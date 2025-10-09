Nhan sắc khác lạ của Tóc Tiên ở tuổi 36

Phong cách thời trang và ngoại hình của Tóc Tiên luôn là đề tài được công chúng quan tâm. Ở mỗi giai đoạn, cô đều có cách làm mới bản thân, từ tóc ngắn cá tính, đến phong cách thời trang táo bạo. Chính điều đó giúp nữ ca sĩ duy trì sức hút suốt nhiều năm qua.

Mới đây, Tóc Tiên trở thành tâm điểm bàn tán khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo khác lạ. Nhiều khán giả nhận xét gương mặt nữ ca sĩ có phần thay đổi, đặc biệt ở vùng mũi.

Hình ảnh mới của Tóc Tiên gây chú ý (Ảnh: Facebook nhân vật).

Không ít ý kiến cho rằng diện mạo mới giúp Tóc Tiên thêm phần sang trọng, cuốn hút. Một số khán giả nhận định sự thay đổi này có thể đến từ kỹ thuật trang điểm và ánh sáng sân khấu. Số khác đặt nghi vấn nữ ca sĩ đã can thiệp thẩm mỹ.

Trước đó, vào giữa tháng 9, Tóc Tiên cũng từng gây chú ý khi đăng tải hình ảnh với gương mặt khác lạ, chiếc mũi cao rõ rệt. Trước những đồn đoán của khán giả, phóng viên Dân trí đã liên hệ với Tóc Tiên nhưng phía nữ ca sĩ từ chối phản hồi về vấn đề này.

Khán giả nhận xét gương mặt Tóc Tiên có sự khác biệt so với trước (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước đây, Tóc Tiên từng thừa nhận, cô nhiều lần nghĩ đến việc sửa mũi nhưng chưa thể thực hiện.

Khi được hỏi về quan điểm làm đẹp, nữ ca sĩ từng chia sẻ: "Ai đó nói rằng không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp. Tôi không hoàn hảo, cũng có những khuyết điểm khiến mình chưa hài lòng, từng nghĩ đến phẫu thuật nhưng sợ đau nên thôi. Tôi không phản đối thẩm mỹ, nhưng mọi thứ nên có chừng mực và tôn trọng nét tự nhiên của bản thân".

Tóc Tiên cho biết nhiều lần muốn can thiệp "dao kéo" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi 36, Tóc Tiên vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ và phong độ trong sự nghiệp. Sau khi trở thành Quán quân Chị đẹp đạp gió 2024, nữ ca sĩ trở lại đường đua âm nhạc với hình ảnh giàu năng lượng, liên tục góp mặt trong các sự kiện, chiến dịch quảng cáo thời trang và đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình thực tế Tân binh toàn năng.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Tóc Tiên còn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm. Trong các chuyến du lịch, nữ ca sĩ thường khoe vòng eo săn chắc với bikini hay trang phục cắt xẻ táo bạo.

Gần đây, hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi ít xuất hiện cùng nhau tại sự kiện hay trên mạng xã hội như trước, làm dấy lên đồn đoán rạn nứt. Dù vậy, Tóc Tiên vẫn giữ im lặng, tập trung cho công việc và các dự án cá nhân thay vì lên tiếng trước tin đồn.