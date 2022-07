Nhóm BTS sẽ thể hiện bài hát cho World Cup 2022

Nhân dịp kỷ niệm 9 năm ra mắt, HYBE - công ty quản lý của BTS đã công bố chặng đường mới của nhóm nhạc xứ Hàn. Theo đó, nhóm sẽ tập trung vào các hoạt động cá nhân thay vì những hoạt động chung của nhóm. Tuy nhiên, album tuyển tập mang tên Proof không phải là sản phẩm âm nhạc duy nhất của BTS trong năm 2022.

Mới đây, với tư cách đại sứ của một thương hiệu xe hơi hàng đầu Hàn Quốc, BTS sẽ chuẩn bị ca khúc ủng hộ World Cup 2022 diễn ra vào tháng 11 tới. Dự kiến, ca khúc sẽ được phát hành vào nửa cuối năm 2022.

Nhóm BTS sẽ thể hiện một ca khúc cho World Cup 2022 (Ảnh: HYBE).

Trước đó, vào ngày 10/6 vừa qua, đại sứ Hàn Quốc - Lee Joon Ho đã tiết lộ rằng, BTS có thể sẽ biểu diễn ở Doha (Qatar) tại kỳ World Cup 2022. Đây là một phần trong kế hoạch của đại sứ quán nước này nhằm quảng bá văn hóa Hàn Quốc.

"Có nhiều hi vọng cho nhóm BTS trình diễn và xuất hiện tại Doha", đại sứ Lee Joon Ho phát biểu. Nếu điều này trở thành hiện thực, nhóm BTS sẽ trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên được trình diễn tại World Cup, giải bóng đá được yêu thích nhất hành tinh.

Tháng 7 vừa rồi, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) cũng kêu gọi bình chọn công khai những ca khúc sẽ được phát trong các trận đấu tại World Cup 2022. Với gần 5 triệu lượt bình chọn trên các nền tảng mạng xã hội, 4 ca khúc chiến thắng gồm We Will Rock You (Queen Will Rock), Fake Love (BTS), Thunder (Imagine Dragons) và Power của (EXO). Sự góp mặt của hai ca khúc đến từ Hàn Quốc trở thành chủ đề bàn tán trên các diễn đàn âm nhạc châu Á.

Ngoài ra, ban tổ chức giải thưởng MTV VMAs 2022 đã công bố danh sách đề cử vào ngày 27/7 vừa rồi. Theo đó, nhóm nhạc BTS dẫn đầu các đại diện đến từ Hàn Quốc với 4 đề cử ở các hạng mục lớn.

Ngoài việc được đề cử cho giải Kpop xuất sắc, BTS cũng cạnh tranh ở các hạng mục Biên đạo xuất sắc, Màn trình diễn Metaverse hay nhất và Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc. Lễ trao giải MTV VMAs 2022 sẽ được tổ chức vào ngày 28/8 tới.

Nhóm BTS giành 4 đề cử tại MTV VMAs 2022 (Ảnh: HYBE).

Trong hạng mục Kpop xuất sắc, đĩa đơn chủ đạo Yet to come của BTS trong album tuyển tập Proof (năm 2022) sẽ cạnh tranh với 5 nghệ sĩ Hàn Quốc khác bao gồm ITZY, Lisa, Seventeen, TWICE và Lisa của Blackpink.

Ở hạng mục Màn biểu diễn Metaverse xuất sắc, màn trình diễn của BTS trong Minecraft sẽ tranh giải với Blackpink, Charli XCX, Justin Bieber, Rift Tour, Ariana Grande và Twenty One Pilots.

Permission to dance - đĩa đơn tiếng Anh thứ ba của BTS là một trong sáu ứng cử viên cho giải Biên đạo xuất sắc nhất. Hạng mục này có sự xuất hiện của Doja Cat với Woman, FKA twigs với Tears In The Club kết hợp The Weeknd và Harry Styles. Ở hạng mục Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, My Universe của BTS sẽ tranh giải với 5 ứng viên khác.

Nhóm BTS trình diễn "Permission to Dance" tại trụ sở LHQ (Video: YouTube).

Nhóm nhạc nam BTS gồm 7 thành viên được thành lập vào năm 2010 và chính thức ra mắt vào năm 2013 bởi Big Hit Entertainment. Nhóm hiện là một trong số những nhóm nhạc Kpop hàng đầu, góp phần đưa làn sóng âm nhạc Hàn Quốc phát triển toàn cầu.

Năm 2021, nhóm BTS được Tổng thống Hàn Quốc - Moon Jae In bổ nhiệm làm "đặc phái viên tổng thống vì thế hệ tương lai và văn hóa" và cho phép cùng tham dự kỳ họp thứ 76 của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York (Mỹ) để phát biểu và biểu diễn. Các chàng trai của BTS cũng mang lại khoản doanh thu thương mại khổng lồ cho nền kinh tế Hàn Quốc từ hoạt động nghệ thuật.