Lan Phương sau biến cố hôn nhân: Vóc dáng thon gọn, nhan sắc rạng rỡ

Lan Phương đã nộp đơn ly hôn đơn phương tại TAND Hà Nội từ cuối tháng 5 và đang trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục. Thời gian qua, trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ hình ảnh vui vẻ bên các con.

Trong một video đăng tải hồi cuối tháng 8, nữ diễn viên tự tin khoe cơ bụng và thân hình thon gọn trong buổi tập nhảy. Cô cho biết cảm thấy hạnh phúc khi được làm những việc bản thân yêu thích.

Hình ảnh của Lan Phương trong dịp lễ vừa qua nhận nhiều lời khen từ dân mạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Lan Phương tâm sự, cô từng gặp nhiều vấn đề sức khỏe vì giảm cân nhanh, thức khuya nhiều, stress khi một mình chăm hai con sau đổ vỡ hôn nhân. Để lấy lại vóc dáng tự tin tham gia các dự án phim ảnh mới, cô quyết tâm cải thiện.

Nữ diễn viên tập pilates, rồi chuyển qua gym, chạy bộ. Bên cạnh đó, cô kết hợp các biện pháp thẩm mỹ hiện đại như nâng cơ, trẻ hóa da mặt, mát-xa giảm mỡ, làm săn chắc vùng bụng... đồng thời ăn uống lành mạnh như ăn nhiều chất xơ, tinh bột kháng, hạn chế tối đa tinh bột trắng, đường trắng, dầu mỡ, đồ ăn sẵn…

Nữ diễn viên cho biết: "Việc tập luyện và ăn uống khoa học giúp cơ thể tôi khỏe mạnh hơn nhiều, đủ sức hồi phục lại nhanh nhất mỗi khi bị căng thẳng tấn công. Sức bền, sức mạnh của cơ thể đều tăng rõ rệt".

Lan Phương và con gái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, những hình ảnh đời thường của Lan Phương nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và vóc dáng. Ở tuổi 42, nữ diễn viên sở hữu làn da căn bóng, cơ thể săn chắc hơn, múi bụng rõ dần.

Lan Phương nói, hiện tại cô cố gắng lấy lại cân bằng, ổn định tâm lý để tập trung vào công việc, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, đủ sức lo cho hai con sau ly hôn.

Kỳ nghỉ lễ vừa qua, nữ diễn viên tự chăm hai con gái Lina và Mia, không thuê người giúp việc. Thừa nhận không giỏi nấu ăn, Lan Phương vào bếp làm một số món đơn giản cho 3 mẹ con, dọn dẹp nhà cửa, chơi với các con và dành thời gian đưa các bé ra ngoài cảm nhận không khí đại lễ.

"Một mình chăm con cũng có lúc tôi thấy mệt mỏi, bất ổn nhưng sau đó mọi thứ lại đâu vào đấy", Lan Phương nói.

Sau biến cố hôn nhân, Lan Phương dần lấy lại năng lượng tích cực, dành thời gian tập nhảy, gặp gỡ bạn bè, chăm sóc nhan sắc (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau khi tuyên bố ly thân với ông xã người Anh, Lan Phương về Hà Nội, sống cùng hai con Lina và Mia tại một chung cư cao cấp ở Tây Hồ. Hai con của cô học ở trường quốc tế gần nhà. Ngoài đóng phim, Lan Phương còn kinh doanh quán cà phê để có thêm thu nhập nuôi con.

Lan Phương từng cho biết, cô đối diện với nhiều vấn đề về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần khi hôn nhân đổ vỡ. Trên trang cá nhân, cô từng chia sẻ về tình trạng sức khỏe đáng báo động của mình như đau bụng, nôn liên tục, huyết áp tụt, toàn thân lạnh cóng, áp lực máu lên não thấp…

Ngoài ra, bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng cường giáp - bệnh lý nội tiết dễ khiến cơ thể suy nhược và mệt mỏi. Những triệu chứng này ảnh hướng đến công việc và chất lượng cuộc sống của cô. Hiện tại, diễn viên đã thấy ổn hơn.