Giọng ca Tiếng hát Hà Nội: "Vì lận đận tình cảm nên tôi thích nhạc buồn"

Ngày 23/10, trong buổi ra mắt album mới, ca sĩ Khánh Thy, giọng ca từng đoạt giải ba Tiếng hát Hà Nội 2023, đã có những chia sẻ về gia đình, quê hương và cả những góc khuất trong tâm hồn người phụ nữ.

Ca sĩ Khánh Thy tại sự kiện ra mắt album diễn ra chiều 23/10 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ Khánh Thy bộc bạch: “Tôi sinh ra trong một gia đình khá hạnh phúc, mẹ tôi được cha yêu thương và chiều chuộng đến mức chẳng mấy khi phải vào bếp. Mẹ tôi thường đùa rằng bà phải tu bao nhiêu kiếp mới gặp được bố (cười).

Tôi vẫn nhớ những lần hai bố con đi trên chiếc xe máy, tôi ngủ gật đằng sau còn bố vẫn một tay đỡ, để đưa tôi đi học nghệ thuật. Tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi và ảnh hưởng lớn đến con người cũng như âm nhạc của tôi sau này”.

Sinh ra trong gia đình đầy yêu thương, Khánh Thy được thừa hưởng sự ấm áp từ bố mẹ và ông bà ngoại - những người luôn trân trọng, quan tâm và dành tình cảm cho nhau. Chính điều đó khiến cô luôn mong có được một tình yêu trọn vẹn như họ.

Tuy nhiên, Khánh Thy thừa nhận, chuyện tình cảm của cô không lúc nào suôn sẻ. “Tôi lận đận trong chuyện tình cảm, và có lẽ đây là lý do khiến tôi hát nhạc buồn”, nữ ca sĩ bộc bạch.

Theo Khánh Thy, cảm xúc của một con người, đặc biệt là của một nghệ sĩ được hình thành từ nhiều yếu tố, trong đó có thể bắt nguồn từ những trải nghiệm tình cảm trong một vài mối quan hệ. Những điều đó đã giúp cô tích lũy thêm cảm xúc và sự chiêm nghiệm sâu sắc hơn trong cuộc sống lẫn âm nhạc.

“Tôi có một trái tim rất nồng cháy và khao khát. Tôi luôn muốn làm những điều mà người khác nghĩ là tôi không làm được”, Khánh Thy nói.

Ca sĩ Khánh Thy trình diễn trong buổi ra mắt album (Ảnh: Ban tổ chức).

Một phần cảm xúc ấy cũng đến từ môi trường sống. Sinh ra và lớn lên tại Đà Lạt, Khánh Thy cho biết thành phố ngàn hoa đã để lại dấu ấn sâu đậm trong con đường âm nhạc của mình.

“Đà Lạt có những cảnh quan rất đẹp, thời tiết giống như chớm đông Hà Nội, con người lại hiền hòa, gần gũi. Thành phố ấy cũng là nơi ghi dấu ấn của nhiều nghệ sĩ lớn. Tất cả đã trở thành nguồn cảm hứng, tác động mạnh mẽ đến âm nhạc của tôi”, nữ ca sĩ bày tỏ.

Chính vì thế, album Khánh Thy Vol.2 không chỉ là tuyển tập những ca khúc trữ tình sâu lắng, mà theo nữ ca sĩ, còn mang trong mình “một điều gì đó rất Đà Lạt”.

NSND Hà Thủy (bên phải) nhận xét học trò Khánh Thy ngày càng chín chắn trong âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại buổi ra mắt album, NSND Hà Thủy - người thầy đã đồng hành và truyền lửa cho Khánh Thy - nhận xét rằng, nữ ca sĩ là một cô gái giàu cảm xúc và bộc trực trong cách thể hiện tình cảm của mình. Khi đối diện với những biến cố hay thay đổi trong cuộc sống, cô thường phản ứng rất chân thành, đôi khi có phần bộc phát, nhưng đó lại là nét tự nhiên, đáng quý của tuổi trẻ.

“Tôi cho rằng những gì Khánh Thy thể hiện, từ cách sống đến cách hát, đều xuất phát từ tình cảm thật. Có thể trước đây, khi còn ít trải nghiệm, cô ấy hành động và hát hoàn toàn theo bản năng. Nhưng chính những va vấp, hạnh phúc hay khổ đau, thành công hay thất bại trong cuộc sống đã khiến giọng hát của Khánh Thy trở nên chín chắn và sâu sắc hơn nhiều”, NSND Hà Thủy chia sẻ.