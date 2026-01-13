Nhà báo Hoàng Dự: "Văn học thiếu nhi đang thiếu hụt đội ngũ sáng tác trẻ"

Chiều 12/1, tại Hà Nội, Thời báo Văn học nghệ thuật đã phối hợp cùng các đơn vị chuyên môn phát động cuộc thi sáng tác truyện ngắn Cây bút xanh lần thứ nhất.

Đây là sự kiện văn hóa ý nghĩa dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, được thực hiện dưới sự chỉ đạo của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam.

Cuộc thi ra đời trong bối cảnh nền văn học thiếu nhi đang đứng trước bài toán thiếu hụt lực lượng sáng tác trẻ và sự thay đổi mạnh mẽ của các phương thức tiếp cận tri thức trong kỷ nguyên số.

Nhà văn, nhà báo Hoàng Dự (ở giữa) - Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi - phát biểu tại lễ phát động chiều 12/1 (Ảnh: Lê Phương Anh).

Phát biểu tại buổi lễ phát động, nhà báo Hoàng Dự, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, Trưởng Ban tổ chức khẳng định văn học thiếu nhi những năm gần đây vẫn còn nhiều hạn chế khi lực lượng người lớn viết cho trẻ nhỏ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Thông qua Cây bút xanh, Ban tổ chức mong muốn xây dựng một không gian sáng tạo lành mạnh để khơi dậy niềm yêu thích văn chương và tư duy ngôn ngữ cho các em. Đây không chỉ là nơi để các em thể hiện năng khiếu mà còn là cơ hội để phát hiện, bồi dưỡng những gương mặt kế cận cho nền văn học nước nhà trong tương lai.

Đáng chú ý, Ban tổ chức cũng đưa ra quy định nghiêm ngặt là các tác phẩm phải do chính tác giả sáng tác, chưa từng công bố và tuyệt đối không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này nhằm tôn vinh sự sáng tạo thuần khiết và những cảm xúc nguyên bản từ tâm hồn các em học sinh.

Dưới góc nhìn của giới chuyên môn, nhà phê bình Bùi Việt Thắng đánh giá rất cao việc lựa chọn thể loại truyện ngắn cho cuộc thi lần này. Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông ví truyện ngắn như một lực lượng xung kích hay người lính trinh sát của văn học bởi tính linh hoạt, ngắn gọn và khả năng tạo hiệu ứng tức thì, đặc biệt phù hợp với nhịp sống hiện đại.

“Qua lăng kính trong trẻo và chân thành, các tác giả nhỏ tuổi có thể phản ánh sinh động đời sống con người Việt Nam cùng những mối quan hệ gần gũi như gia đình, bạn bè và mái trường một cách tự nhiên nhất”, nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhận định.

Nhà phê bình Bùi Việt Thắng đánh giá cao tính chuyên môn và khả năng khơi gợi cảm hứng sáng tác của cuộc thi “Cây bút xanh” dành cho lứa tuổi học đường (Ảnh: Lê Phương Anh).

Một điểm nhấn quan trọng của cuộc thi năm nay là việc ứng dụng công nghệ để tiếp nhận và đăng tải tác phẩm. Vai trò của nền tảng này giúp học sinh bước đầu làm quen với môi trường xuất bản nội dung số và hiểu rõ hơn về giá trị bản quyền.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ những nhà văn có tên tuổi và giàu kinh nghiệm gồm nhà văn Võ Thị Xuân Hà trong vai trò trưởng ban, cùng nhà văn Nguyễn Đình Tú và nhà văn Tống Phước Bảo.

Cuộc thi sẽ bắt đầu nhận bài từ ngày 12/1 đến hết ngày 20/10 thông qua hình thức đăng tải trực tiếp trên nền tảng số của chương trình.

Cơ cấu giải thưởng bao gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba cùng nhiều giải khuyến khích và giải yêu thích. Bên cạnh đó, các giải đồng hành sẽ được trao cho những trường học và thầy cô giáo có đóng góp tích cực cho phong trào sáng tác.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào ngày 20/11, đúng vào dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam.