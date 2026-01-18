Tóc Tiên - Touliver 10 năm gắn bó, thói quen đặc biệt trước khi chia tay

Trên trang cá nhân chiều 17/1, ca sĩ Tóc Tiên thông báo cô và nhà sản xuất âm nhạc Touliver đã chia tay sau 6 năm hôn nhân, hơn 10 năm gắn bó.

Nữ ca sĩ cho biết, quyết định đưa ra sau khi cô và Touliver cân nhắc kỹ lưỡng, đối thoại thẳng thắn và dành thời gian soi chiếu bản thân. Hiện tại, cả hai trở về giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp.

"Cảm ơn vì đã bên nhau 10 năm qua. Không biết cảm ơn bao nhiêu cho đủ. Mong rằng mỗi người trong chúng ta đều có thể nhẹ nhàng bước tiếp hành trình của riêng mình", Tóc Tiên nhắn nhủ chồng cũ.

Nhà sản xuất Touliver cũng bày tỏ sự trân trọng về khoảng thời gian bên Tóc Tiên và chia sẻ bức ảnh của vợ cũ: "Gửi đến một chương đẹp đẽ đã góp phần tạo nên con người tôi của ngày hôm nay. Biết ơn và trân trọng em mãi mãi".

Thông tin Tóc Tiên và Touliver ly hôn nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Trước nay, họ là một trong những cặp sao nổi tiếng, có chuyện tình đẹp, gắn bó suốt một thập kỷ.

Ca sĩ Tóc Tiên (SN 1989) và nhà sản xuất âm nhạc Touliver (SN 1987) quen biết nhau khi hợp tác trong chương trình The Remix 2015. Cặp đôi sau đó trở nên thân thiết, nhiều lần đồng hành cùng nhau trong các sự kiện, các sản phẩm âm nhạc.

Suốt thời gian gắn bó, cả hai hiếm khi chia sẻ về tin đồn tình cảm. Đến năm 2019, hai nghệ sĩ lần đầu xác nhận yêu nhau, cho biết họ đã hẹn hò được khoảng 4 năm.

Tóc Tiên và Touliver kết hôn hồi tháng 2/2020. Đám cưới của cặp sao tổ chức ở Đà Lạt (cũ) trong không gian riêng tư với số lượng khách mời hạn chế, quy định bảo mật thông tin, hình ảnh kín kẽ.

Sau khi lập gia đình, Tóc Tiên tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, bình dị.

Dù là cặp sao được khán giả yêu thích, Tóc Tiên và Touliver ít khi kể về hôn nhân, chỉ thỉnh thoảng chỉ đăng một vài khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hai nghệ sĩ chưa có con, đồng điệu trong nhiều sở thích như nuôi mèo, đi du lịch, tập gym...

Tóc Tiên từng cho biết, trong hôn nhân, cô không có nhiều mong cầu. Nữ ca sĩ và Touliver vun đắp hôn nhân bằng cách dung hòa những khác biệt. Sự tôn trọng, tin tưởng giúp cả hai trở nên gắn kết. Ngoài ra, vì gắn bó cùng người trong nghề, cặp đôi nhận được sự cảm thông của nhau để tập trung cho sự nghiệp.

"Cuộc sống chỉ cần vui là đủ, quan trọng là cả hai đều được thoải mái để tận hưởng, cống hiến cho những điều mình làm. Chúng tôi luôn tôn trọng không gian riêng của nhau. Ví dụ lúc anh ấy bận rộn, tôi không thể nào bắt anh ấy vừa chu toàn sự nghiệp vừa chu toàn việc nhà", Tóc Tiên từng chia sẻ.

Trong một đêm nhạc năm 2022, MC Hoàng Oanh hỏi vui Tóc Tiên vì sao vẫn có thể theo đuổi hình tượng phá cách sau khi đã lập gia đình. Nữ ca sĩ cho biết: "Tôi không nghĩ lập gia đình thì bản thân sẽ dễ bị kiểm soát".

Tóc Tiên cũng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng, chồng không phản đối khi cô ăn mặc gợi cảm vì tôn trọng sở thích của vợ.

Giọng ca 8X cũng từng cho biết, cô xem Touliver là chỗ dựa trong cuộc sống lẫn sự nghiệp. Chặng đường hoạt động âm nhạc của nữ ca sĩ luôn có sự đồng hành, tư vấn của Touliver. Sự bình tĩnh, điềm đạm của Touliver giúp Tóc Tiên tự tin hơn trong nhiều sự lựa chọn.

Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng khẳng định cô là người độc lập, muốn tự mình có trách nhiệm với những sản phẩm âm nhạc thay vì hoàn toàn dựa dẫm bạn đời. Cô cũng bổ trợ ngược lại cho Touliver trong công việc, như cách ứng xử trước truyền thông, phân chia thời gian lịch trình...

Cứ vào mỗi dịp kỷ niệm ngày kết hôn, Tóc Tiên và Touliver giữ thói quen đặc biệt, đó là chụp một bức ảnh với trang phục cưới mà họ từng mặc trong dịp trọng đại năm 2020. Tóc Tiên từng nói vui rằng, cô chỉ mong mỗi năm vẫn có thể mặc vừa chiếc váy đặc biệt để chụp ảnh.

Những khoảnh khắc hai nghệ sĩ kỷ niệm ngày cưới từ năm 2021 đến 2025 do Tóc Tiên chia sẻ vào tháng 2 năm ngoái từng nhận hàng chục ngàn lượt tương tác từ khán giả.

Sau thời gian mặn nồng, Tóc Tiên và Touliver vướng tin đồn rạn nứt từ giữa năm 2025. Nhiều tháng qua, hai nghệ sĩ không xuất hiện công khai cùng nhau, không đăng ảnh chung. Tóc Tiên cũng thường chia sẻ một số bài đăng tâm trạng, ẩn ý gặp chuyện buồn tinh thần.

Năm 2025, Tóc Tiên bận rộn chạy show, làm người mẫu quảng cáo các nhãn hàng thời trang, đồng thời đảm nhận vai trò nhà sản xuất trong chương trình thực tế Tân binh toàn năng. Trong khi đó, Touliver tập trung cho các dự án cùng nhóm SpaceSpeakers.

Tóc Tiên sinh năm 1989, ca hát từ năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, cô về nước hoạt động trở lại, phát hành nhiều ca khúc trở thành hit như: Ngày mai, Có ai thương em như anh, Yêu rồi yêu rồi yêu... Cô từng nhận giải Nghệ sĩ châu Á xuất sắc tại Mnet Asian Music Awards năm 2017. Tóc Tiên chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ, Thanh Sói... Touliver tên thật là Nguyễn Hoàng, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Anh là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và DJ nổi tiếng, đồng thời là người sáng lập nhóm SpaceSpeakers.

