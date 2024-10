Concert "Anh trai vượt ngàn chông gai": Tự Long quỳ gối cảm ơn khán giả

Những anh tài tham gia trình diễn bao gồm: Bằng Kiều, BB Trần, Duy Khánh, Thanh Duy, Trương Thế Vinh, Thiên Minh, Tuấn Hưng, Tự Long, Đăng Khôi, Bùi Công Nam, Kiên Ứng, S.T Sơn Thạch, Jun Phạm, Rhymastic, Phạm Khánh Hưng, HuyR, Nguyễn Trần Duy Nhất, Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, Thành Trung, Trọng Hiếu, Phan Đinh Tùng, Đinh Tiến Đạt, Neko Lê, Đỗ Hoàng Hiệp, Cường Seven, Quốc Thiên, Hà Lê, Kay Trần, Binz, Hồng Sơn và Soobin Hoàng Sơn.

Riêng Tăng Phúc vắng mặt vì bận lịch trình cá nhân tại nước ngoài.

Trước khi tiến đến concert ngày 19/10, chương trình truyền hình thực tế Anh trai vượt ngàn chông gai chiếm nhiều tình cảm của khán giả, là một trong những gameshow gây sốt mùa hè vừa qua. Đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành trên cả nước đổ về TPHCM, hào hứng thưởng thức những màn trình diễn được chỉ đạo bởi giám đốc âm nhạc SlimV và đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Điểm nhấn của concert là những màn trình diễn các ca khúc gây sốt trong chương trình. Các tiết mục được dàn dựng để đẩy cao cảm xúc, trải nghiệm trực tiếp của khán giả.

Đúng 19h, concert mở màn với tiết mục Hỏa ca thể hiện bởi 32 anh tài. Khán giả bất ngờ trước màn đu dây của Rhymastic và Đinh Tiến Đạt cùng sân khấu di động bắt mắt. Tiếp nối là phần trình diễn của các nhóm nghệ sĩ như: Người lạ ơi, Superstar, Vợ người ta, Lột xác, Chuyện nhỏ, Chợt nghe bước em về, If, Lặng, Bao tiền một mớ bình yên...

Ngoài ra, yếu tố văn hóa truyền thống trong âm nhạc của Anh trai vượt ngàn chông gai cũng được thể hiện đậm nét, nhận phản ứng tích cực từ khán giả với những tiết mục như: Dạ cổ hoài lang, Trống cơm, Đào liễu, Chiếc khăn Piêu, Mưa trên phố Huế, Áo mùa đông...

Trong tiết mục Trống cơm, khoảnh khắc SOOBIN gảy đàn bầu, kết hợp cùng nghệ sĩ múa cờ hội, tái hiện màn trình diễn gây sốt hồi tháng 7, nhận được tràng vỗ tay cổ vũ từ khán giả.

NSND Tự Long bày tỏ hạnh phúc khi khán giả trẻ vẫn dành tình yêu cho nét đẹp truyền thống của dân tộc. Anh cũng gửi lời cảm ơn người hâm mộ thế hệ mới khi nhờ khán giả mà văn hóa Việt Nam mới có thể vươn ra thế giới.

Bên cạnh những tiết mục âm nhạc, 32 anh tài tích cực giao lưu cùng khán giả. NSND Tự Long cho biết anh xúc động trước sự ủng hộ của fan và vui mừng khi thời tiết thuận lợi.

"Cơn mưa chiều nay đổ xuống trước giờ biểu diễn, tôi đã khóc. Những giọt nước mắt ấy không dành cho chúng tôi, mà vì chúng tôi quá yêu và thương khán giả. Các bạn không đáng chịu vất vả như vậy trong bữa tiệc âm nhạc. Nhưng cuối cùng ông trời cũng chiều chúng ta rồi!", nghệ sĩ nói.

Sau đó, NSND Tự Long bất ngờ tiến về phía trước sân khấu, quỳ gối, chắp tay cảm ơn hàng ngàn khán giả.

Các cặp đôi của chương trình được fan gán ghép cũng lần lượt bước ra sân khấu như: Liên Bỉnh Phát - Trọng Hiếu, Hoàng Hiệp - Hà Lê, Neko - S.T Sơn Thạch, Jun Phạm - Tăng Phúc, Thanh Duy - Thiên Minh, Duy Khánh - Bùi Công Nam...

Trong đêm concert, ban tổ chức công bố kết quả 7 hạng mục các giải thưởng của anh tài do fan bình chọn, bao gồm: Anh tài được yêu thích nhất - SOOBIN, Anh tài truyền cảm hứng - Tăng Phúc, Anh tài năng lượng - Bùi Công Nam, Anh tài quốc dân - Jun Phạm, Nam Thần giải trí - Neko Lê, Anh tài ấm áp - S.T Sơn Thạch, Anh tài có điệu nhảy gợi cảm nhất - Kay Trần.

Nhóm nhạc LUNAS và Hồ Ngọc Hà - ca sĩ khách mời của đêm nhạc - cũng được hàng ngàn khán giả đón nhận nhiệt tình. LUNAS mang hình ảnh quyến rũ, trình diễn tiết mục Moonlight và Hoa xương rồng.

Nhóm gồm 5 thành viên bước ra từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 gồm: Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện ở phần cuối show, hâm nóng bầu không khí tại Công viên bờ sông Sài Gòn với 2 ca khúc Hừng đông và Cô đơn trên sofa.

Đêm nhạc Anh trai vượt ngàn chông gai khép lại với loạt tiết mục: Nước hoa, Rơi, Let me feel your love tonight, Sóng tình, Bay, Quá là trôi, Khiến nó ngầu. Các anh tài rưng rưng xúc động khi nói lời chia tay khán giả sau chặng đường 6 tháng gắn bó.

Ban tổ chức cũng xác nhận vào tháng 12 tới, concert Anh trai vượt ngàn chông gai sẽ được tổ chức tại Hà Nội.

Trước đó từ sáng sớm, hàng ngàn khán giả đổ về khu vực Công viên bờ sông Sài Gòn để xếp hàng đổi vòng tay, check-in tham gia nhiều hoạt động trong khuôn viên tổ chức concert.

Nhiều fanclub của các nghệ sĩ trong chương trình khuấy động không khí bằng những màn hát, nhảy theo những ca khúc nổi tiếng, thu hút đông đảo bạn trẻ tham gia.