cô. Năm 2014, họ tổ chức đám cưới trước sự chứng kiến của bạn bè cũng như người thân. Cặp đôi đã có 3 con chung. Nick Carter luôn tự hào về cuộc hôn nhân của chính mình.