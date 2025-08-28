Nhan sắc hoa hậu có gương mặt "tỷ lệ vàng" 2 lần góp mặt trong lễ diễu binh

Tối 27/8, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã diễn ra trong không khí trang nghiêm. Đây là hoạt động quan trọng nhằm chuẩn bị cho sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc, sẽ được tổ chức vào sáng 2/9 tới.

Trong đội hình các khối tham gia sơ duyệt, sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy và Hoa hậu Lương Thùy Linh tại khối Văn hóa - Thể thao đã thu hút nhiều sự chú ý. Cả hai diện trang phục giản dị, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Sự hiện diện của cả Tiểu Vy và Lương Thùy Linh góp thêm nét trẻ trung, năng động, đồng thời khẳng định vai trò của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Trước đó, vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) tại TPHCM, Hoa hậu Tiểu Vy cũng từng tham gia diễu hành trong khối Văn hóa - Thể thao.

Nhan sắc Hoa hậu Tiểu Vy và Lương Thùy Linh nổi bật giữa đám đông (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong buổi sơ duyệt, Hoa hậu Trần Tiểu Vy nổi bật với vẻ ngoài rạng rỡ, thanh thoát. Trước nay, Tiểu Vy được biết đến là hoa hậu sở hữu gương mặt "tỷ lệ vàng".

Cô cho biết vô cùng vinh dự và xúc động khi được tham gia buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Đây là cột mốc thiêng liêng của dân tộc và cô rất tự hào khi được góp một phần nhỏ bé trong sự kiện trọng đại này.

"Trước đó, tôi từng tham dự lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước tại TPHCM và đó là một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ. Lần này, được đóng góp trong ngày hội lớn của toàn dân tộc càng khiến tôi thêm trân trọng tinh thần đoàn kết và niềm tự hào Việt Nam", mỹ nhân sinh năm 2000 chia sẻ.

Hoa hậu Lương Thùy Linh bên diễn viên Lâm Thanh Nhã đóng phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong khi đó, Hoa hậu Lương Thùy Linh lại gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc trong trang phục áo trắng, khăn quàng đỏ. Tại buổi sơ duyệt, Lương Thùy Linh còn có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ, gương mặt nổi bật như ca sĩ Dương Hoàng Yến, diễn viên Anh Tú...

Trong khoảnh khắc giao lưu với dàn diễn viên phim Mưa đỏ, cô cùng mọi người cất giọng hát ca khúc Còn gì đẹp hơn - nhạc phim nổi tiếng, tạo nên bầu không khí gắn kết, đầy cảm xúc.

Chia sẻ trải nghiệm đặc biệt này, Lương Thùy Linh bày tỏ: "Được góp mặt trong buổi sơ duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là một niềm tự hào vô cùng lớn với tôi.

Khoảnh khắc khoác trên mình chiếc khăn quàng đỏ, đứng giữa không khí thiêng liêng này, tôi càng cảm nhận rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay trong việc tiếp nối truyền thống hào hùng của cha ông".