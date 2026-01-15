Nhã Phương sắp sinh con lần 3, Trường Giang "xót vợ" vì phải xa nhà

Mới đây, vợ chồng Nhã Phương - Trường Giang cùng các con thực hiện bộ ảnh kỷ niệm nhân dịp sắp đón thành viên mới.

"So với bộ ảnh khi tôi mang bầu bé Hope, bộ ảnh lần này tôi chụp muộn hơn. Chúng tôi phải sắp xếp lịch trình rất lâu vì ông xã đợt này vô cùng bận rộn. Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm của gia đình tại nhà vườn ở Đà Lạt trong không gian ấm áp, hạnh phúc", Nhã Phương chia sẻ.

Nhã Phương hiện bước vào những tuần cuối của thai kỳ. Trong loạt ảnh, cô khoe vẻ đẹp rạng rỡ, ngọt ngào, tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên chồng cùng các con Destiny, Hope.

Khán giả khen con gái đầu lòng của cặp đôi ngày càng xinh xắn, tự tin trước ống kính. Trong khi đó, cậu bé Hope có vẻ ngoài kháu khỉnh, nhiều nét giống cha.

Bước sang năm thứ 8 về chung nhà, Trường Giang - Nhã Phương vẫn tình tứ, lãng mạn như thuở mới yêu. Người hâm mộ nhận xét tổ ấm của cặp sao là một trong những "gia đình kiểu mẫu" đáng ngưỡng mộ của showbiz.

Nhã Phương hé lộ, thai kỳ lần này mang đến cho cô những trải nghiệm khác nhau so với khi mang bầu Destiny và Hope. Tuy nhiên, sức khỏe cô ổn định. Hằng ngày, cô duy trì việc tập luyện nhẹ nhàng để cải thiện năng lượng và tâm trạng.

Những tháng qua, khi cô mang thai con thứ ba, ông xã luôn tận tình chăm sóc. Dù bận rộn với nhiều lịch trình và chăm chút cho phim điện ảnh Nhà ba tôi một phòng, Trường Giang vẫn san sẻ trách nhiệm, đồng hành với vợ.

Có thời điểm, Nhã Phương kén ăn, ăn uống không ngon miệng khiến Trường Giang lo lắng. Vì thế, dù bận rộn đến mấy, anh cũng cố gắng đích thân vào bếp, nấu những món bổ dưỡng và hợp khẩu vị cho bà xã tẩm bổ.

"Anh Trường Giang nhiều tháng qua bận rộn với đoàn phim, xót vợ con vì không thể ở bên vợ con mỗi ngày. Khi rảnh rỗi, anh luôn tranh thủ chăm sóc tôi bằng những món ngon và dành thời gian chơi cùng các con", Nhã Phương hé lộ.

Dù vai trò làm mẹ nhiều vất vả, Nhã Phương vẫn vượt qua những áp lực nhờ có chồng con làm động lực. "Bé Hope mới hơn 2 tuổi, chưa hiểu rõ vai trò làm anh. Tôi thương con gái lớn vì phải chia sẻ ba mẹ với các em. Tôi luôn tự nhủ phải dành nhiều thời gian tâm sự cùng công chúa nhỏ, để con không tổn thương và kết nối nhiều hơn với các em", nữ diễn viên nói thêm.

Bên cạnh chu toàn việc chăm sóc tổ ấm, Nhã Phương cũng hỗ trợ chồng trong vai trò giám đốc tuyển chọn của phim Nhà ba tôi một phòng, cùng chồng lựa chọn các gương mặt phù hợp với từng vai diễn.

"Hạnh phúc lớn nhất của tôi là được làm hậu phương của anh Trường Giang, chăm sóc con cái. Đã 6 năm rồi, chồng tôi mới quay lại với điện ảnh và anh ấy rất tâm huyết với tác phẩm. Không có gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng đồng hành với nhau trong lĩnh vực cả hai đều yêu thích", Nhã Phương bộc bạch.

Thời gian qua, một số hình ảnh lộ khuyết điểm của Nhã Phương bất ngờ gây chú ý trên mạng xã hội. Nói về điều này, nữ diễn viên cho rằng sắc vóc phụ nữ luôn thay đổi sau những lần mang bầu, sinh nở và nuôi con.

Theo Nhã Phương, phụ nữ và đặc biệt là nghệ sĩ nữ ai cũng mong mình xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ. Dù vậy, cô không chạnh lòng hay áp lực về những thay đổi bề ngoài. Bởi với cô, chào đón và nâng niu những sinh linh bé nhỏ là hạnh phúc vô cùng thiêng liêng.

Nhã Phương nhắn nhủ khán giả: "Những tháng đầu của thai kỳ, đôi khi tôi hơi mệt, nhưng nhờ kết hợp tập luyện với chế độ dinh dưỡng khoa học, trộm vía mọi thứ hiện tốt hơn. Mong những người yêu thương yên tâm về tôi".

Nhã Phương sinh năm 1990, tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi. Cô từng góp mặt trong các phim điện ảnh như: Quả tim máu, Vừa đi vừa khóc, 49 ngày, Tuổi thanh xuân, 1990... Trường Giang sinh năm 1983, nổi tiếng từ vai diễn Mười Khó trong liveshow "Bước chân miền Trung" năm 2011. Từ năm 2015 đến nay, anh tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế, sân khấu hài, MC, đóng phim điện ảnh. Trường Giang và Nhã Phương kết hôn vào tháng 9/2018, sau 3 năm hẹn hò với nhiều thăng trầm. Cả hai có 2 con là bé gái Destiny (SN 2019) và bé trai Hope (SN 2023). Con thứ 3 của cặp đôi dự kiến chào đời cuối tháng 1.

Ảnh: Mạnh Bi