Triển lãm “Sắc màu Đỗ Hữu Huề” tái hiện sự nghiệp của họa sĩ tài hoa

Sáng 10/8, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, gia đình họa sĩ Đỗ Hữu Huề tổ chức triển lãm tranh cá nhân mang tên Sắc màu Đỗ Hữu Huề tại chính ngôi trường ông từng học tập và công tác suốt hơn 30 năm.

Đây là dịp để công chúng một lần nữa chiêm ngưỡng sự nghiệp đồ sộ với nhiều chất liệu và phong cách sáng tác đa dạng của hoạ sĩ Đỗ Hữu Huề, người đã gắn bó trọn đời với nghệ thuật và sự nghiệp đào tạo thế hệ họa sĩ tương lai.

Họa sĩ Đỗ Hữu Huề sinh năm 1935 tại Bắc Ninh. Thời thanh xuân, ông theo học tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Việt Nam (nay là Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam). Sau đó, ông học tiếp đại học chính quy, ra trường năm 1962 và được giữ lại trường làm giảng viên. Năm 1995 ông được phong hàm Phó Giáo sư.

Một số tác phẩm tiêu biểu tại không gian triển lãm “Sắc màu Đỗ Hữu Huề” (Ảnh: Lê Phương Anh).

Với gần 33 năm cống hiến, hoạ sĩ Đỗ Hữu Huề không chỉ truyền cảm hứng, đào tạo nhiều thế hệ họa sĩ, mà còn là nghệ sĩ đa tài với những tác phẩm trải rộng nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, tranh lụa, tranh cổ động, tem in phổ biến…

Các tác phẩm của ông không chỉ gây ấn tượng bởi kỹ thuật điêu luyện mà còn đậm tính nhân văn sâu sắc, phản ánh cuộc sống, con người và thời cuộc nhiều giai đoạn lịch sử của đất nước.

Triển lãm Sắc màu Đỗ Hữu Huề trưng bày hơn 100 tác phẩm đa dạng gồm tranh màu nước, bột màu, sơn dầu, acrylic, sơn mài và khắc gỗ được lựa chọn từ kho tác phẩm lưu giữ bởi gia đình.

Những bức ký họa từ thời còn là sinh viên đến các tác phẩm sáng tác khi ông đưa học sinh đi thực tế tại các vùng bom đạn ác liệt như: Thanh Hóa, Quảng Bình, Vĩnh Linh… đều thể hiện tình yêu sâu sắc với cuộc sống, con người và thiên nhiên qua ánh nhìn đầy lạc quan, tinh tế của họa sĩ. Màu sắc và bố cục tranh vừa gần gũi hiện thực, vừa bùng nổ cảm xúc, tạo nên phong cách đặc trưng, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Họa sĩ Lê Anh Vân (bên trái), nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, cùng bạn bè đến tham dự buổi ra mắt triển lãm "Sắc màu Đỗ Hữu Huề" (Ảnh: Lê Phương Anh).

Phát biểu tại sự kiện, họa sĩ Lê Anh Vân, nguyên hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với họa sĩ Đỗ Hữu Huề và gọi ông là người thầy đặc biệt, mực thước nhưng rất gần gũi.

Họa sĩ Lê Anh Vân đánh giá cao khả năng truyền đạt của ông Huề khi khơi gợi sự sáng tạo cho từng sinh viên thay vì áp đặt, đồng thời khen ngợi tài năng giao tiếp và thuyết trình giúp bài giảng của ông luôn sinh động, hấp dẫn.

Ông đặc biệt bày tỏ ấn tượng với tác phẩm Bác Hồ thăm lớp học vỡ lòng, một trong những bức tranh về Bác Hồ thành công nhất với kỹ thuật sơn dầu tinh tế, thể hiện quan điểm mỹ thuật sắc sảo và tràn đầy năng lượng của Đỗ Hữu Huề.

Dù tác phẩm hiện đang được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, bức tranh đã được in trên bìa cuốn sách giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của hoạ sĩ Huề.

Anh Đỗ Hữu Hiền, con trai họa sĩ Đỗ Hữu Huề chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Lê Phương Anh).

Đại diện gia đình, anh Đỗ Hữu Hiền, con trai họa sĩ Đỗ Hữu Huề đã gửi lời tri ân sâu sắc đến Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã tạo điều kiện để triển lãm diễn ra thành công.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Đỗ Hữu Hiền cho biết, qua các bức tranh của cha, khán giả có thể hình dung rõ hành trình hoạt động nghệ thuật đầy tâm huyết của ông từ những ngày đầu.

“Triển lãm Sắc màu Đỗ Hữu Huề cũng trưng bày nhiều tác phẩm tranh chân dung và phong cảnh gắn liền với cuộc sống kháng chiến. Bố tôi đặc biệt yêu thích chủ đề về Bác Hồ trong thời kỳ chiến tranh và chuyên môn chính của ông là tranh sơn mài. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn, cả đời ông chỉ thực hiện khoảng 5-6 bức tranh sơn mài”, anh Đỗ Hữu Hiền bộc bạch.

Triển lãm Sắc màu Đỗ Hữu Huề mở cửa tự do từ ngày 10/8 đến hết ngày 16/8 tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam (Yết Kiêu, Hà Nội).