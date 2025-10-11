Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam tôn vinh bản sắc 54 dân tộc

Chiều 10/10 tại Hà Nội, vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 chính thức khởi động. Theo Ban tổ chức, cuộc thi hướng tới tìm kiếm những “đại sứ văn hóa - du lịch” có khả năng lan tỏa năng lượng tích cực, hội nhập quốc tế nhưng vẫn gìn giữ bản sắc dân tộc.

Ban giám khảo chính của cuộc thi gồm: Nhà sử học Dương Trung Quốc - Giám khảo đặc biệt; NSND Lan Hương - Trưởng Ban giám khảo; Tiến sĩ nhân trắc học Vũ Thị Thu Hương; Đại sứ Hòa bình Saleem Hammad, cùng nhiều chuyên gia, nghệ sĩ và hoa hậu khách mời.

Thành viên Ban giám khảo, từ trái qua: Ông Hoàng Văn Hồng, NSND Lan Hương - Trưởng Ban giám khảo, ông Nguyễn Công Dũng, bà Đàm Hương Thủy - Trưởng Ban tổ chức, và nhà sử học Dương Trung Quốc - Giám khảo đặc biệt (Ảnh: Ban tổ chức).

Giám khảo đặc biệt của cuộc thi, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhận định rằng, 2 yếu tố dân tộc và du lịch là điểm nhấn mang tính thời đại.

Theo ông, Việt Nam với 54 dân tộc anh em sở hữu kho tàng văn hóa phong phú, nếu biết kết hợp hài hòa giữa bản sắc dân tộc và phát triển du lịch sẽ tạo ra nguồn lực văn hóa bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội. Vì thế, ông cho rằng, cuộc thi có những nét riêng, góp phần làm giàu đời sống văn hóa, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Cùng quan điểm, NSND Lan Hương - Trưởng Ban giám khảo - chia sẻ: “Dù có nhiều cuộc thi nhan sắc, vẫn còn nhiều người phụ nữ Việt Nam xứng đáng được tôn vinh. Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc 2025 giúp thí sinh hiểu sâu về bản sắc dân tộc và lan tỏa vẻ đẹp, trí tuệ, tâm hồn người phụ nữ Việt Nam ra cộng đồng trong nước và quốc tế”.

Tại sự kiện, Thạc sĩ Đàm Hương Thủy, Trưởng Ban tổ chức cũng cho biết, cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc 2025 tập trung vào 3 nội dung chính. Thứ nhất, lan tỏa văn hóa, khi thí sinh thể hiện bản sắc dân tộc qua ngôn ngữ, trang phục, nghệ thuật và phong tục truyền thống.

Thứ 2, kết nối du lịch và cộng đồng, thông qua các hoạt động thực tế tại điểm đến văn hóa - du lịch, giúp thí sinh gần gũi với cộng đồng và gắn kết cuộc thi với phát triển du lịch bền vững.

Thứ 3, giá trị nhân văn và hội nhập, khi thí sinh rèn luyện kỹ năng, trí thức và tiếp cận các giá trị quốc tế, hướng tới trở thành đại sứ du lịch - văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Điểm nhấn của buổi họp báo là công bố Vương miện Hoa Ban Tím, phần thưởng dành cho tân Hoa hậu. Vương miện được thiết kế lấy cảm hứng từ đóa hoa ban nở giữa núi rừng Tây Bắc kết hợp hình tượng chim phượng hoàng, biểu trưng cho sự thịnh vượng và hồi sinh.

Các thí sinh vòng sơ khảo Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 chụp ảnh kỷ niệm cùng Ban tổ chức (Ảnh: Ban tổ chức).

Sau vòng sơ khảo, 30 thí sinh xuất sắc sẽ bước vào “Nhà chung” và tham gia 4 tập truyền hình thực tế tại Mộc Châu. Tại đây, các cô gái có cơ hội trải nghiệm đời sống bản địa, giao lưu văn hóa, thực hiện dự án từ thiện và thể hiện khả năng ứng phó với các tình huống thực tế.

Hình thức truyền hình thực tế giúp công chúng hiểu rõ chân dung các thí sinh giàu bản sắc, đồng thời quảng bá du lịch và văn hóa địa phương.

Các hoạt động của cuộc thi và đêm chung kết dự kiến diễn ra tại Mộc Châu, Sơn La, vào trung tuần tháng 11.