Chủ tịch Hội nhạc sĩ Việt Nam nói về hiện tượng nhạc "rác" trên mạng xã hội

Ngày 13/11 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi "Sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch" để tôn vinh giá trị, tinh thần và bản sắc của những người đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Phạm Sỹ).

Thiếu tướng, nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam - cho biết, đây là lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, một cuộc phát động sáng tác ở cấp Bộ được triển khai.

Nhạc sĩ khẳng định rằng, cuộc vận động này không chỉ là một sự kiện sáng tác đơn thuần mà đã tạo ra điều kiện và cơ hội quý báu để các nhạc sĩ có thể bày tỏ tình cảm chân thành của mình đối với ngành nghề.

Trước việc thời gian gần đây, nhiều ca sĩ bị nhắc tên, thậm chí bị xử phạt vì hát ca khúc có lời phản cảm, nhạc sĩ Đức Trịnh cho phóng viên Dân trí biết, ông ủng hộ những quyết định của các cơ quan chức năng để làm trong sạch môi trường âm nhạc Việt Nam.

"Có một thực tế, nhiều người sáng tác "hùa theo" các trào lưu trên mạng xã hội để sáng tác các bài hát không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Vì thế việc lên án mạnh mẽ của các văn nghệ sĩ và định hướng của các cơ quan chức năng sẽ làm giảm tình trạng này. Hơn hết, nghệ sĩ cần phải làm nghề chỉn chu thì mới có các bài hát có ca từ đẹp", ông Đức Trịnh nói.

Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng, khán giả cũng cần nâng cao thị hiếu thưởng thức, để các bài hát nhạc "rác" không còn cơ hội được chia sẻ. Nếu không còn "đất sống", hiện tượng ca khúc có lời phản cảm mới chấm dứt.

Tại sự kiện, ông Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh rằng, cuộc thi "Sáng tác bài hát về ngành văn hóa, thể thao và du lịch" được tổ chức nhằm tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động toàn ngành.

"Chúng ta vẫn còn nhớ những ca khúc đã đi vào lòng người như: Tổ quốc gọi tên mình, Người Hà Nội, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh... hay những bài hát ca ngợi người lính, người thầy, người công nhân - những lực lượng làm nên sức mạnh của đất nước.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi với mong muốn tìm kiếm những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật và sức lan tỏa cao, ca ngợi niềm tin, tình yêu nghề và khát vọng cống hiến của đội ngũ cán bộ, viên chức, nghệ sĩ, vận động viên và người lao động toàn ngành...", ông Đông nói.

Các đại biểu nhấn nút phát động cuộc thi (Ảnh: Phạm Sỹ).

Theo Ban tổ chức, cuộc thi dành cho các nhạc sĩ chuyên nghiệp và không chuyên là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang sống, làm việc, học tập và lao động tại Việt Nam; các tổ chức, cá nhân, công chúng yêu âm nhạc, có khả năng sáng tác âm nhạc tham gia.

Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại: Thính phòng, nhạc nhẹ, dân gian đương đại, Jazz, Pop, Rock, tốp ca, đơn ca... Thời gian nhận tác phẩm bắt đầu từ ngày 13/11 đến hết ngày 15/12 năm nay. Lễ tổng kết, trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 31/12 tại Hà Nội.