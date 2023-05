"Nhan sắc tỉ lệ vàng" Amber Heard vui tươi phơi phới sau giai đoạn ê chề

Amber Heard xuất hiện rạng rỡ khi đi thăm thú một số địa điểm xung quanh nơi cô sinh sống ở ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, cuộc sống của nữ diễn viên Amber Heard ở khu vực ngoại ô Madrid, Tây Ban Nha, đang diễn ra khá vui vẻ, dễ chịu. Cô có thể thoải mái xuống phố mà không bị nhiều thợ săn ảnh đeo bám. Ngoài ra, người dân nơi đây thể hiện nhiều tình cảm yêu mến và sự thiện chí dành cho cô.

Amber Heard vẫn thường được người dân bản địa nhận ra, chào hỏi, đề nghị chụp hình kỷ niệm hoặc xin chữ ký. Cô vui vẻ đáp lại tình cảm nồng nhiệt của họ. Người đẹp 37 tuổi chuyển tới sống ở ngoại ô Madrid để có thể tận hưởng cuộc sống tĩnh lặng hơn khi nuôi nấng cô con gái mới lên 2 tuổi của mình.

Thông tin về việc Heard đã âm thầm rời xa Hollywood (Mỹ) để tới Tây Ban Nha sinh sống mới được giới truyền thông phát hiện gần đây. Người dân ở gần nơi Heard sinh sống vẫn thường bắt gặp cô chạy bộ, đưa con gái ra công viên chơi và đi thăm thú xung quanh. Mọi người tôn trọng sự riêng tư của hai mẹ con cô. Những người muốn tiếp cận cô đều có cách ứng xử lịch thiệp.

Sau khi bị xử thua trong vụ kiện với chồng cũ - tài tử Johnny Depp, Amber Heard đã quyết định bán nhà riêng ở bang California, Mỹ, với giá 1,1 triệu USD. Thoạt tiên, động thái này được nhìn nhận như một giải pháp giúp Heard thoát khỏi cảnh túng quẫn, giữa lúc cô phải chi trả tiền bồi thường cho chồng cũ và tiền công cho đội ngũ luật sư đã đồng hành với cô trong vụ kiện.

Người dân ở Madrid thể hiện nhiều tình cảm yêu mến và sự thiện chí dành cho Heard (Ảnh: Page Six).

Dù vậy, đến thời điểm này, người ta mới hiểu rằng Amber Heard bán nhà là bởi cô không còn muốn sống ở Hollywood nữa. Quả thực, công việc và cuộc sống của cô ở kinh đô điện ảnh rất khó khăn, chật vật.

Loạt vụ kiện tụng kéo dài suốt nhiều năm giữa Amber Heard và Johnny Depp đã khiến hai người trở thành tâm điểm chú ý của dòng tin tức showbiz. Từng động thái của hai ngôi sao đều được theo sát khiến họ cảm thấy cuộc sống ở Hollywood trở nên ngột ngạt.

Hiện tại, trong khi Amber Heard tới sống ở Madrid, Tây Ban Nha; Johnny Depp cũng lựa chọn tới sống ở Anh. Bước ra khỏi loạt vụ kiện tụng rình rang, mệt mỏi, cả hai đều muốn tạm rời xa Hollywood để tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống. Sau khi Johnny Depp thắng kiện và nhanh chóng vực dậy sự nghiệp của mình, Amber Heard vẫn đang đóng băng sự nghiệp.

Sau những bẽ bàng ở phòng xử án, Amber Heard phải đối diện với làn sóng tẩy chay của một lượng "anti-fan" không nhỏ. Việc bị thua kiện chồng cũ, cộng thêm việc có quá nhiều thông tin "kém đẹp" trong cuộc sống riêng được tiết lộ ra trong quá trình kiện tụng, đã khiến Amber Heard bị tổn hại hình ảnh rất nhiều.

Amber Heard đi thăm thú xung quanh nơi cô sinh sống (Ảnh: Page Six).

Amber Heard chạy bộ (Ảnh: Page Six).

Amber Heard đưa con gái đi chơi công viên (Ảnh: Page Six).

Hiện tại, cô vẫn đang phải đối diện với sự lạnh nhạt của giới làm phim ở Hollywood. Cơ hội trở lại của Amber Heard ở Hollywood bị một số nhà sản xuất phim nhận định là rất ít ỏi. Sự nghiệp diễn xuất của Amber Heard quả thực cũng đang trong cảnh khó khăn, chật vật.

Khi không còn gì nhiều để chờ đợi ở Hollywood, Amber Heard lựa chọn ra đi, đến một vùng đất mới. Hiện tại, cuộc sống của cô ở Madrid được cho là khá dễ chịu, thoải mái.

Amber Heard và Johnny Depp khi còn gắn bó (Ảnh: Page Six).

Sắp tới đây, Amber Heard sẽ xuất hiện trong một số bộ phim điện ảnh Hollywood như Aquaman and the Lost Kingdom hay In the Fire. Có thể cô sẽ tham gia hoạt động quảng bá cho hai bộ phim này.

Dù vậy, đây là những dự án phim đã mời cô tham gia diễn xuất từ trước khi Heard bước vào kiện tụng với Depp. Kể từ sau khi Heard thua kiện, chưa thấy cô tham gia vào hoạt động ghi hình cho bộ phim mới nào.