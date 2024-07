Hậu sinh con đầu lòng, Doãn Hải My "gây sốt" với vóc dáng thon gọn

Khi thực hiện bộ ảnh kỷ niệm mang bầu lần đầu, Hải My không có quá nhiều thay đổi về vóc dáng so với lúc còn là thiếu nữ. Diện trang phục đơn giản gồm áo crop top (áo dáng ngắn) và quần jeans, người đẹp sinh năm 2001 tự tin khoe khéo bụng bầu "to vượt mặt" (Ảnh: FBNV).