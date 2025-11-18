Nhan sắc cô gái dân tộc Thái trắng đoạt giải Á hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 đã khép lại hôm 15/11 với ngôi vị hoa hậu thuộc về Trần Minh Phương đến từ Hà Nội. Kha Thị Thơ (SN 2004, Nghệ An) được trao danh hiệu á hậu 2. Cô cao 1,71m, số đo ba vòng 84-60-90cm, là sinh viên năm 4 của Trường Đại học Nghệ An, khoa Quản trị kinh doanh.

Nhan sắc và hành trình nỗ lực vươn lên của người đẹp dân tộc Thái trắng nhận được sự chú ý đặc biệt của ban giám khảo và khán giả.

Người đẹp dân tộc Thái trắng nhận được sự chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sinh ra và lớn lên tại xã Tương Dương, một trong những địa phương còn nhiều thiếu thốn của Nghệ An, Kha Thị Thơ kể, cô từng trải qua tuổi thơ nhiều khó khăn. Từ nhỏ, cô luôn nỗ lực học giỏi để được vào trường cấp 3 công lập tại TP Vinh (cũ) học tập, phát triển bản thân.

Người đẹp chia sẻ rằng chính những ngày tháng phải trèo đèo, vượt núi đến trường đã rèn cho cô sự kiên định, tinh thần không bỏ cuộc và ý chí vươn lên mạnh mẽ.

Trong quá trình dự thi, Kha Thị Thơ luôn mang theo niềm tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc Thái trắng, một trong những nhóm văn hóa giàu truyền thống của người Thái tại Việt Nam.

Phụ nữ Thái trắng được biết đến với sự dịu dàng, khéo léo, biết vun vén cho gia đình. Họ gắn liền với trang phục áo cóm, váy đen, biểu tượng của sự thuần khiết và duyên dáng.

Kha Thị Thơ cho biết, nghề dệt thổ cẩm và múa xòe là những nét đẹp văn hóa đã nuôi dưỡng tâm hồn cô từ nhỏ. Những giá trị đó đã hình thành nên một Kha Thị Thơ tự tin, giúp cô luôn nổi bật trong suốt hành trình dự thi.

Kha Thị Thơ luôn tự hào về những nét đẹp truyền thống của dân tộc (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong đêm chung kết, Kha Thị Thơ lựa chọn trang phục cổ yếm vừa gợi cảm, vừa tinh tế, thể hiện nét đẹp mềm mại nhưng mạnh mẽ của người con gái Thái trắng. Bộ trang phục giúp Kha Thị Thơ trở thành một trong những thí sinh nổi bật trên sân khấu, ghi dấu ấn mạnh mẽ với ban giám khảo.

Những bức ảnh đời thường của cô cũng nhận được sự quan tâm của khán giả. Người đẹp thường xuất hiện với áo dài, trang phục truyền thống của dân tộc hoặc những thiết kế nhẹ nhàng, thanh lịch. Khán giả nhận xét, Kha Thị Thơ sở hữu nét đẹp dịu dàng, gương mặt thanh tú và vóc dáng cân đối.

Nhan sắc trong trẻo của người đẹp dân tộc Thái trắng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau cuộc thi, Kha Thị Thơ chia sẻ, cô mong muốn phát triển giáo dục tại Tương Dương, nơi cô sinh ra. Cô hy vọng trẻ em vùng cao sẽ được quan tâm nhiều hơn trong việc đến trường, tiếp cận tri thức và theo đuổi ước mơ.

"Tôi muốn góp phần giúp các em nhỏ có điều kiện học tập tốt hơn. Đó là điều tôi luôn ấp ủ từ khi rời quê xuống Vinh học cấp 3", người đẹp tâm sự.

Kha Thị Thơ cho biết danh hiệu á hậu 2 không chỉ là thành quả cho những nỗ lực không ngừng của cô mà còn là lời khẳng định rằng mỗi cô gái đều có quyền mơ ước và tỏa sáng bằng chính bản sắc của mình.