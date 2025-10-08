Nguyệt Ánh tiết lộ tình trạng hôn nhân với chồng Ấn Độ giữa tin đồn rạn nứt

Mới đây, trong chương trình Gõ cửa trái tim, diễn viên Nguyệt Ánh gây chú ý khi nhắc đến cuộc hôn nhân với chồng Ấn Độ - Kilaparthy Eswar Rao. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lên tiếng về đời sống riêng tư, giữa lúc xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng vợ chồng cô gặp trục trặc.

Nguyệt Ánh cho biết, cô và ông xã đến với nhau nhờ duyên nợ và sự giới thiệu của một người chị thân thiết.

"Anh ấy là người biết lắng nghe, chia sẻ và luôn đồng hành cùng tôi trong mọi việc. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, anh đã chủ động giữ liên lạc, kiên trì theo đuổi suốt nhiều năm", nữ diễn viên kể.

Diễn viên Nguyệt Ánh vẫn giữ nhan sắc trẻ trung (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nguyệt Ánh cho biết, cuộc sống hôn nhân của cô khá bình yên. Cô và chồng tin tưởng nhau tuyệt đối, nên hiếm khi xảy ra mâu thuẫn.

"Nếu tôi bận đóng phim, anh sẵn sàng phụ giúp việc nhà. Những lúc thấy tôi chỉ được ngủ vài tiếng mỗi ngày, anh lại vào bếp nấu ăn. Sự thấu hiểu ấy khiến tôi luôn cảm thấy được trân trọng", cô chia sẻ.

Trước tin đồn chồng ghen khi vợ đi đóng phim, Nguyệt Ánh phủ nhận: "Tôi thật sự không hiểu vì sao trên mạng lại có những thông tin như vậy. Hôn nhân là chuyện của hai người, yên ấm hay không đều bắt nguồn từ niềm tin. Nếu không tin tưởng nhau 100%, rất khó để đồng hành và chia sẻ".

Nguyệt Ánh và chồng Ấn Độ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nguyệt Ánh là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình phía Nam, từng góp mặt trong nhiều dự án ăn khách như Cổng mặt trời, Dốc tình, Miền đất phúc, Mệnh lệnh hoa hồng...

Khi sự nghiệp đang ở giai đoạn rực rỡ, năm 2017, cô bất ngờ kết hôn với Kilaparthy Eswar Rao - giáo viên Yoga người Ấn Độ đang làm việc tại Việt Nam. Một năm sau, cô sinh con trai đầu lòng. Cặp đôi từng gặp khó khăn vì khác biệt ngôn ngữ, văn hoá và thói quen sinh hoạt, nhưng sau đó họ cùng nhau điều chỉnh để dung hòa.

Thời gian đầu, Nguyệt Ánh vẫn thường chia sẻ hình ảnh ông xã trên trang cá nhân trong những dịp đặc biệt. Tuy nhiên, khoảng 2-3 năm trở lại đây, Kilaparthy Eswar Rao hoàn toàn vắng bóng, còn Nguyệt Ánh cũng hạn chế chia sẻ về đời sống hôn nhân.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh mừng sinh nhật hay lễ tốt nghiệp mầm non của con trai, chồng nữ diễn viên đều không xuất hiện. Từ đó, tin đồn hôn nhân rạn nứt lan truyền, song Nguyệt Ánh vẫn chọn giữ im lặng.

Sau khi sinh con, Nguyệt Ánh dần rút khỏi showbiz, dành phần lớn thời gian chăm sóc gia đình và kinh doanh. Thỉnh thoảng, cô chỉ xuất hiện trong một vài dự án nhỏ hoặc chương trình truyền hình. Nữ diễn viên cho biết, cô hài lòng với cuộc sống bình yên bên chồng con và không bận tâm đến những lời đồn đoán.