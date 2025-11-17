Nhan sắc nữ sinh truyền hình đăng quang Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Mới đây, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 được tổ chức tại tỉnh Sơn La, thu hút sự quan tâm của khán giả. Vượt qua nhiều thí sinh, Dương Thị Thanh Trúc (SN 2005, đến từ Thanh Hóa) giành ngôi vị á hậu 3.

Trong suốt hành trình thi, Thanh Trúc không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ đẹp duyên dáng, gương mặt sáng và phong thái tự tin, mà còn chinh phục ban giám khảo bằng trí tuệ, tài năng và tấm lòng nhân ái.

Khoảnh khắc đăng quang của Á hậu Thanh Trúc (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ sau thành công tại cuộc thi, Á hậu Thanh Trúc cho biết: "Giá trị của một người không nằm ở điều họ nhận được, mà ở điều họ sẵn lòng trao đi". Cô tin rằng lối sống tích cực, biết sẻ chia là kim chỉ nam để cô không ngừng hoàn thiện bản thân.

Với Thanh Trúc, hành trình đến với Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 không chỉ là cơ hội khẳng định bản thân mà còn là hành trình lan tỏa nét đẹp văn hóa dân tộc, truyền cảm hứng sống tích cực tới giới trẻ.

Thanh Trúc là sinh viên năng nổ, tham gia nhiều hoạt động, phong trào của đoàn trường (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sở hữu chiều cao 1,69m cùng số đo 80-60-92cm, Thanh Trúc hiện là sinh viên lớp Biên tập Truyền hình K43, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Phong thái tự tin, hoạt ngôn của Thanh Trúc tại cuộc thi nhan sắc được tích lũy qua quá trình cô học tập chăm chỉ, tích cực tham gia nhiều phong trào của Đoàn trường, các cuộc thi tài năng sinh viên.

Nhiều năm liền, Thanh Trúc là sinh viên giỏi, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Bên cạnh việc học, Thanh Trúc có niềm yêu thích đặc biệt với du lịch, đọc sách và sáng tạo nội dung về văn hóa - con người Việt Nam.

Cô cũng say mê nghệ thuật biểu diễn, đặc biệt là đàn và hát, từng đoạt giải Nhì cuộc thi Năng khiếu Mùa hoa phượng tại xã Nga Sơn (Thanh Hóa). Theo cô, đó là cách để thấu hiểu cuộc sống, chia sẻ cảm xúc và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Cô ấp ủ nhiều hoạt động thiện nguyện trong tương lai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ở tuổi 20, Thanh Trúc đặc biệt tâm huyết với các hoạt động thiện nguyện hướng đến bà con vùng cao. Gần đây, cô cùng đoàn tình nguyện của trường đã thăm và tặng quà cho học sinh tiểu học tại Sơn La - nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn.

Hành trình ấy giúp cô thấu hiểu hơn về giá trị của lòng nhân ái, đồng thời thôi thúc bản thân dành nhiều thời gian hơn cho các dự án cộng đồng trong tương lai. Hiện cô ấp ủ dự án "Hành trình xanh quê hương", hướng đến việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững tại các vùng ven biển và làng nghề truyền thống ở Thanh Hóa.

Trong tương lai, cô mong muốn được đồng hành cùng các dự án du lịch cộng đồng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam thân thiện, mến khách và giàu bản sắc - như chính tinh thần mà cô đã thể hiện trong suốt hành trình chạm tới vương miện.