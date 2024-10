Lisa đeo cánh thiên thần, mặc nội y diễn tại Victoria's Secret Fashion Show

Sau 4 năm gián đoạn, show nội y nổi tiếng nhất hành tinh Victoria's Secret chính thức trở lại với buổi trình diễn ở Duggal Greenhouse, thành phố New York (Mỹ), ngày 15/10 (giờ Mỹ).

Lisa (thành viên Blackpink) được chọn là người biểu diễn mở màn Victoria's Secret Fashion Show 2024 (Chương trình biểu diễn thời trang của Victoria's Secret). Nữ ca sĩ biểu diễn ca khúc sôi động Rockstar.

Mỹ nhân Thái Lan diện trang phục da hai mảnh, cưỡi xe máy lơ lửng trên không cùng 10 vũ công hỗ trợ. Lisa đáp xuống sân khấu bằng động tác tách chân và sau đó sải bước như một người mẫu thời trang trên sàn diễn.

Lisa trình diễn mở màn tại chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2024 (Ảnh chụp màn hình).

Ở phần thể hiện thứ hai, Lisa mặc bộ đồ ren và đeo đôi cánh kim loại để biểu diễn đĩa đơn mới nhất - Moonlit Floor, xen kẽ ca khúc Kiss Me của nhóm nhạc Sixpence None the Richer.

Trước khi biểu diễn ở chương trình, Lisa cũng gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ diện lại bộ nội y siêu mẫu Taylor Hill trình diễn năm 2018.

Trong khi Taylor Hill sải bước trên sàn diễn trong bộ nội y đính đá đen, Lisa đã chọn chiếc quần short da lộn. Cô kết hợp bộ trang phục với giày cao gót màu đen, tôn thêm dáng vóc gợi cảm.

Lisa đeo cánh thiên thần, mặc nội y gợi cảm để trình diễn ca khúc "Moonlit Floor" (Ảnh: Getty Images).

Màn trình diễn của Lisa tại Victoria's Secret Fashion Show 2024 rất được khán giả chờ đợi (Ảnh: Harper's Bazaar).

Thân hình cân đối và hoàn hảo của thành viên nhóm Blackpink (Ảnh: JJ).

Lisa ngày càng thành công và được mời biểu diễn tại nhiều chương trình giải trí quốc tế (Ảnh: Getty Images).

Lisa là một trong những nghệ sĩ được mời biểu diễn trong chương trình Victoria's Secret Fashion Show. Sự xuất hiện của thành viên nhóm Blackpink nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) và truyền thông quốc tế.

Việc được mời biểu diễn trong Victoria's Secret Fashion Show được xem là bước tiến lớn trong sự nghiệp của em út nhóm Blackpink. Kể từ cuối năm 2023, sau khi thông báo rời công ty giải trí Hàn Quốc YG Entertainment để thành lập công ty riêng nhằm quản lý các hoạt động cá nhân, Lisa hoạt động năng nổ tại thị trường quốc tế.

Trong năm, cô phát hành các sản phẩm âm nhạc mới và xuất hiện tại nhiều sự kiện thời trang, giải trí quốc tế. Trước khi kết thúc hợp đồng cá nhân với YG Entertainment, Lisa đã là cái tên nổi tiếng trên trường quốc tế, được nhiều thương hiệu ưu ái.

Hồi tháng 7, cô được công bố là đại sứ của Louis Vuitton. Trước đó, Lisa cũng từng là đại sứ cho Celine và Bulgari.

Lisa xuất hiện trên thảm đỏ của chương trình Victoria's Secret Fashion Show 2024 (Ảnh: JJ).

Tháng 9 vừa rồi, chia sẻ với truyền thông về việc được mời biểu diễn tại Victoria's Secret Fashion Show 2024, Lisa nói: "Victoria's Secret Fashion Show là sự kiện mang tính biểu tượng trong ngành thời trang. Tôi rất vui mừng khi được tham gia đêm diễn trở lại của chương trình với nhiều phụ nữ quyền lực. Đây sẽ là đêm tuyệt vời!".

Victoria's Secret Fashion Show từng là sự kiện thường niên do hãng Victoria's Secret tổ chức. Đây là một buổi trình diễn nội y hoành tráng với sân khấu kết hợp giữa ánh sáng, âm nhạc và dàn siêu mẫu đình đám của hãng. Sự kiện này được xem là thương hiệu của Victoria's Secret trong nhiều năm.

Suốt 20 năm, Victoria's Secret Fashion Show từng là thương hiệu được khán giả khắp thế giới đón đợi, đặc biệt là các quý ông. Hình ảnh những người mẫu nóng bỏng nhất hành tinh sải bước trên sàn diễn thời trang trong bộ đồ lót gợi cảm đã giúp thương hiệu thời trang nội y của Mỹ trở nên nổi tiếng khắp thế giới.

Sau hơn hai thập kỷ tồn tại và phát triển rực rỡ, chương trình đình đám của thương hiệu nội y Victoria's Secret bất ngờ sụp đổ vào năm 2019. Nguyên nhân là những chỉ trích về việc thương hiệu không đón nhận những người mẫu ngoại cỡ, hay người mẫu từ nhiều chủng tộc khác nhau. Đế chế nội y phải trả giá đắt vì chiến dịch quảng cáo sai lầm.

Khởi động lại Victoria's Secret Fashion Show sau vài năm gián đoạn, chương trình nhận được sự quan tâm đặc biệt của truyền thông quốc tế.