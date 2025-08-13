Nguyễn Văn Chung không áp lực tỷ view sau "Viết tiếp câu chuyện hoà bình"

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025), hướng tới 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 12/8 tại Hà Nội, ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã chính thức ra mắt MV Nguyện thề vì bình yên - sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung.

Tác phẩm là lời tri ân trang trọng gửi đến lực lượng Công an nhân dân, khắc họa hình ảnh người chiến sĩ trong thời bình với kỷ luật, bền bỉ và tinh thần “vì dân phục vụ”.

Dự án có sự đồng hành của Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Ban Chỉ huy huấn luyện diễu binh A50. Giảng viên chuyên môn trực tiếp hướng dẫn để từng động tác, thế võ, bước chân điều lệnh được chuẩn xác, bảo đảm tính chuyên môn và an toàn.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và ca sĩ Duyên Quỳnh chia sẻ tại buổi họp báo ra mắt MV "Nguyện thề vì bình yên" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Văn Chung cho biết, nguồn cảm hứng để anh viết Nguyện thề vì bình yên đến trong nắng lửa tháng Tư, giữa những ngày tập luyện gấp rút của các đơn vị tham gia đội hình diễu binh A50 (kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước).

Sau các chuyến biểu diễn, giao lưu tại thao trường, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có dịp quan sát rất gần những giờ học, buổi tập bắn, tập võ, những bước chân điều lệnh đều tăm tắp.

Ở đó, anh bắt gặp sự tập trung, những giọt mồ hôi kiên trì và niềm tự hào lặng thầm trên gương mặt người chiến sĩ trẻ. Những chi tiết đời thường ấy, không cầu kỳ, không phông nền, nhưng đủ để đánh thức mạch cảm xúc và thôi thúc người nghệ sĩ cầm bút.

“Tôi không viết bằng khuôn mẫu, mà viết bằng những gì mắt thấy, tim cảm… Có những phút giây ở thao trường khiến tôi nhận ra: Bài hát phải là lời thề nguyện bình yên, chứ không chỉ là lời ngợi ca”, anh chia sẻ.

Đáng chú ý, ca khúc được hoàn thiện chỉ trong 72 giờ, không phải từ nhiệm vụ đặt hàng mà xuất phát từ thôi thúc nội tâm.

Chia sẻ về lần hợp tác với Duyên Quỳnh sau ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh muốn nhân dịp này để giúp nữ ca sĩ rèn luyện thêm khả năng sáng tác.

Theo anh, Duyên Quỳnh là người từng đi nhiều, trải nghiệm nhiều, có cảm nhận sâu sắc và được đào tạo bài bản, chính quy.

Anh nói: “Tôi mong khán giả sẽ thấy một Duyên Quỳnh đa năng - không chỉ là ca sĩ biểu diễn mà còn là nghệ sĩ sáng tác, với trái tim nhiệt thành hướng về quê hương, đất nước.

Vì vậy, tôi động viên Quỳnh viết bằng cảm xúc thật, sau đó tôi sẽ góp ý, chỉnh sửa để cô hoàn thiện những ca khúc mang dấu ấn riêng, trở thành niềm tự hào và tình cảm riêng của Quỳnh dành cho Tổ quốc".

Thay vì dừng ở bản audio, ê-kíp quyết định thực hiện MV và đưa ca khúc về đúng không gian thao trường - nơi cảm xúc ra đời.

MV được sản xuất như dự án "0 đồng" về kinh phí nhưng "vô giá" về tình cảm và sự đồng lòng, nhờ hỗ trợ tận tâm từ Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, Cục Công tác Chính trị - Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động và Ban Chỉ huy huấn luyện điều binh A50.

Sản phẩm tái hiện chân thực qua thao trường, lớp học, sân tập võ, bài tập bắn, đội hình điều lệnh - nơi người trẻ rèn mình vì bình yên nhân dân. Với ê-kíp, đây là dự án không đặt nặng ngân sách; với nghệ sĩ, là hành động tri ân.

Trong 3 ngày ghi hình liên tục (28-30/7), ê-kíp làm việc giữa nắng nóng đỉnh điểm, với tổng cộng 65 cán bộ, giảng viên, học viên tham gia (từ Trường Cao đẳng An ninh Nhân dân I, khối nữ Cảnh sát đặc nhiệm và các khối diễu binh A50).

Ca sĩ Duyên Quỳnh chỉ có 1 ngày huấn luyện trước khi hóa thân thành nữ học viên Công an nhân dân (CAND), trải qua các động tác điều lệnh, võ thuật và thao tác chiến thuật.

Trung tá Trần Lan Phương, Giảng viên Khoa Trinh sát an ninh, người trực tiếp hướng dẫn, cho biết: "Duyên Quỳnh là nghệ sĩ nên ban đầu gặp khó khăn khi sử dụng trang thiết bị, động tác võ thuật CAND.

Tuy nhiên, với sự thông minh, nhanh nhẹn cùng hỗ trợ từ trường, cô đã nhanh chóng hòa nhập và hóa thân thành chiến sĩ CAND thực thụ.

Với một giáo viên Công an nhân dân như tôi, đó là hình ảnh đẹp nhất, gợi tôi nhớ thời mình cũng khoác quân phục, ngồi học và được thầy cô truyền dạy lòng yêu Tổ quốc, yêu đồng bào, yêu ngành, yêu nghề. Hình ảnh ấy như vẽ lại trong tôi cả hành trình trưởng thành của nhiều thế hệ học viên: Từ những sinh viên trẻ đầy ước mơ, đến những người sẵn sàng cống hiến cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Duyên Quỳnh hóa thân thành chiến sĩ CAND trong "Nguyện thề vì bình yên" (Ảnh: Ban tổ chức).

Thiếu tá Lại Tiến Trung, Giảng viên Khoa Quân sự - Võ thuật - Thể dục thể thao, chia sẻ thêm: "Thông thường cần thời gian dài để hoàn thành, nhưng với quyết tâm của cả thầy trò và ê-kíp, chúng tôi đã hoàn thành tốt nhiệm vụ dù quay dưới nắng nóng".

Đạo diễn Đặng Xuân Trường mang đến ngôn ngữ hình ảnh chân thực, tiết chế, giàu biểu tượng, tập trung vào hành trình của nữ học viên CAND qua lớp học lý luận, sân bắn, sàn võ, đội hình điều lệnh và quảng trường diễu binh.

Xen lẫn là các biểu tượng lịch sử như sắc cờ, tượng đài, khoảnh khắc tưởng niệm. "Chúng tôi không dựng lại sự hào hùng bằng phông nền, mà để sự kiên định hiện lên từ ánh mắt, nhịp bước và giọt mồ hôi", đạo diễn nói.

Bên lề họp báo, khi được hỏi về áp lực so với thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bày tỏ: "Tôi sáng tác không phải vì mục tiêu ca khúc đó sẽ trở thành hit, đạt tỷ view hay lọt top thịnh hành âm nhạc. Tôi viết vì tình cảm dành cho Tổ quốc, quê hương và đất nước và các lực lượng Công an, Quân đội... Nếu ca khúc được đông đảo khán giả hưởng ứng đó là niềm vui, sự khích lệ với tôi nhưng nếu chỉ được một bộ phận lắng nghe tôi cũng không buồn".

Nguyễn Văn Chung cho biết anh không áp lực ca khúc Nguyện thề vì bình yên sẽ đạt hàng tỷ view như Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Bởi anh cho rằng, mỗi bài hát đều có một số phận riêng. Ngay cả những ca khúc được đón nhận rộng rãi cũng có thể nổi bật nhờ những yếu tố bất ngờ, như gặp đúng thời điểm, đúng con người, hoặc được lan tỏa nhờ một sự kiện đặc biệt.

"Không có công thức chung, cũng chẳng có mã số nào đảm bảo. Tất cả phụ thuộc vào sự đón nhận và tình cảm của khán giả. Và tôi luôn sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với các ca khúc của mình, vì với tôi, mỗi bài hát đều là một đứa con tinh thần quý giá, được viết ra bằng trọn vẹn cảm xúc của thời điểm ấy", anh nói.

MV Nguyện thề vì bình yên không chỉ là sản phẩm tri ân mà còn nhắc nhở về cái giá của bình yên, hứa hẹn chạm đến cảm xúc công chúng trong dịp kỷ niệm lớn, góp phần lan tỏa hình tượng người chiến sĩ CAND trong thời bình.