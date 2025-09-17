Nhà điêu khắc trẻ cùng vợ viết nên câu chuyện tình yêu bằng nghệ thuật

Triển lãm Khúc giao thoa - Khởi - Hòa - Sinh vừa khai mạc tại Hà Nội, giới thiệu các sáng tác của 30 nghệ sĩ, mang đến hành trình 3 nấc: Khởi - nơi ý niệm đầu tiên được thầm thì; Hòa - nơi cái tôi tan chảy trong dòng chảy chung; và Sinh - nơi mọi kết thúc lại mở ra một khởi đầu mới.

Giữa bức tranh đa sắc ấy, điêu khắc gia Nguyễn Văn An chọn cách để lại dấu ấn khi sáng tác cùng vợ của mình, họa sĩ Đào Yến Quỳnh. Hai tác phẩm Giấc mơ hoang (chất liệu composite) và Ngôi sao của tôi, nhận được sự chú ý từ giới chuyên môn.

Tác phẩm “Giấc mơ hoang” của điêu khắc gia Nguyễn Văn An (bên phải) và họa sĩ Đào Yến Quỳnh tại triển lãm “Khúc giao thoa - Khởi - Hoà - Sinh” (Ảnh: Ban tổ chức).

Tác phẩm Giấc mơ hoang là sự kết hợp giữa hình khối cứng cáp của điêu khắc gia Nguyễn Văn An và lớp màu mềm mại của Quỳnh, như một bản giao hưởng thị giác về tình yêu và sự đồng điệu.

Khi được hỏi về ý tưởng hợp tác, anh Nguyễn Văn An chia sẻ: "Việc cùng kết hợp để tạo ra tác phẩm luôn là điều mà nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ mong muốn. May mắn thay, chúng tôi có cùng tiếng nói nên rất dễ để hòa vào nhau.

Với tôi, vợ chính là chiếc chăn ấm áp bao bọc, giúp tôi có những khoảng nghỉ yên bình. Chính điều giản dị ấy đã giúp chúng tôi tạo nên Giấc mơ hoang".

Nếu Nguyễn Văn An đảm nhận phần tạo hình điêu khắc, thì Đào Yến Quỳnh vẽ lên bề mặt tượng, khiến khối sắt cứng cáp trở thành cơ thể có nhịp thở và cảm xúc.

Anh Nguyễn Văn An gọi đó là sự “thổi hồn”, là một cuộc “đối thoại” nghệ thuật giữa hai người.

“Trước khi gặp vợ, tôi sáng tác nhiều tác phẩm theo kiểu truyền thống nhưng luôn thấy thiếu một điều gì đó. Vợ tôi chính là mảnh ghép còn thiếu ấy. Giấc mơ hoang là minh chứng: Tôi tạo hình, còn cô ấy thổi hồn vào đó”, anh An nói.

Trong mắt An, tình yêu là “mỏ vàng” để nghệ sĩ khai thác, là điều kiện tiên quyết giúp tác phẩm ra đời.

“Trong tác phẩm này, tình yêu chính là sự cảm thông, chấp nhận và yêu thương. Tôi vốn không biết vợ sẽ vẽ gì, nhưng tôi biết mình sẽ luôn yêu và chấp nhận mọi điều cô ấy gửi gắm. Và thật may, kết quả đẹp và thành công hơn cả mong đợi”, anh nói thêm.

Tác phẩm “Ngôi sao của tôi” của điêu khắc gia Nguyễn Văn An (Ảnh: Ban tổ chức).

Cùng với Giấc mơ hoang, Nguyễn Văn An còn mang tới Ngôi sao của tôi, tác phẩm mà anh xem như bản tự sự rõ nhất về nhịp điệu nội tâm. “Con đường có thể không hoàn hảo, nhưng tôi tự hào vì đó là của riêng tôi”, anh Nguyễn Văn An bày tỏ...

Triển lãm Khúc giao thoa - Khởi - Hòa - Sinh mở cửa miễn phí cho công chúng từ 9h đến 17h hằng ngày, kéo dài từ 12/9 đến 20/9, tại 16 Ngô Quyền, Hà Nội.