Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu đại học với số điểm bất ngờ

Thông tin từ Học viện Âm nhạc TPHCM, thí sinh Nguyễn Văn Chung (SN 1983 ở TPHCM) là một trong 22 thí sinh có tên trong danh sách trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm học 2025-2026 hệ đại học chính quy chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đậu hệ chính quy tại Học viện Âm nhạc TPHCM với số điểm 21,17 (Ảnh chụp lại danh sách)

Theo danh sách Học viện Âm nhạc TPHCM công bố, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có tổng điểm 3 phần thi là 21,17. Trong đó, môn kiến thức âm nhạc đạt 5,17 điểm, môn thanh nhạc và nhạc cụ cùng đạt 8 điểm.

Trong danh sách 22 thí sinh trúng tuyển, số điểm của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đứng thứ 20. Phần kiến thức âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thuộc nhóm 3 thí sinh có điểm thấp nhất.

Thủ khoa chuyên ngành Sư phạm âm nhạc trong kỳ tuyển sinh này là một thí sinh quê Gia Lai (Bình Định cũ), SN 2007 với tổng số điểm 25,5 (kiến thức âm nhạc 9 điểm, thanh nhạc 8 điểm và nhạc cụ 8,5 điểm).

Khi nhận kết quả trúng tuyển, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ niềm vui trên trang cá nhân khi chính thức trở thành sinh viên Nhạc viện TPHCM, khoa Sư phạm Âm nhạc hệ đại học chính quy với số điểm vừa đủ trúng tuyển.

Anh cho biết, ở kỳ thi này, anh trải qua 3 môn thi. Cụ thể, môn kiến thức âm nhạc gồm các nội dung về kiến thức cơ bản, các đặc tính âm nhạc, kiến thức lịch sử âm nhạc về 10 nhạc sĩ nổi tiếng thế giới, xướng âm, thẩm âm; môn thanh nhạc anh hát bài “Trống cơm” và “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”; môn nhạc cụ anh chơi piano bài "Nhật ký của mẹ" và "A Time for Us".

Nam nhạc sĩ cho biết, anh bắt đầu ôn thi từ một tháng trước dưới sự kèm cặp của 2 thầy giáo chuyên về 2 môn khác nhau, hầu như ngày nào cũng qua nhà các thầy học.

“Thật may mắn khi tôi vừa đủ điểm đậu đại học vào hệ chính quy. Đây chỉ là bước đầu tiên trên con đường học vấn, 4 năm tới mới là một hành trình thử thách mà mình phải cố gắng gấp đôi để cân bằng giữa công việc, gia đình và học tập”, nam nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung (Ảnh: FBNV).

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung là một tác giả nổi tiếng với nhiều bản hit được yêu thích. Một số ca khúc nổi tiếng của anh như “Vầng trăng khóc”, “Chiếc khăn gió ấm”, “Nhật ký của mẹ”… Đặc biệt gần đây ca khúc "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" của anh trở thành hiện tượng âm nhạc với ghi nhận thu hút hơn 6,5 tỷ lượt xem.

Với hơn 300 bài hát thiếu nhi trong hơn 700 tác phẩm âm nhạc của mình, vào giữa năm 2025, anh lập kỷ lục Guinness Việt Nam với thành tích là nhạc sĩ sáng tác nhiều ca khúc thiếu nhi nhất cả nước.