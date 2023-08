"Nhà mình lạ lắm!": Những bí ẩn phía sau chuyện bi hài về gia đình giả

Original Series mới nhất của K+ xoay quanh một gia đình giả được tạo nên bởi một nhóm diễn viên chuyên nghiệp lẫn tay ngang. Ham thù lao hậu hĩnh, họ nhận vai đóng giả người thân của Thanh Mỹ (Nhã Uyên) - cô bé mất hết gia đình sau một tai nạn thảm khốc. Mỗi người mỗi nết, họ gây ra đủ thứ chuyện cười ra nước mắt khi chung sống dưới một mái nhà và cùng nhau chăm lo cho Thanh Mỹ.

Nhưng song hành với tuyến truyện chính này, những lát cắt về cặp đôi Thành (cậu ruột của Thanh Mỹ do Samuel An đóng, là người thuê gia đình giả cho cô bé) và Kim (hôn thê của Thành do Hương Giang đóng) cũng gây chú ý.

Kim có nhiều hành vi lén lút với Huân (Ảnh: K+).

Kim giấu Thành âm thầm chi tiền cho Huân (Nhan Phúc Vinh) tìm giúp mình chiếc điện thoại của bé Thanh Mỹ - món đồ đã thất lạc sau ngày gia đình cô bé gặp tai nạn.

Theo dòng ký ức của Kim, chuyện cũ được lật lại. Thì ra, Kim vốn giúp bố Thanh Mỹ trong một phi vụ hối lộ. Một lần, Kim đến nhà trao đổi công việc với ông thì vô tình bị cô bé cầm điện thoại ghi hình lại. Kim cho rằng đó có thể là bằng chứng chỉ tội cô. Khi chuyện xấu bị báo chí phanh phui, bố của Thanh Mỹ lật mặt, phủi tay bỏ mặc Kim một mình đối mặt với khủng hoảng. Sau cuộc cãi vã, Kim lái xe đuổi theo gia đình Thanh Mỹ và chứng kiến thảm án thương tâm.

Mối quan hệ giữa Thành và Kim vẫn còn là ẩn số (Ảnh: K+).

Lo lắng bị lật tẩy vụ hối lộ, Kim cũng tỏ ra vô cùng bức xúc khi cho rằng Thành, cậu ruột của Thanh Mỹ, liên tục cản trở bạn gái lên chức dù đã ngồi được lên chiếc ghế chủ tịch tập đoàn với sự giúp đỡ cô. Qua các tập đầu tiên, Thành luôn hiện diện là người cậu một lòng yêu thương, lo lắng cho cháu gái. Tuy nhiên, có vẻ anh vẫn luôn đề phòng Kim, vị hôn thê vẫn luôn sát cánh bên mình.

Dù xuất hiện không nhiều, Kim và Thành được xây dựng thú vị, đa chiều, để lại ấn tượng với vẻ bí ẩn cùng những tính toán khó đoán. Rốt cuộc giữa cả hai thực sự có tình yêu hay chỉ toàn những mưu đồ lợi dụng? Liệu Kim có liên quan đến vụ thảm án của gia đình Thanh Mỹ hay không? Đó là những câu hỏi cần lời giải đáp trong các tập phim còn lại.

Vai diễn Thành của Samuel An với hình tượng khác biệt, nặng tâm lý (Ảnh: K+).

Samuel An từng gây thiện cảm với khán giả bằng hình tượng lịch lãm, hào hoa. Đến với vai Thành của Nhà mình lạ lắm!, anh tạo nên hình tượng khác biệt, nhiều bí ẩn hơn.

Chàng trai Việt kiều cho biết đây là vai diễn tâm lý nặng nhất, đòi hỏi thời gian chuẩn bị nhiều nhất mà anh từng đóng. Nhưng đó cũng là lý do thuyết phục anh nhận vai. Ngay cả những lúc nghỉ quay, Samuel cũng không ngừng nghĩ về nhân vật Thành, nuôi dưỡng cảm xúc của nhân vật song song đời sống cá nhân của mình. Anh cũng lần đầu diễn cặp với đàn chị Hương Giang và thể hiện những cảnh tình tứ khá thoải mái.

Samuel An và đàn chị Hương Giang có nhiều cảnh tình tứ nhẹ nhàng (Ảnh: K+).

Vẫn duy trì không khí vui nhộn và đầy tiếng cười - tiếng cãi cọ của gia đình, nhưng Nhà mình lạ lắm! tạo thêm điểm nhấn bằng câu chuyện mang màu sắc trinh thám mà vẫn mang tâm lý gia đình sâu sắc, cho thấy kịch bản được xây dựng có chiều sâu. Điều này góp phần khẳng định chất lượng phim thuộc thương hiệu K+Original Series.

Phim đầy ắp tiếng cười với các tình huống tréo ngoe xoay quanh gia đình giả (Ảnh: K+).

Nhà mình lạ lắm! do đạo diễn Đinh Tuấn Vũ thực hiện, có độ dài 12 tập, với sự góp mặt của những tên tuổi kỳ cựu từ hai miền Bắc - Nam như: NSND Trung Anh, NSND Kim Xuân cùng thế hệ diễn viên tài năng: Nhan Phúc Vinh, Tuấn Tú, Lưu Huyền Trang, Samuel An…

Phim được K+ đầu tư sản xuất dưới thương hiệu K+ORIGINAL, phát sóng vào 20h thứ 2-3 hàng tuần trên kênh K+CINE và App K+, độc quyền trên mọi nền tảng của Truyền hình K+.