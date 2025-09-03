Nhan sắc nữ BTV diện áo dài đỏ gây chú ý ở bản tin Thời sự VTV ngày đại lễ

Mới đây, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trên sóng truyền hình, Minh Trang gây ấn tượng với giọng đọc truyền cảm, nhan sắc rạng rỡ, thần thái sang trọng trong bộ áo dài màu đỏ in họa tiết sao vàng và hoa sen.

BTV Minh Trang gây chú ý trên bản tin Thời sự tối 2/9 (Ảnh: Chụp màn hình).

Cô được nhận xét mang lại hình ảnh dịu dàng, trang trọng, toát lên tinh thần tự hào dân tộc trong bản tin ở ngày lễ trọng đại.

Khán giả cũng dành nhiều khen ngợi cho lối trang điểm, kiểu tóc nền nã, thanh lịch của nữ BTV xinh đẹp.

Hình ảnh nữ BTV trong bộ áo dài đỏ trang trọng nhận được nhiều lời khen (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên trang cá nhân, BTV Minh Trang chia sẻ cảm xúc khi được dẫn bản tin "đặc biệt, ý nghĩa nhất trong sự nghiệp 18 năm" của mình.

Cô viết: "Trên nền chiếc áo dài màu đỏ, ngôi sao vàng năm cánh trang trọng sáng bừng giữa đài sen, họa tiết chim hạc từ trống đồng Đông Sơn thêu trên cổ áo đang cất cánh bay lên…

Hôm nay, cô ấy không chỉ cố gắng tròn vai, đúng việc, mà còn mong muốn kể câu chuyện nói lên lòng tự hào, niềm kiêu hãnh của một người con đất Việt về Tổ quốc, dân tộc với 4.000 năm lịch sử, 80 năm độc lập và đang sải cánh bay cao, vươn xa trong Kỷ nguyên mới".

Đời thường, BTV Minh Trang chuộng phong cách kín đáo, nền nã (Ảnh: Facebook nhân vật).

BTV Minh Trang (SN 1987) là MC quen thuộc với khán giả, từng có 18 năm gắn bó với Đài Truyền hình Việt Nam. Cô được yêu thích khi dẫn các chương trình như Dự báo thời tiết, Chào buổi sáng, Thời sự 19h...

Nhiều khán giả nhận xét, điểm đặc biệt của giọng đọc BTV Minh Trang là cách ngắt nhịp, nhấn nhá câu chữ nhỏ nhẹ nhưng không kém phần truyền cảm, chuyên nghiệp.

Mỗi lần xuất hiện, nữ BTV đều mang đến hình ảnh chỉn chu và duyên dáng trong những tà áo dài truyền thống.

Đời thường, cô trung thành với gu thời trang kín đáo, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, nhấn mạnh vẻ đẹp nền nã, chuẩn mực.