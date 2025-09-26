Nhan sắc của NSƯT Kim Oanh sau khi bỏ hơn 1 tỷ đồng phẫu thuật thẩm mỹ

Cách đây gần 2 tháng, NSƯT Kim Oanh - diễn viên quen thuộc với khán giả Việt qua những vai diễn đanh đá, cay nghiệt cả trên sân khấu lẫn truyền hình - gây bất ngờ cho khán giả khi công khai loạt hình ảnh sau thẩm mỹ.

Nhan sắc của NSƯT Kim Oanh sau khi phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi phẫu thuật, Kim Oanh được nhiều người khen trẻ trung và xinh đẹp hơn xưa.

"Khuôn mặt rất đẹp và vẫn còn nét của Kim Oanh", "Như này đạo diễn lại mời vào vai cô gái chưa chồng rồi", "Phẫu thuật thành công đấy chứ, chị ấy như trẻ ra đến 10 tuổi"... là những bình luận của khán giả về nhan sắc của diễn viên Kim Oanh.

Nữ nghệ sĩ cho biết, da mặt của chị vẫn hơi bị căng khi cười, nhưng khoảng 4 tháng nữa, chị sẽ có một diện mạo tự nhiên, thu hút hơn.

NSƯT Kim Oanh tiết lộ rằng, chị đã thực hiện sửa lại dáng mũi, căng da mặt, đính cơ trán, căng da cổ, xóa nếp nhăn li ti dưới viền mắt dưới, bóc mỡ viền hàm, thắt cơ nọng cằm ở một bệnh viện tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, chị còn cấy một lớp mỡ tự thân mỏng trên bề mặt da nhằm khắc phục tình trạng hao hụt mô mỡ nhằm cải thiện độ đầy đặn, căng bóng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Kim Oanh cho biết, sau khi công khai hình ảnh phẫu thuật thẩm mỹ chị đã nhận được sự quan tâm từ công chúng, trong đó có cả những ý kiến khen, chê.

“Tôi từ bé chỉ sợ bố, còn trưởng thành rồi không việc gì phải sợ ai. Tôi nghĩ, làm đẹp cho bản thân là nhu cầu chính đáng. Tôi thích thì làm và thấy đẹp thì chia sẻ để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ yêu bản thân. Tôi chỉ quan tâm đến điều mình muốn, còn mọi người nghĩ sao cũng chỉ là ý kiến riêng của họ”, nữ nghệ sĩ thẳng thắn.

Kim Oanh đã chi 1 tỷ đồng để làm đẹp tại Hàn Quốc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Khi được hỏi chi tiết về ca phẫu thuật, Kim Oanh cho hay, chị thực hiện phẫu thuật căng da mặt tại một bệnh viện uy tín ở Hàn Quốc với các bác sĩ hàng đầu, ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng.

Hậu "dao kéo" 3 ngày, nữ nghệ sĩ đã có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường.

Kim Oanh tiết lộ: “Lần căng da mặt này tôi sử dụng công nghệ hiện đại nhất thế giới, chi phí hơn 1 tỷ đồng nên không phải ai cũng có điều kiện thực hiện. Tôi vào bệnh viện uy tín và được các bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc trực tiếp làm.

Thực tế, trong phẫu thuật thẩm mỹ có những trường hợp gương mặt bị đơ, căng cứng, nhưng ca của tôi được bác sĩ đánh giá là rất thành công. Tôi may mắn nằm trong “99% ca thành công”, bởi bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng tiềm ẩn rủi ro nhất định”.

Kim Oanh kể rằng, khi sang Hàn Quốc, bác sĩ hỏi chị muốn thay đổi ra sao, nghệ sĩ liền đưa tấm ảnh của mình khi đóng phim Những ngọn nến trong đêm và nói: “Tôi muốn giống cô ấy”.

Kim Oanh bộc bạch: “Có người tiếc nét xưa, nhưng tôi nghĩ thời gian sẽ cho thấy mọi thứ vẫn hài hòa".

Mới đây, NSƯT Kim Oanh (ngoài cùng, bên trái) được chú ý khi xuất hiện tại buổi ra mắt phim điện ảnh "Tử chiến trên không" cùng đồng nghiệp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trước khi thẩm mỹ, Kim Oanh thường được các đạo diễn giao cho những vai phản diện bởi gương mặt đanh đá, sắc sảo.

“Tôi quen rồi và công nhận những nhân vật của mình đáng ghét thật. Nếu đáng yêu, họ đã mời tôi vào vai công chúa rồi. Nhưng thà tôi chọn nhân vật đáng ghét, còn hơn là nhạt nhòa, không ai quan tâm. Với gương mặt “đáng ghét” này, không ai mạo hiểm mời tôi đóng nhân vật chính diện”, chị từng chia sẻ.

Thường xuyên đảm nhận những vai phản diện nhưng Kim Oanh không lo lắng bị nhàm chán vì với mỗi nhân vật, chị lại có lối diễn khác nhau. Nữ diễn viên rất say mê nghiên cứu tâm lý đời sống của những vai phản diện, vì thế càng về sau, chị lại càng phải làm tốt hơn và tốt hơn nữa.

"Các bạn hãy xem những nhân vật đanh đá mà tôi từng diễn, khi xếp cạnh nhau sẽ thấy các vai diễn không hề bị lặp lại. Việc này giống như một ổ khóa luôn có chìa khóa riêng. Khi nhận vai, tôi luôn tìm cho mình chìa khóa để mở ra những nhân vật dù cá tính, phản diện hay chính diện.

Tôi tìm những lối diễn khác nhau và quan sát để biến hóa sự phản diện đó trong cùng một dạng vai. Chính chìa khóa đó khiến khán giả thấy những nhân vật của tôi có sức hấp dẫn và thú vị riêng", Kim Oanh chia sẻ.

Kim Oanh sinh năm 1975, tốt nghiệp Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Sau thời gian công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ, từ năm 2007, nữ nghệ sĩ làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhan sắc của Kim Oanh hiện tại và thời chị đóng phim "Những ngọn nến trong đêm" (ở điện thoại) (Ảnh: Facebook nhân vật).

Kim Oanh ghi dấu ấn với những vai phụ mang nét đanh đá trong phim truyền hình: Sóng ở đáy sông, Những ngọn nến trong đêm, Ma làng, Đừng bắt em phải quên... Chị được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2012. Năm 2023, chị lần đầu thử sức với điện ảnh qua phim Người vợ cuối cùng của đạo diễn Victor Vũ.

Ngoài đóng phim, Kim Oanh còn được biết đến với vai trò đạo diễn. Chị cũng hướng dẫn cho nhiều diễn viên trẻ như: Lương Thanh, Quỳnh Kool, Phan Thắng...