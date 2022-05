Những lần Amber Heard bị bóc nói dối, ngày cuối càng đuối thế

Amber Heard bị hãng mỹ phẩm bóc mẽ nói dối

Amber Heard từng khai với bồi thẩm đoàn rằng, cô phải dùng phấn che khuyết điểm để giấu đi những vết bầm cho Johnny Depp gây ra, tránh sự dòm ngó của mọi người. Tuy nhiên trong phiên tòa, Amber lại vạ miệng nói câu "I used a bruise kit" (Tôi dùng dụng cụ trang điểm ngành sân khấu). Câu nói này của Amber khiến Johnny giật mình và sau đó cô đã phải giải thích rằng, đó là dụng cụ che khuyết điểm.

Tuy nhiên, từ "bruise kit" trong chuyên ngành chính là dụng cụ trang điểm chuyên dụng dành cho sân khấu cũng như phim trường. Nó được dùng để tạo ra những vết bầm thay vì che chúng đi. Đặc biệt, bộ che khuyết điểm mà Amber đưa ra tại tòa là sản phẩm của hãng Milani Cosmetic.

Sau đó, hãng này lên tiếng rằng, sản phẩm Conseal & Perfect All In One mà Amber Heard nhắc đến chưa ra mắt vào khoảng thời gian cả Johnny và Amber hẹn hò vào năm 2014. Dòng sản phẩm này được nhãn hàng giới thiệu với người tiêu dùng vào cuối năm 2017. Điều này đã chứng minh Amber Heard nói dối.

Amber Heard bị tố nói dối về việc dùng sản phẩm che khuyết điểm để che những vết bầm (Ảnh: News).

Gần đây, một đoạn video Tiktok cũng đã được lan truyền, phân tích hình ảnh từng được phía Amber Heard dùng tại phiên tòa. Trong bức ảnh, Johnny Depp ngồi trên ghế dài cùng với kem đang chảy trên quần jeans. Đây là bức ảnh được đưa ra làm bằng chứng cho việc tài tử 59 tuổi uống rượu và sử dụng ma túy. Theo The Mirror, phía Johnny đã phản bác và giải thích anh đang ngủ say trong ảnh.

Video đạt 13 triệu lượt xem cùng dòng chú thích "Amber đã để quên bộ trang điểm dùng cho sân khấu/diễn xuất. Chính xác là nó, được dùng để tạo ra những vết bầm thay vì che đi, đây là bộ trang điểm của hãng Ben Nye". Đoạn phim còn được cắt ra để phân tích bảng màu. Rất nhiều bình luận phía dưới khẳng định, đây chính là bộ hóa trang chuyên dụng của ngành sân khấu với mục đích tạo ra những vết bầm thay vì che chúng đi.

Kate Moss vạch mặt Amber Heard nói dối

Trong phiên đối tụng hôm 25/5, siêu mẫu Kate Moss (bạn gái cũ của Johnny Depp) đã đứng ra lấy lời khai. Tại đây, người đẹp xứ sương mù thanh minh cho Johnny và phủ nhận thông tin bị người yêu cũ bạo hành như lời Amber Heard từng nói.

Amber Heard bức xúc phủ nhận nói dối khi bị Kate Moss cho lời khai bảo vệ Johnny Depp (Ảnh: AP).

Cô cũng khẳng định trong quãng thời gian gắn bó, Johnny chưa một lần có hành động bạo hành với mình. Sau đó, khi được luật sư của Amber Heard chất vấn, Johnny Depp cũng trả lời giống Kate Moss. Anh cho biết đã kể câu chuyện này cho Heard khi cả hai còn mặn nồng. Và nữ diễn viên đã xuyên tạc câu chuyện bằng "trí tưởng tượng xấu xí" của cô.

Những chia sẻ trước tòa của Kate Moss lẫn Johnny Depp như một "gáo nước lạnh" tạt vào mặt Amber Heard. Luật sư ngành giải trí Nicole Haff cho rằng, lời khai của siêu mẫu Anh sẽ tác động tới bồi thẩm đoàn. Họ sẽ thiếu tin tưởng với Amber Heard và nghi vấn về độ chính xác trong những lời khai của nữ diễn viên tại các phiên điều trần trước đó.

"Tôi nghĩ rằng bồi thẩm đoàn sẽ tin tưởng vào lời khai của Moss vì cô ấy và Depp gắn bó với nhau trong nhiều năm. Hơn hết, nếu Moss và Depp có mối quan hệ không tốt đẹp, cô ấy có thể lên án, nói những lời tổn hại đến nam diễn viên. Song trước giờ, Moss chưa một lần làm vậy", Nicole Haff nói thêm.

Ngoài Kate Moss, chuyên gia phân tích dữ liệu hình ảnh - Bryan Neumeister cũng vạch mặt Amber Heard và đội ngũ pháp lý của cô dùng công cụ chỉnh sửa ảnh để thay đổi bản chất sự việc. Anh cho biết các bức ảnh chụp lại vết thương của Heard cung cấp trước tòa đều bị can thiệp bằng phần mềm photoshop. Đồng thời, chuyên gia đề nghị tòa nên xem xét kỹ các bằng chứng do phía Amber Heard đệ trình.

Sự thất thế của dàn nhân chứng cho Amber Heard

Lời khai từ đội ngũ nhân chứng của Amber Heard có phần thua kém phía Johnny Depp về độ uy tín. Các nhân chứng của nữ diễn viên gồm em gái Whitney Henriquez, nhà sản xuất iO Tillett Wright, Bruce Witkin, Pennington, diễn viên Ellen Barkin. Điểm chung trong lời khai của họ đều tập trung vào việc Johnny Depp nghiện ngập, nóng nảy, dễ ghen tuông và bạo hành Amber Heard.

Johnny Depp thực sự thắng thế trước vợ cũ khi có một đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp (Ảnh: EPA).

Nhân chứng của Depp gồm các chuyên gia, bác sĩ, luật sư, cảnh sát... Với vị thế, trách nhiệm nghề nghiệp của họ, tính pháp lý, độ chuẩn xác trong từng lời khai sẽ cao hơn. Ở góc độ nào đó, các thành viên trong bồi thẩm đoàn có thể dành niềm tin cho phía Johnny Depp.

Đội ngũ pháp lý của Johnny Depp cũng dễ dàng đặt câu hỏi, phản bác các nhân chứng của Amber Heard và lột trần việc họ nói dối, thiếu logic. Amber Heard nói đến việc bị phía Johnny Depp dùng ảnh hưởng để gạt cô khỏi dự án Aquaman.

Trước cáo buộc này, phía Johnny mời Chủ tịch Walter Hamada của DC Films tới để dẹp tan nghi vấn. Người đứng đầu của DC Films cho rằng từng xem xét thay diễn viên đóng Aquaman and the Lost Kingdom vì Amber Heard diễn xuất yếu, tương tác kém với đồng nghiệp Jason Momoa.

Johnny Depp cũng nhắc đến việc anh can thiệp để Amber Heard có được vai nữ chính trong phần một của Aquaman, tác phẩm điện ảnh thành công nhất sự nghiệp của nữ diễn viên tóc vàng.

Chuyên gia ngành giải trí Kathryn Arnold, người làm chứng cho Amber Heard, cho rằng sự nghiệp của minh tinh chịu ảnh hưởng nặng nề sau khi vướng vào vụ kiện với chồng cũ. Ngay lập tức, Depp mời Doug Bania - chuyên gia đánh giá về thiệt hại trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ đến phản bác Kathryn Arnold.

Các chuyên gia đánh giá năng lực diễn xuất của Amber Heard kém cỏi (Ảnh: News).

Doug Bania nhấn mạnh Amber Heard không phải là ngôi sao hạng A dù Aquaman thành công và cho rằng phía Amber Heard không nên so sánh nữ diễn viên với minh tinh Gal Gadot, Zendaya, Chris Pine... bởi những người này đều nổi tiếng, có năng lực hơn Amber Heard.

Amber Heard nức nở: "Tôi bị dọa giết mỗi ngày"

Ngày 26/5 (giờ Mỹ) là ngày cuối cùng của vụ kiện phỉ báng giữa Johnny Depp và Amber Heard. Nữ diễn viên Aquaman đã không kiềm được nước mắt khi tuyên bố rằng cô liên tục nhận được những lời đe dọa giết trong thời gian diễn ra vụ kiện ồn ào với chồng cũ.

Nữ diễn viên cho biết, mình là nạn nhân của một chiến dịch tẩy chay trên mạng xã hội khiến cô rơi vào trạng thái hoảng loạn và thường xuyên gặp ác mộng. "Tôi luôn nhận được cả trăm lời dọa giết nếu không muốn nói là mỗi ngày. Kể từ khi phiên tòa này diễn ra, hàng trăm hàng nghìn người đã chế nhạo lời khai của tôi về việc bị hành hung… Cảm giác thật là đau đớn. Đó là điều nhục nhã nhất mà tôi từng trải qua. Tôi chỉ muốn Depp để tôi yên thôi. Anh ta từng nói sẽ khiến tôi nghĩ về anh ta mỗi ngày nếu tôi chia tay với anh ta".

Amber Heard nức nở tiết lộ cô bị fan của Johnny Depp dọa giết mỗi ngày (Ảnh: EPA).

Cô tiếp tục nói: "Họ còn muốn đặt cả con tôi (Oonagh Paige) vào lò vi sóng, họ đã nói với tôi điều đó. Thật kinh khủng và đau đớn làm sao". Nữ diễn viên tin rằng Johnny Depp có thể ngăn chặn được sự "quá khích" từ fan nhưng anh đã không làm. Amber Heard còn nói thêm rằng, Johnny Depp không giúp cô mà còn khuyến khích người hâm mộ tấn công cô.

Trong ngày cuối diễn ra phiên xét xử, người hâm mộ đứng ngoài tòa và dành sự ủng hộ với tài tử Cướp biển vùng Caribbean. Trong phiên tòa 26/5, khi Amber Heard đang chia sẻ những cảm xúc của mình, một loạt tiếng la ó từ phía những người tham dự tòa đã vang lên khiến thẩm phán phải yêu cầu họ im lặng.

Amber Heard phủ nhận nói dối

Trong phần thẩm vấn chéo, luật sư Camille Vasquez của phía Johnny Depp đặt câu hỏi với Amber Heard xoay quanh việc siêu mẫu Kate Moss cho lời khai trước đó. Nữ diễn viên khẳng định cô không bao giờ nói dối.

Mở đầu phiên tòa, Camille Vasquez đặt câu hỏi với Amber Heard: "Những lần nói dối của cô đã bị phơi bày trước toàn thế giới phải không?". Nữ diễn viên đáp: "Tôi không bao giờ nói dối".

Tiếp đó, Vasquez chất vấn: "Cô từng nói với bồi thẩm đoàn rằng đã phản ứng lại với Depp để bảo vệ em gái vì nghĩ đến việc Depp đẩy Kate Moss xuống cầu thang trước đây. Cô có nghĩ đến việc Moss sẽ làm chứng trước tòa rằng điều đó chưa bao giờ xảy ra?".

"Không đúng. Tôi biết có bao nhiêu người sẽ xuất hiện một cách đột ngột để bênh vực Depp", cô trả lời. Amber Heard nói thêm ngoài cô, nhiều người cũng biết đến tin đồn Depp xô ngã Kate Moss xuống cầu thang.

Amber Heard nói: "Tôi biết có bao nhiêu người sẽ đến và nói bất cứ điều gì cho anh ấy. Đó là sức mạnh của Depp" (Ảnh: Reuters).

"Tất nhiên, đó chỉ là những suy nghĩ thoáng qua trong đầu tôi khi thấy người chồng hung hãn của mình có hành động bạo lực với em gái. Việc Kate Moss xuất hiện hay không xuất hiện ở tòa, điều đó không quá quan trọng. Nó không thay đổi những gì tôi nghĩ về câu chuyện xảy ra trên cầu thang và hành động của Depp ngày hôm đó", nữ diễn viên nhấn mạnh.

Cô cũng nói thêm: "Tôi biết có bao nhiêu người sẽ đến và nói bất cứ điều gì cho anh ấy. Đó là sức mạnh của Depp. Anh ấy là người đàn ông mạnh mẽ. Và mọi người đều thích tâng bốc, nịnh nọt những người đàn ông quyền lực".

Phiên tòa cuối đã kết thúc và kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard sẽ được bồi thẩm đoàn công bố trong những ngày tới.