Nguyễn Văn Chung 1 năm sau hit 7 tỷ view: Mua nhà cho bố, đi học ở tuổi 43

Mua nhà cho bố, cải thiện kinh tế gia đình

Cách đây tròn một năm, tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tiết mục Viết tiếp câu chuyện hòa bình (Nguyễn Văn Chung sáng tác) do Võ Hạ Trâm và Đông Hùng thể hiện đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ của chương trình nghệ thuật Đại lễ A50.

Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhanh chóng lan tỏa mạnh mẽ, vào danh sách âm nhạc thịnh hành trên YouTube Việt Nam. Tính đến nay, bản hit Viết tiếp câu chuyện hòa bình đã đạt gần 7 tỷ lượt xem trên các nền tảng.

Ca sĩ Võ Hạ Trâm - Đông Hùng hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" tại đại lễ A50 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nam nhạc sĩ cho biết anh vẫn thường xem lại khoảnh khắc ca khúc của mình vang lên trong đại lễ. “Mỗi lần xem lại, tôi vẫn còn vẹn nguyên cảm xúc, vì đó là thời điểm đưa tôi lên một cột mốc mới trong sự nghiệp”, anh nói.

Theo nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, thành công đó đến từ sự may mắn. “Tôi không nghĩ mình hơn ai điều gì, chỉ là may mắn hơn một chút. Có những cơ hội giống như tung đồng xu, có hoặc không. Và tôi, may mắn khi ca khúc của mình được vang lên trong một dịp rất đặc biệt, rất thiêng liêng của lịch sử", nhạc sĩ chia sẻ.

Trước câu hỏi thành công của Viết tiếp câu chuyện hòa bình có tạo áp lực phải vượt qua chính mình với những ca khúc sau này, nhạc sĩ chia sẻ: "Tại sao phải vượt qua cái bóng đó? Mỗi ca khúc là một dấu ấn riêng. Có những bài chỉ cần một lần là đủ để khán giả nhớ. Với tôi, trong mỗi mảng đề tài, chỉ cần một vài ca khúc được công nhận, là đã đủ đặc biệt. Tôi không cần lặp lại hay vượt qua nó, mà sẽ tìm những đỉnh cao khác để chinh phục”.

Nhờ thành công của hit 7 tỷ lượt xem, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung được khán giả biết đến nhiều hơn. Không chỉ vậy, nhiều người còn “truy lùng” lại các sáng tác cũ của anh.

“Đi ngoài đường, đôi khi mọi người cũng nhận ra và chào tôi. Có cô chú còn mời tôi khi nào rảnh ghé nhà ăn cơm. Cảm giác đó gần gũi, ấm áp hơn rất nhiều so với việc chỉ được ngưỡng mộ từ xa”, anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung - "cha đẻ" của ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về khía cạnh kinh tế, Nam nhạc sĩ thừa nhận thành công của Viết tiếp câu chuyện hoà bình giúp anh cải thiện cuộc sống. Thậm chí, anh đã có thể mua được một căn nhà riêng cho bố.

Nam nhạc sĩ nói thêm với phóng viên Dân trí: “Trước đây, tôi cũng có những ca khúc thành công, giúp nhiều ca sĩ mua được nhà. Đến năm 2025, tôi rất hạnh phúc khi mua được một căn nhà cho ba mình, theo đúng tâm nguyện của người mẹ quá cố.

Sau khi mẹ mất, tinh thần của ba không được tốt. Tôi muốn ba có một không gian sống mới, có môi trường để kết bạn, thư giãn, tốt cho sức khỏe. Đó là cách tôi chăm sóc ba”.

Ở thời điểm hiện tại, anh cho biết cuộc sống đã ổn định hơn, tài chính vững vàng giúp anh hoàn thành các trách nhiệm với gia đình. Nguyễn Văn Chung thẳng thắn nhìn nhận là nhạc sĩ, nguồn thu chủ yếu của anh đến từ tác quyền mỗi lần ca sĩ biểu diễn, nên không thể so với thu nhập của ca sĩ.

Bù lại, anh được mời tham gia nhiều talkshow, chương trình truyền hình và đặc biệt là các hoạt động tại trường học.

“Những chương trình này không mang lại thu nhập cao, nhưng là thời điểm rất tốt để tôi lan tỏa âm nhạc và thông điệp của mình đến các bạn trẻ. Điều làm tôi vui là sự tin tưởng của các đơn vị, của những người làm nghề”, nhạc sĩ nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và bố ruột (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trở lại giảng đường

Một trong những bước ngoặt lớn của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong năm qua là quyết định thi vào ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM vào cuối năm 2025.

“Khi ở một vị trí mới, mình buộc phải học thêm và bổ sung kiến thức nền, đặc biệt là trong âm nhạc. Tôi muốn có nền tảng tốt hơn để sau này làm được nhiều điều hơn”, nhạc sĩ nói.

Trải nghiệm trở lại giảng đường cũng khiến nam nhạc sĩ nhận ra bản thân không giỏi như mình từng nghĩ. Giải thích về quyết định này, anh chia sẻ: “Nhiều người hỏi tôi đã có tên tuổi rồi, tại sao còn đi học lại. Nhưng thực ra không phải học lại, mà là học tiếp những gì mình còn thiếu. Ngày xưa tôi tự học để sáng tác, nên thiếu nhiều kỹ năng như biểu diễn nhạc cụ, chơi guitar, piano bài bản hay kiến thức âm nhạc cổ điển”.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đang theo học ngành Sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhạc sĩ cho hay, đi học khiến anh cảm thấy mình trẻ hơn, lúc nào cũng có động lực phấn đấu. Lịch học của anh khá dày, gần như sinh viên chính quy, từ thứ hai đến thứ sáu, có ngày học cả sáng lẫn chiều.

“Nếu không đi học, có khi mình ở nhà nhìn lại thành tựu cũ, dễ tự mãn. Còn đi học thì ngày nào cũng có việc phải làm, đầu óc luôn vận động”, nhạc sĩ chia sẻ.

Dù bận rộn, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận anh luôn trăn trở về việc cân bằng giữa công việc và gia đình. Anh cũng muốn dành nhiều thời gian hơn cho bản thân và người thân, nhưng năm nay chưa thể "toàn tâm toàn ý".

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung và con trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

Anh tiết lộ từng có giai đoạn con trai của anh buồn vì thiếu sự quan tâm của cha. Nhạc sĩ nói thêm: “May là tôi kịp nhận ra và điều chỉnh, giảm bớt những lịch không cần thiết để ở nhà với con. Từ Tết đến giờ, tôi dành thời gian cho con nhiều hơn, đưa con đi chơi, nằm ôm con nói chuyện”.

Con trai của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung năm nay 14 tuổi, vốn ở giai đoạn nhiều thay đổi về tâm lý. Anh thấy con khá giống mình lúc nhỏ, bắt đầu có những mối quan tâm riêng. Nam nhạc sĩ chọn cách trở thành một người bạn với con vừa gần gũi, vừa quan sát để đưa ra lời khuyên khi cần.