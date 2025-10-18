Trao tặng Không gian "Cây tri thức" và 126.000 quyển sách tại TPHCM

Từ ngày 18/10 đến ngày 21/10, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động “Những ngày văn học nghệ thuật TPHCM” nhằm chào mừng Hội nghị Tổng kết 50 năm Văn học - Nghệ thuật TPHCM, đồng thời chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần I (nhiệm kỳ 2025-2030).

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM phối hợp cùng các đơn vị báo chí, xuất bản tổ chức lễ ký kết, trao tặng Không gian "Cây tri thức" và 126.000 quyển sách (gồm sách giấy và sách nói) để phục vụ công tác phát triển văn hóa đọc trong giới sinh viên.

Thành ủy TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM (Ảnh minh họa: Bảo Quyên).

Chương trình diễn ra ngày 18/10 tại Học viện Cán bộ TPHCM với sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy, UBND TPHCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, các cơ quan báo chí - xuất bản, cùng đại diện các đơn vị tham gia triển lãm, giảng viên và sinh viên.

Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm nhấn văn hóa, truyền cảm hứng tích cực trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành tựu văn học, nghệ thuật của TPHCM, thể hiện sự gắn kết giữa quá khứ - hiện tại - tương lai qua từng trang sách và không gian tri thức sống động.

Việc tổ chức sự kiện này cũng cho thấy tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo TPHCM trong việc gắn kết giữa quá khứ và tương lai, khẳng định vai trò của văn hóa, nghệ thuật như một nền tảng tinh thần quan trọng, góp phần định hình đường lối phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới của Đảng bộ TPHCM.

Chương trình cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo TPHCM trong việc phát triển văn hóa đọc và nuôi dưỡng tình yêu tri thức trong thế hệ trẻ.

Ban tổ chức cho biết thêm, Không gian trưng bày Báo chí - Xuất bản tại Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ I, sẽ tiếp tục được duy trì tại Học viện Cán bộ TPHCM đến hết tháng 10 để mở rộng cơ hội tham quan, học tập và trải nghiệm cho sinh viên, giảng viên. Đây là bước đi cụ thể nhằm đưa văn hóa đọc trở thành một phần thiết yếu trong đời sống học đường.