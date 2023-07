Nhóm Blackpink đã rời Hàn Quốc, bay sang Việt Nam

Theo Newsen, chiều tối 28/7, 4 thành viên của Blackpink đã có mặt tại sân bay quốc tế Gimpo (Hàn Quốc) để khởi hành sang Việt Nam tham dự 2 đêm diễn tại Hà Nội.

Xuất hiện tại sân bay, Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa ăn mặc giản dị, trẻ trung. Họ vui vẻ vẫy tay chào phóng viên. Dự kiến, đêm nay 28/7, các cô gái Blackpink sẽ có mặt tại Hà Nội.

Born Pink là tour diễn vòng quanh thế giới thứ hai của nhóm Blackpink, được bắt đầu từ tháng 10/2022 tại Hàn Quốc. Chuyến lưu diễn này dự kiến có 64 điểm đến trên toàn thế giới và hiện mang về cho công ty quản lý của nhóm khoản doanh thu hơn 163 triệu USD.

Trước khi đến Việt Nam, các thành viên của nhóm đã trình diễn tại Singapore, Thái Lan, Australia, Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc…

Đến chiều 28/7, đơn vị tổ chức đêm nhạc của Blackpink tại Việt Nam đã thỏa thuận xong tiền tác quyền với VCPMC và 2 đêm nhạc của nhóm sẽ diễn ra theo dự kiến với khoảng 67.000 lượt khán giả.

Blackpink là nhóm nhạc nữ nổi tiếng Hàn Quốc gồm 4 thành viên: Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé. Nhóm ra mắt từ năm 2016 và sau 7 năm hoạt động, Blackpink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu Kpop với nhiều bản hit tỷ view như Ddu Du Ddu Du, How You Like That…

Hiện tại, Blackpink sở hữu 5 video ca nhạc có hơn 1,3 tỷ lượt xem trên nền tảng YouTube. Ngoài âm nhạc, nhóm còn nổi bật trong các hoạt động thời trang.

Jisoo bày tỏ tình cảm với ký giả có mặt tại sân bay, tiễn cô lên đường sang Việt Nam thực hiện đêm nhạc (Ảnh: Newsen).

Rosé trẻ trung với áo ngắn khoe eo thon tại sân bay (Ảnh: Dispatch).

Lisa mặc khá kín và đeo khẩu trang (Ảnh: Newsen).

Jennie trẻ trung và năng động tại sân bay (Ảnh: Newsen).