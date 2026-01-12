Nhan sắc gây sốt của “quốc sắc thiên hương” Trương Bá Chi ở tuổi U50

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Trương Bá Chi xuất hiện tại một sự kiện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của công chúng.

Trong clip, nữ diễn viên gây ấn tượng với diện mạo rạng rỡ, gương mặt thanh tú cùng những đường nét sắc sảo. Vẻ ngoài trẻ trung của cô khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ.

Trương Bá Chi trẻ đẹp tại sự kiện gần đây (Ảnh: Sina).

Dưới đoạn video, đông đảo người hâm mộ dành lời khen cho nhan sắc “không tuổi” của Trương Bá Chi, cho rằng cô vẫn duy trì được phong độ ngoại hình hiếm có so với nhiều nghệ sĩ cùng thế hệ.

Trương Bá Chi từng được xem là biểu tượng sắc đẹp của làng giải trí châu Á cuối thập niên 1990. Ngôi sao sinh năm 1980 gia nhập làng giải trí khi mới 17 tuổi, quyết định bỏ học và từ nước ngoài trở về Hong Kong (Trung Quốc) để tìm kiếm cơ hội nổi tiếng.

Nhờ gương mặt xinh xắn, cô nhanh chóng được mời đóng quảng cáo, làm mẫu ảnh trước khi trở thành hiện tượng của làng giải trí xứ Hương Cảng. Sự nghiệp của Trương Bá Chi vụt sáng khi cô lọt vào mắt xanh của “vua hài” Châu Tinh Trì và được giao vai Liễu Phiêu Phiêu trong bộ phim ăn khách Vua hài kịch.

Trương Bá Chi ở tuổi đôi mươi (Ảnh: HK01).

Vai diễn cô gái trẻ mạnh mẽ, cá tính giúp Trương Bá Chi “một bước thành sao”, đồng thời đưa Vua hài kịch trở thành tác phẩm được yêu thích của điện ảnh Hong Kong suốt nhiều năm.

Sau thành công ban đầu, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu ấn qua các phim như Nguyện ước ngôi sao, Vong bất liễu - vai diễn mang về cho cô giải Nữ chính xuất sắc tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong năm 2003. Bên cạnh diễn xuất, cô còn hoạt động trong lĩnh vực ca hát và người mẫu quảng cáo.

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Trương Bá Chi từng được truyền thông ca ngợi là “quốc sắc thiên hương”, mỹ nhân đẹp như tranh vẽ với gương mặt hài hòa, làn da mịn màng và đường nét thanh tú.

Tuy nhiên, khi sự nghiệp đang thăng hoa, cô vướng vào bê bối lộ ảnh riêng tư liên quan đến Trần Quán Hy năm 2008, khiến hình ảnh và con đường nghệ thuật bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Trương Bá Chi vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi U50 (Ảnh: Sina).

Năm 2012, Trương Bá Chi trở lại đóng phim sau thời gian dài nghỉ ngơi, tập trung chăm sóc gia đình và sinh con. Sau ba lần sinh nở, nữ diễn viên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài trẻ trung nhờ chế độ tập luyện, sinh hoạt nghiêm túc.

Trên trang cá nhân với hàng triệu người theo dõi, Trương Bá Chi thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, thói quen chăm sóc da, tập luyện cũng như niềm vui khi chứng kiến các con trưởng thành. Lối sống độc lập, lạc quan giúp cô trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ đơn thân tại Trung Quốc.

Hiện tại, Trương Bá Chi không còn đóng phim thường xuyên nhưng vẫn tích cực góp mặt tại các chương trình thời trang, làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu.

Trương Bá Chi được gọi là "quốc sắc thiên hương" của làng giải trí xứ hương cảng (Ảnh: Sina).

Cô cũng được các tạp chí đánh giá cao về phong cách thời trang và lối trang điểm, đồng thời kiếm nguồn thu lớn từ hoạt động livestream (phát sóng trực tuyến) bán hàng. Bà mẹ ba con sống khá kín tiếng, ít chia sẻ về đời sống tình cảm.

Gần đây, nữ diễn viên vướng vào vụ kiện kéo dài với nhà sản xuất Dư Dục Hưng và Công ty AEG Entertainment. Trương Bá Chi bị khởi kiện vì vi phạm hợp đồng quản lý nghệ sĩ, với số tiền bồi thường lên tới 1,9 triệu USD. Vụ việc bắt đầu từ năm 2020 và hiện vẫn chưa có hồi kết.

Theo HK01, trước toà án, Trương Bá Chi rơi vào trạng thái hoảng loạn, bật khóc và cho rằng bản thân bị lừa dối, lợi dụng. Nữ diễn viên cho biết, điều khiến cô trăn trở nhất hiện nay là các con và luôn nỗ lực hết mình để yêu thương, chăm sóc, mong các con có thể sống vững vàng, độc lập trong tương lai.