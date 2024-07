Nhan sắc 4 mỹ nhân nổi tiếng bất ngờ dự thi Miss Universe Vietnam 2024

Xuất hiện tại vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, Kỳ Duyên, MLee, Trà My hay Phí Phương Anh đều là những cái tên gây chú ý, nhận được nhiều sự ủng hộ từ dân mạng.

Kỳ Duyên

Nguyễn Cao Kỳ Duyên (SN 1996, Nam Định) được biết đến là Hoa hậu Việt Nam 2014. Thời điểm mới đăng quang, người đẹp mới tròn 18 tuổi và từng phải đối diện với nhiều ồn ào, tranh cãi.

Sau khi hết nhiệm kỳ hoa hậu, Kỳ Duyên tích cực hoạt động nghệ thuật ở nhiều vai trò khác nhau và trở thành gương mặt được nhiều nhà thiết kế tin tưởng, lựa chọn để mở màn cho các show diễn thời trang.

Ngoài ra, người đẹp gốc Nam Định còn làm giám khảo, huấn luyện viên cho nhiều cuộc thi, chương trình như: The Look Vietnam 2017, Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hoa hậu Thể thao 2022, The Face Vietnam 2023…

Thời gian gần đây, Kỳ Duyên chuyển hướng sang mảng kinh doanh thời trang và là nhà sáng tạo nội dung liên quan đến lối sống lành mạnh, chia sẻ phương pháp tập luyện giữ gìn vóc dáng.

Vốn có sẵn danh hiệu hoa hậu nên việc người đẹp gốc Nam Định bất ngờ ghi danh trở thành thí sinh tại cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024 nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ người hâm mộ sắc đẹp.

MLee

MLee (tên thật Quách Tapiau Maily, SN 1992, TPHCM) mang hai dòng máu Việt Nam - Pháp. Cô được biết đến với vai trò ca sĩ, diễn viên có hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật.

Thời điểm trước khi ra mắt, MLee từng có thời gian theo học tại trường đào tạo tài năng trẻ của diễn viên, đạo diễn Ngô Thanh Vân. Tham gia nghệ thuật từ khi còn trẻ nhưng người đẹp sinh năm 1992 vẫn chưa để lại được nhiều dấu ấn.

Gần đây, cô được biết đến nhiều hơn khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 và thành công góp mặt trong đội hình ra mắt cuối cùng.

Sau đó, "bông hồng lai" tiếp tục gây bất ngờ khi đăng ký dự thi Miss Universe Vietnam 2024. Với gương mặt xinh đẹp, hình thể chuẩn, nữ ca sĩ là một trong những nhân tố gây chú ý của mùa giải năm nay.

Trà My

Nguyễn Thị Trà My (SN 1992, Hà Nội) là người mẫu chuyên nghiệp hoạt động chủ yếu tại TPHCM. Tên tuổi của cô được khán giả biết đến khi giành giải Á quân tại chương trình Vietnam's Next Top Model 2011.

Sau cuộc thi, Trà My trở nên khá im ắng và không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông. Năm 2018, người mẫu sinh năm 1992 bất ngờ xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Milan Thu - Đông 2018 (Ý) với vai trò người mẫu quốc tế.

Thời gian gần đây, Trà My bắt đầu hoạt động chăm chỉ trở lại tại các sàn diễn thời trang trong nước và dần lấy lại tên tuổi khi tham gia chương trình truyền hình thực tế The New Mentor 2023.

Với thân hình mảnh mai, Trà My có thể biến hóa linh hoạt trong nhiều phong cách khác nhau. Xuất hiện tại vòng sơ khảo của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2024, cô gây chú ý với gương mặt đậm chất Á Đông, cùng chiều cao nổi bật 1,78m.

Phí Phương Anh

Phí Phương Anh (SN 1997, Hà Nội) được cộng đồng mạng biết đến khi trở thành Quán quân chương trình The Face Vietnam 2016. Sau cuộc thi, Phí Phương Anh hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, gương mặt đại diện cho các thương hiệu nổi tiếng…

Chân dài sinh năm 1997 còn lấn sân sang lĩnh vực ca hát nhưng nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ dư luận. Cô từng ra mắt các sản phẩm âm nhạc như: Răng khôn, Mập mờ, Buồn không thể buông…

Với chiều cao 1,75m cùng số đo 3 vòng 78-60-85, Phí Phương Anh ưu tiên diện những trang phục có thiết kế cắt xẻ gợi cảm, váy dáng ngắn để khoe khéo vóc dáng thon gọn. Đôi khi, cô làm mới bản thân nhờ thử nghiệm phong cách thời trang cá tính, năng động.

Gần đây, Phí Phương Anh liên tục "thả thính" việc tham gia một cuộc thi nhan sắc khi chia sẻ những hình ảnh tập luyện kỹ năng trình diễn. Sau nhiều lời đồn đoán, người đẹp 27 tuổi được công bố là một trong những thí sinh của Miss Universe Vietnam 2024.

Ảnh: FBNV