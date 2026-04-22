Nhạc sĩ Phạm Tuyên, Tùng Dương và Xệ Xệ ra mắt MV lan tỏa tình yêu nước

MV "Có Bác trong tim" quy tụ 3 thế hệ nghệ sĩ Phạm Tuyên, Tùng Dương, Xệ Xệ (Video: Nhân vật cung cấp).

Tối 22/4, MV Có Bác trong tim chính thức ra mắt trên các nền tảng nhạc số, đánh dấu sự kết hợp giữa nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca sĩ Tùng Dương và giọng ca thiếu nhi Xệ Xệ. Sản phẩm được giới thiệu trong dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026).

Dự án được khơi nguồn từ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng do nhạc sĩ Phạm Tuyên sáng tác vào tháng 4/1975. Từ một tác phẩm quen thuộc gắn với ký ức nhiều thế hệ, ê-kíp lựa chọn hướng tiếp cận mới, kết hợp yếu tố đương đại nhằm đưa ca khúc đến gần hơn với khán giả trẻ, đặc biệt là thiếu nhi.

Thay vì đi theo lối kể chuyện mang tính hoài niệm, MV tập trung vào việc chuyển tải tinh thần lịch sử qua ngôn ngữ hình ảnh và âm nhạc trẻ trung, gần gũi. Các chi tiết được sử dụng tiết chế, hướng tới việc gợi mở cảm xúc về tình yêu quê hương và sự hiện diện của hình tượng Bác Hồ trong đời sống hôm nay.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở sự kết hợp giữa các thế hệ nghệ sĩ. Tùng Dương đảm nhận vai trò dẫn dắt với chất giọng giàu nội lực, trong khi Xệ Xệ mang đến màu sắc tươi sáng, hồn nhiên. Sự xuất hiện của nhạc sĩ Phạm Tuyên góp phần tạo nên chiều sâu cho tác phẩm, đồng thời thể hiện sự kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai trong âm nhạc.

Theo ê-kíp, trong quá trình thực hiện, nhạc sĩ Phạm Tuyên đã ký tặng bản phổ ca khúc Như có Bác trong ngày đại thắng cho Xệ Xệ như một sự trao truyền giá trị giữa các thế hệ.

Tùng Dương và Xệ Xệ trong MV "Có Bác trong tim" (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Phần âm nhạc được Giám đốc âm nhạc Cao Thanh Thảo My phối khí theo hướng hiện đại, sử dụng nền trap-hiphop kết hợp cùng các chất liệu dân tộc như sáo và đàn tranh. Cách xử lý này giúp giữ được bản sắc âm nhạc Việt Nam, đồng thời tạo sự gần gũi với thị hiếu của khán giả trẻ.

MV được dàn dựng với trọng tâm là âm nhạc và cảm xúc. Bối cảnh chính được thực hiện tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cùng một số cảnh quay tại nhà riêng của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

Những hình ảnh như lá cờ Tổ quốc, tư liệu lịch sử, hay biểu cảm của các nghệ sĩ và thiếu nhi được khai thác ở mức vừa phải, góp phần làm nổi bật tinh thần tri ân và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Chị Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên xúc động khi ca khúc kinh điển được làm mới, mang đến màu sắc tươi trẻ, gần gũi hơn với trẻ em thời hiện đại.

Hình ảnh quảng bá MV "Có Bác trong tim" với sự tham gia của nhạc sĩ Phạm Tuyên, Tùng Dương, Xệ Xệ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị Hồng Tuyến chia sẻ: “Rõ ràng, dù ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ, giá trị âm nhạc và giai điệu của bài hát vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trong bối cảnh mới, khi người trẻ yêu thích những giai điệu sôi động hơn thì cách thể hiện của Xệ Xệ cũng như các bạn khác là rất phù hợp. Tôi nghĩ khán giả trẻ sẽ yêu thích sản phẩm này. Một tác phẩm "quốc dân" được hát theo cách mới mẻ hơn, thức thời hơn thì giá trị âm nhạc cũng sẽ còn trường tồn mãi".

Trong khi đó, ca sĩ Tùng Dương đánh giá sự kết hợp giữa các thế hệ trong dự án lần này là một cách tiếp cận phù hợp để lan tỏa giá trị âm nhạc và tinh thần dân tộc trong bối cảnh hiện đại.