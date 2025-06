Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nhảy gợi cảm, quỳ gối cảm ơn fan khi diễn ở TPHCM

Tối 31/5, nhóm EXID tổ chức EXID Fancon In Vietnam - buổi biểu diễn kết hợp gặp mặt người hâm mộ tại Nhà thi đấu Tân Bình, TPHCM. Trở lại Việt Nam sau 7 năm, nhóm nhạc Hàn Quốc thu hút khoảng 3.000 khán giả cổ vũ nồng nhiệt.

EXID biểu diễn ở TPHCM, tối 31/5 (Ảnh: Bích Phương).

Mở đầu buổi diễn bằng loạt ca khúc Fire, DDD, L.i.e, EXID khiến khán giả Việt Nam vô cùng phấn khích. Nhóm cũng bày tỏ sự xúc động trước tình cảm của người hâm mộ.

"Khi đáp chuyến bay tới TPHCM, chúng tôi nhìn thấy fan mang rất nhiều băng rôn cổ vũ đến sân bay chào đón. Chúng tôi vô cùng biết ơn các Leggo (tên gọi fan của EXID - PV) tại Việt Nam", Solji chia sẻ.

Nhóm mang đến nhiều bản hit gắn với tên tuổi như "Ah yeah", "Up and down"... (Ảnh: Bích Phương).

Dù đã qua thời đỉnh cao, các thành viên của nhóm vẫn sở hữu kỹ năng trình diễn ấn tượng. Trên nền nhạc sôi động của loạt bản hit như: Ah yeah, Hot pink, I love you, Up and down, Solji, Hyerin ghi điểm bởi giọng hát nội lực, trong khi đó LE, Hani mang đến những màn bắn rap mạnh mẽ, còn em út Jeonghwa khoe vũ đạo gợi cảm, nhan sắc trẻ trung.

Fan Việt mang gậy ánh sáng, biểu ngữ cổ vũ EXID (Ảnh: Bích Phương).

Xen kẽ giữa những tiết mục biểu diễn là các phần giao lưu, chơi trò chơi. Dưới sự dẫn dắt của MC Nicky, các ca sĩ Hàn Quốc lần lượt giới thiệu biệt danh tiếng Việt.

Đặc biệt, EXID cũng khiến khán giả bật cười khi tham gia thử thách nói các câu theo xu hướng của giới trẻ tại Việt Nam như: “Cơm nước gì chưa người đẹp?”, “Ê nha”…

EXID nói tiếng Việt, biểu diễn vũ đạo gợi cảm trong đêm nhạc ở TPHCM (Video: Bích Phương).

EXID chia sẻ, họ đã đi qua nhiều quốc gia, biểu diễn ở nhiều vùng đất, nhưng chỉ khi có mặt tại Việt Nam, nhóm mới cảm nhận được tình cảm nồng nhiệt như vậy.

“Mỗi lần chúng tôi hát, các Leggo hát theo không sót chữ nào. Các dịp sinh nhật nhóm, fan Việt Nam luôn tạo bất ngờ cho chúng tôi. Những năm qua chưa có dịp gặp fan Việt nên chúng tôi cảm thấy có lỗi. Chúng tôi tự nhủ sẽ phải đền đáp tình cảm của khán giả Việt”, nhóm EXID nói.

EXID chơi trò chơi để tặng quà cho người hâm mộ (Ảnh: Bích Phương).

Gần cuối chương trình, cộng đồng Leggo Việt Nam gửi tặng EXID chiếc bánh kem nhân dịp trở lại mảnh đất hình chữ S. Các fan Việt cũng thực hiện đoạn video ghi lại những khoảnh khắc nhớ mong, hụt hẫng trong 7 năm qua, cho đến khi vỡ òa hạnh phúc khi EXID trở lại.

Chứng kiến những lời nhắn nhủ của fan, các thành viên EXID rơi nước mắt vì xúc động. Nhóm cũng bày tỏ tình cảm, quỳ gối cúi đầu cảm ơn người hâm mộ và hứa sẽ trở lại trong thời gian sớm nhất.

Các thành viên EXID rơi nước mắt vì xúc động trước tình cảm của fan (Ảnh: Bích Phương).

Khép lại buổi diễn, EXID tặng khán giả Việt Nam tiết mục cover vũ đạo See tình. Nhóm đội nón lá, thực hiện điệu nhảy nổi tiếng trong tiếng reo hò, hát theo của hàng ngàn người hâm mộ. Các cô gái cũng bước xuống khán đài, vẫy chào tạm biệt khán giả ở cự ly gần.

“Ngày hôm nay chúng mình đã nhận món quà rất lớn. Buổi diễn kết thúc nhưng ký ức cùng fan Việt Nam sẽ đi theo chúng tôi nhiều năm sau”, LE chia sẻ.

“Nhờ các bạn, EXID mới được đứng ở đây ngày hôm nay và tiếp tục con đường sự nghiệp. Các bạn từng nói rằng chúng tôi giúp các bạn sống vui vẻ và ý nghĩa. Chúng tôi cũng như vậy, mãi yêu các bạn”, Hani nói.